Bitcoin พุ่งแตะ 115,000 ดอลลาร์! เทรดเดอร์เตือนถึงเวลาจับตาตลาดคริปโตอย่างใกล้ชิด
บรรยากาศการซื้อขาย Bitcoin ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความตึงเครียด เนื่องจากราคาขยับใกล้จุดต่ำสุดประจำสัปดาห์ ก่อนที่จะเข้าสู่การปิดแท่งสัปดาห์สำคัญที่อาจชี้ทิศทางใหม่ให้ตลาดคริปโตและสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม
“ถึงเวลาจับตา” ราคา BTC
ข้อมูลจาก TradingView แสดงให้เห็นว่า BTC/USD ร่วงลงใกล้ 115,000 ดอลลาร์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยดีดขึ้นแตะ 116,800 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา
เทรดเดอร์ชื่อดัง Skew สรุปภาพรวมว่า ราคากำลังถูก “กดลงอย่างมีจังหวะ” เพื่อเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ พร้อมชี้ว่าบนสมุดคำสั่งซื้อขายยังมีแรงซื้อและสภาพคล่องจำนวนมากรออยู่ใต้ระดับ 115,000 ดอลลาร์ “ถึงเวลาจับตาแล้ว” เขาทิ้งท้าย
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์รายอื่น ๆ เลือกที่จะประเมินตลาดแบบระมัดระวัง เช่น Rekt Capital ที่ระบุว่า เป้าหมายในระยะสั้นไม่ใช่การเบรกผ่าน 117,000 ดอลลาร์ทันที แต่คือการกลับมายืนเหนือ 114,000 ดอลลาร์ให้มั่นคงเสียก่อน เพราะนั่นจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้แรงซื้อพรีเมียมสามารถดันราคาไปสู่ระดับสูงกว่าเดิมได้
เขายังมองว่าตลาดกระทิงรอบนี้ยังไม่จบง่าย ๆ และ Bitcoin มีโอกาสสร้างจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง แม้ก่อนหน้านี้จะมีความกังวลว่าราคาที่ 124,500 ดอลลาร์อาจเป็นจุดสูงสุดไปแล้วก็ตาม หากการปิดแท่งสัปดาห์อยู่เหนือ 114,000 ดอลลาร์จะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ สิ่งที่กำลังถูกพูดถึงมากในชุมชนคริปโตคือ การที่ Arthur Hayes ชี้ว่าตลาดกระทิง Bitcoin จะต่อเนื่องยาวถึงปี 2026 ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นว่ารอบนี้อาจเป็นช่วงเวลาสำคัญที่นักลงทุนต้องไม่พลาด
ตลาดจับตาการลดดอกเบี้ยของเฟด
สำหรับปัจจัยมหภาค สายตาทุกคู่กำลังจับจ้องไปที่การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ โดยตลาดแทบจะเป็นเอกฉันท์ว่ามีโอกาสสูงที่เฟดจะลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25%
บริษัทวิจัย Mosaic Asset Company ออกรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายน โดยชี้ว่าภาพรวมของสินทรัพย์เสี่ยงในไตรมาส 4 ยังดูสดใส ปัจจัยหนุนมาจากสัญญาณชี้นำทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เงื่อนไขทางการเงินที่ผ่อนคลาย และการกระจายตัวของการเติบโตไปสู่หลายอุตสาหกรรม
ผู้เขียนรายงานมองว่า ปัจจัยเหล่านี้ช่วยสนับสนุนแนวโน้มกำไรของบริษัทจดทะเบียน และเมื่อรวมกับการที่เฟดกลับมาลดดอกเบี้ย ก็อาจสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ยอดเยี่ยมต่อเนื่องไปถึงปีหน้า
ในภาพรวม นักลงทุนเริ่มมองหาตัวเลือกใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ โดยหนึ่งในคีย์เวิร์ดที่ถูกค้นหามากขึ้นคือ “เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025” เพราะหลายคนเชื่อว่าตลาดคริปโตจะยังคงสร้างโอกาสมหาศาลในรอบวัฏจักรนี้
ที่สำคัญ กระแสของสถาบันยังคงหลั่งไหล ล่าสุด Bitcoin ETF ดูดเงินเข้า 550 ล้านดอลลาร์ ภายในเวลาเพียงวันเดียวในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหญ่ยังคงหนุนแนวโน้มตลาดกระทิงต่อไป