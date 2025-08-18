BTC $115,496.39 -2.31%
ข่าวคริปโตวันนี้: ส่อง 3 อีเว้นต์ใหญ่จาก Trump และ Fed สัปดาห์นี้ที่ต้องรู้!

ข่าวคริปโตวันนี้ อาจดูไม่สดใสนัก เพราะมูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมร่วงลงไป 2.88% มาอยู่ที่ $3.88 ล้านล้าน อย่างไรก็ตาม สัปดาห์นี้เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญที่อาจสร้างความผันผวนอย่างรุนแรงให้กับตลาด ตั้งแต่การเมืองระดับโลกไปจนถึงการอัปเดตเศรษฐกิจสหรัฐฯ นักลงทุนจึงควรเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายครั้งใหม่ที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดคริปโตโดยรวม

มาดูกันว่าเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตามองในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง

การเจรจาสันติภาพของ Trump – ปัจจัยบวกที่อาจปลุกตลาดคริปโต

ประเด็นแรกที่ต้องจับตาคือการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครน ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคมนี้ หลังจากที่ทรัมป์ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย ก็มีกระแสข่าวว่าอาจเกิดข้อตกลงสันติภาพขึ้นจริง ซึ่งจะยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่าสามปีครึ่ง

หากการเจรจาประสบความสำเร็จและนำไปสู่สันติภาพ จะเป็นปัจจัยบวกมหาศาลต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก สำหรับตลาดคริปโตแล้ว ข่าวดังกล่าวอาจจุดประกายความเชื่อมั่นครั้งใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มเหรียญ Altcoin และ Meme Coin ที่มักจะตอบสนองต่อข่าวดีในเชิงบวกอย่างรวดเร็วและรุนแรง

Fed เขย่าตลาด! จับตารายงาน FOMC และถ้อยแถลงของ Powell

ปัจจัยสำคัญถัดมามาจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) จากการประชุมเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะทำให้นักลงทุนเห็นภาพลึกถึงแนวคิดและทิศทางการดำเนินนโยบายของ Fed ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

จากนั้นในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม ประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและอาจส่งสัญญาณถึงช่วงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป เหตุการณ์ทั้งสองนี้มีประวัติในการสร้างความผันผวนสูงให้กับทั้งตลาดหุ้น Wall Street และตลาดคริปโต นักเทรดต่างรู้ดีว่าต้องเตรียมรับมือกับแรงเหวี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ตัวเลขว่างงานสหรัฐฯ อีกหนึ่งตัวแปรที่ไม่ควรมองข้าม

อีกหนึ่งข้อมูลเศรษฐกิจที่แทรกอยู่ระหว่างอีเวนต์ของ Fed คือรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม แม้สัปดาห์ที่แล้วตัวเลขจะลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 224,000 ราย แต่คาดการณ์ในครั้งนี้ชี้ว่าอาจมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการเลิกจ้างที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนในหลายอุตสาหกรรม

แม้ข้อมูลนี้อาจไม่ใช่ข่าวใหญ่ แต่ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศและความเชื่อมั่นในตลาด โดยเฉพาะในสัปดาห์ที่ตลาดคริปโตเต็มไปด้วยปัจจัยกระตุ้นความผันผวนอยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขนี้จึงอาจเป็นอีกหนึ่งเชื้อเพลิงที่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวได้

สรุป: ตลาดคริปโตเตรียมรับมือความผันผวนครั้งใหญ่จากปัจจัยมหภาค

ข่าวคริปโตวันนี้ มูลค่าตลาดลดลง

ข่าวคริปโตวันนี้ พบว่ามูลค่าตลาดโดยรวมลดลง ซึ่งนำโดยสองเหรียญตัวท็อปอย่าง BTC และ ETH โดยราคา Bitcoin ร่วงลงมา 5.18% ในกราฟรายสัปดาห์ มาอยู่ที่ $115,483.61 ขณะที่ Ethereum ลดลง 0.08% มาอยู่ที่ $4,268.84 ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้เหรียญอื่นๆ ร่วงตาม

โดยสรุป สัปดาห์นี้นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่นักลงทุนในตลาดคริปโตต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จากการเจรจาสันติภาพของ Trump นโยบายการเงินจาก Fed และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล้วนเป็นตัวแปรที่จะกำหนดทิศทางของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ในระยะสั้น นักลงทุนควรเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ

ติดตาม ข่าวคริปโตวันนี้ อัปเดตทุกวันก่อนใคร!

