Wall Street รุมจีบ! Ethereum (ETH) ระดมทุน 40 ล้านดอลลาร์
กลุ่ม Etherealize ที่หนุนหลัง Ethereum (ETH) ได้สร้างความฮือฮาครั้งใหญ่ด้วยการประกาศระดมทุนสำเร็จถึง 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเร่งผลักดันการยอมรับ ETH ในหมู่นักลงทุนสถาบันและตลาดการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Wall Street การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสที่บริษัทมหาชนต่างพากันเข้าสะสม Ether (ETH) รวมมูลค่ากว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าความเชื่อมั่นของสถาบันต่อ Ethereum กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
วิเคราะห์ Etherealize กับภารกิจเชื่อม Ethereum สู่ Wall Street
Etherealize ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมโดยได้รับการสนับสนุนจาก Ethereum Foundation และผู้ร่วมก่อตั้งอย่าง Vitalik Buterin มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบนิเวศของ Ethereum ที่ซับซ้อน กับโลกการเงินดั้งเดิมที่ต้องการความชัดเจน เครื่องมือ และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับกฎระเบียบต่างๆ เงินทุน 40 ล้านดอลลาร์ที่ระดมได้ในครั้งนี้ นำโดยบริษัทร่วมลงทุนชั้นนำอย่าง Electric Capital และ Paradigm จะถูกนำไปใช้ในการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการทำงานของสถาบันโดยเฉพาะ
Grant Hummer ผู้ร่วมก่อตั้ง Etherealize เคยกล่าวไว้ว่า แม้ Ethereum จะถูกรวมอยู่ในกองทุน ETF แล้ว แต่นักลงทุนสถาบันจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็นในการเข้ามามีส่วนร่วมกับ ETH อย่างมีความหมาย ดังนั้น แผนการของบริษัทจึงรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการซื้อขายและการชำระราคาสินทรัพย์ในรูปแบบโทเค็น (Tokenized Assets) แบบส่วนตัว ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มสำหรับพันธบัตรและผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้อื่นๆ
Danny Ryan ผู้ร่วมก่อตั้งอีกรายเสริมว่า “ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา Ethereum ได้เปลี่ยนจากการทดลองมาเป็นเครือข่ายการเงินแบบเปิดที่ผ่านการทดสอบและแข็งแกร่งที่สุดในโลก” และเงินทุนใหม่นี้จะช่วย “ยกระดับการเงินของสถาบันไปสู่ระบบที่ทันสมัย ปลอดภัย และเข้าถึงได้ทั่วโลก” ซึ่งเป็นการตอกย้ำจุดยืนของ Etherealize ในการผสานนวัตกรรมคริปโตเข้ากับการเงินระดับองค์กร
อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของเครือข่ายก็มาพร้อมกับความท้าทายด้านความปลอดภัย ดังเช่นกรณีที่แฮกเกอร์พบช่องโหว่บน Ethereum ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาและป้องกันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน
สถาบันแห่ตุน ETH! Joseph Lubin คาดการณ์ราคาพุ่ง 100 เท่า
การระดมทุนครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการที่สถาบันการเงินแสดงความสนใจใน Ethereum อย่างชัดเจน โดย The Ether Machine บริษัทบริหารสินทรัพย์คริปโตที่กำลังวางแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้เข้าซื้อ ETH จำนวน 150,000 ETH มูลค่า 654 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ BitMine Immersion Technologies ซึ่งเป็นผู้ถือครอง ETH รายใหญ่ที่สุดในกลุ่มบริษัทมหาชน ก็ได้เข้าซื้อเพิ่มอีก 65 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมี Sharplink Gaming และ Yunfeng Financial ที่เปิดเผยการเข้าซื้อ ETH มูลค่า 176 ล้านดอลลาร์ และ 44 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ นอกเหนือจากบริษัทเหล่านี้แล้ว ยังมีสัญญาณว่าสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock ก็กำลังทุ่มซื้อ Ethereum มากกว่า Bitcoin ซึ่งสะท้อนถึงการปรับพอร์ตครั้งใหญ่ในหมู่นักลงทุนสถาบัน
กระแสความเชื่อมั่นนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Joseph Lubin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ที่คาดการณ์ว่าราคา ETH อาจพุ่งสูงขึ้นถึง 100 เท่าในระยะยาว โดยเขามองว่า Ethereum จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของ Wall Street ในอนาคต เมื่อโลกการเงินดั้งเดิม (TradFi) เปลี่ยนผ่านสู่ระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi)
อย่างไรก็ดี ในภาพระยะสั้นอาจมีความผันผวนเกิดขึ้นได้ โดยนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่า Ethereum อาจมีการปรับฐานในระยะสั้น ก่อนที่จะกลับตัวและสร้างสถิติสูงสุดใหม่ได้ในช่วงปลายปี ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกในระยะยาว
ในทำนองเดียวกัน Tom Lee จาก Fundstrat ก็ได้คาดการณ์ว่าราคา Ethereum จะพุ่งขึ้นสู่ระดับ 5,500 ดอลลาร์ในระยะสั้น และมีเป้าหมายปลายปีที่ 12,000 ดอลลาร์ เขาชี้ว่ามุมมองของ Wall Street ต่อ Ethereum ได้เปลี่ยนไปในเชิงบวกอย่างมากหลังจากการผ่านกฎหมาย GENIUS Stablecoin ซึ่งเป็นการเน้นย้ำว่า Ethereum คือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับโลกการเงินยุคใหม่ ปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์ดังกล่าวยังมาจากข้อมูลทางเทคนิค โดยล่าสุดมีรายงานว่า Open Interest ของ Bitcoin และ Ethereum พุ่งสูงใกล้ระดับประวัติการณ์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นและทิศทางราคาในอนาคต
ปลดล็อกศักยภาพ Bitcoin Hyper ให้พอร์ตคุณพุ่งทะยาน
ท่ามกลางกระแส Bitcoin ที่กำลังมีแนวโน้มทำสถิติสูงสุดใหม่ พร้อมการกลับมาคึกคักของ Altcoin Season โครงการ Bitcoin Hyper ($HYPER) กลายเป็นที่จับตา หลังระดมทุนได้แล้วกว่า 12.7 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 2 เดือน
Bitcoin Hyper เป็น Layer-2 ที่สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับความเร็วและลดค่าธรรมเนียมของ Bitcoin รองรับธุรกรรมระดับหลายหมื่นรายการต่อวินาที พร้อมความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP) และเปิดทางให้ใช้งาน Bitcoin กับ DeFi, dApps, GameFi และ Meme Culture ได้หลากหลายยิ่งขึ้น
ฟีเจอร์เด่น เช่น การสร้างโทเค็นบน Bitcoin, การใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi, ระบบ Cross-Chain Bridge เชื่อมต่อ Ethereum และ Solana ตลอดจนโทเค็น $HYPER ที่ใช้เป็นค่า Gas และเครื่องมือในการเข้าถึงบริการพรีเมียม รวมถึงมีบทบาทในระบบ DAO
ขณะนี้เปิด Presale โดยไม่มีรอบพิเศษให้ VC ราคาเริ่มต้น $0.0115 และปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง ซื้อได้ทั้งคริปโตหลากหลายสกุลและบัตรเครดิต พร้อมระบบ Stake ทันที ถือเป็นหนึ่งในโครงการแรกที่นำ SVM มาใช้จริงบน Bitcoin และพร้อมใช้งาน ไม่ใช่แค่แนวคิดในเอกสาร
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
