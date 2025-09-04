BTC $110,732.95 -0.77%
ETH $4,415.25 1.15%
SOL $207.74 -1.67%
PEPE $0.0000096 -1.61%
SHIB $0.000012 -1.52%
BNB $848.28 -0.65%
DOGE $0.21 -0.25%
XRP $2.85 -0.51%
Cryptonews บิทคอยน์

Bitcoin & Ethereum มีค่า Open Interest เฉียด ATH หมายความว่าไง?

Bitcoin BTC ETH Ethereum ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Open Interest ของทั้ง Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) กำลังพุ่งสูงขึ้น

Bitcoin และ Ethereum ทำเอาตลาดคริปโตกำลังร้อนระอุอีกครั้ง! เมื่อข้อมูลล่าสุดชี้ว่าค่า Open Interest (OI) หรือปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังคงค้างอยู่ในระบบของทั้ง BTC และ ETH กำลังพุ่งสูงขึ้นจนเกือบแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All-Time High)

สถานการณ์นี้ทำให้นักลงทุนทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะในอดีต สัญญาณลักษณะนี้มักจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความผันผวนครั้งใหญ่และอาจนำไปสู่การทำ New High ของราคาเหรียญทั้งสองได้

วิเคราะห์ Open Interest ของ Bitcoin ใกล้ระดับประวัติการณ์

แม้ว่าราคา BTC จะมีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา แต่ความสนใจของนักลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สยังคงอยู่ในระดับที่สูงมาก

ข้อมูลจาก Coinglass เผยว่าค่า Open Interest ของ BTC ยังคงเฉลี่ยอยู่ที่ระดับสูงถึง 80,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลที่เคยทำไว้ที่ 86,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

Bitcoin's OI ที่มา: Coinglass
ที่มา: Coinglass

การที่ค่า OI ของ BTC ยังคงสูงอยู่เช่นนี้ สะท้อนให้เห็นว่านักเทรดจำนวนมากยังคงคาดหวังว่าราคาจะมีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในอนาคตอันใกล้ ไม่ว่าจะเป็นการพุ่งขึ้นหรือปรับตัวลงอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นภาวะที่ตลาดกำลังรอสัญญาณชี้นำที่ชัดเจนสำหรับราคา BTC อยู่

ETH ไม่น้อยหน้า! OI ทะยานสร้างสถิติใหม่

ในขณะที่ Bitcoin กำลังได้รับความสนใจ ทางฝั่ง Ether ก็แสดงสัญญาณที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กัน โดยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ค่า Open Interest ของ ETH ได้พุ่งทะยานทำสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ แตะระดับกว่า 70,000 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าซื้อจำนวนมหาศาลจากบริษัทต่างๆ

แม้ว่าหลังจากนั้นค่า OI จะมีการปรับตัวลดลงมาบ้าง แต่ปัจจุบันก็ยังคงรักษาระดับไว้ได้สูงกว่า 55,000 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นและความสนใจในเหรียญ ETH ยังคงแข็งแกร่ง และนักลงทุนยังคงเดิมพันกับการเติบโตของราคาในระยะต่อไป (NEWSBTC)

ETH OI ที่มา: Coinglass
ที่มา: Coinglass

บทเรียนจากอดีต: สัญญาณจาก OI ของ Bitcoin และ Ethereum จะพาไปสู่นิวไฮหรือไม่?

เมื่อย้อนดูข้อมูลในอดีต จะพบว่าช่วงเวลาที่ค่า Open Interest ของทั้ง BTC และ ETH พุ่งสูงแตะระดับ ATH มักจะตามมาด้วยช่วงของการพักฐาน (Consolidation) นับเดือน ก่อนที่จะเกิดการพุ่งขึ้นของราคาอีกครั้งพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของ OI รอบใหม่

ซึ่งวัฏจักรนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในปีนี้ เช่น หลังจาก BTC แตะจุดสูงสุดครั้งแรกของปีในเดือนกุมภาพันธ์ ก็ตามมาด้วยช่วงการพักฐานเป็นเดือน

สถานการณ์คล้ายกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายน โดยหลังจากที่ Open Interest แตะระดับสูงสุด ก็มีช่วงพักฐานสั้น ๆ ก่อนที่ OI จะกลับมาฟื้นตัวในเดือนกรกฎาคม และตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคม แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นว่าช่วงพักฐานมักไม่ได้ยาวนานนัก และมักจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของ OI และราคาที่สอดคล้องกันในภายหลัง

ดังนั้น หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย การที่ OI ของ BTC และ ETH อยู่ในระดับสูงเช่นนี้ ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าตลาดกำลังสะสมพลังงานเพื่อรอการระเบิดของราคาครั้งต่อไป นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหากมีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุน อาจได้เห็นราคา BTC และ ETH กลับมาฟื้นตัวและอาจพุ่งทะลุ New High ได้อีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ นักลงทุนจึงควรจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Bitcoin เสี่ยงตลาดหมีเร็วๆ นี้ ตามวัฏจักร 4 ปี
Bitcoin & Ethereum มีค่า Open Interest เฉียด ATH หมายความว่าไง?
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 4 กันยายน 2025
BlackRock ทุ่มซื้อ Ethereum มากกว่า Bitcoin 7 เท่า สะเทือนตลาด BTC!
วงการการบินสะเทือน! Emirates ประกาศรับจองตั๋วด้วย XRP และ Bitcoin ปี 2026 จุดประกายการยอมรับคริปโตระดับสากล
Bitcoin ฟื้นตัวแรง – ดัชนีความโลภกลับมา! BTC ลุ้นทะลุ $112,000 อีกครั้ง?
ข่าว Ethereum ล่าสุด
Wall Street รุมจีบ! Ethereum (ETH) ระดมทุน 40 ล้านดอลลาร์
Bitcoin & Ethereum มีค่า Open Interest เฉียด ATH หมายความว่าไง?
BlackRock ทุ่มซื้อ Ethereum มากกว่า Bitcoin 7 เท่า สะเทือนตลาด BTC!
Ethereum กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญ! กับดักหมีเดือน ก.ย. อาจลวงนักลงทุนก่อนพุ่งสู่เป้าหมายใหม่
วิเคราะห์ Ethereum กันยายน 2025 ราคาจะทะยานแตะ 5,000 ดอลลาร์ หรือปรับฐานลงสู่ 3,000 ดอลลาร์
วอลล์สตรีทกำลังเลือก Ethereum แทน Bitcoin หรือไม่?

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,027,742,605,505
-1.85
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Bitcoin เสี่ยงตลาดหมีเร็วๆ นี้ ตามวัฏจักร 4 ปี
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-09-04 17:56:51
ข่าว Ethereum
Wall Street รุมจีบ! Ethereum (ETH) ระดมทุน 40 ล้านดอลลาร์
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-09-04 15:52:46
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า