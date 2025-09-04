Bitcoin & Ethereum มีค่า Open Interest เฉียด ATH หมายความว่าไง?
Bitcoin และ Ethereum ทำเอาตลาดคริปโตกำลังร้อนระอุอีกครั้ง! เมื่อข้อมูลล่าสุดชี้ว่าค่า Open Interest (OI) หรือปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังคงค้างอยู่ในระบบของทั้ง BTC และ ETH กำลังพุ่งสูงขึ้นจนเกือบแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All-Time High)
สถานการณ์นี้ทำให้นักลงทุนทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะในอดีต สัญญาณลักษณะนี้มักจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความผันผวนครั้งใหญ่และอาจนำไปสู่การทำ New High ของราคาเหรียญทั้งสองได้
วิเคราะห์ Open Interest ของ Bitcoin ใกล้ระดับประวัติการณ์
แม้ว่าราคา BTC จะมีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา แต่ความสนใจของนักลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สยังคงอยู่ในระดับที่สูงมาก
ข้อมูลจาก Coinglass เผยว่าค่า Open Interest ของ BTC ยังคงเฉลี่ยอยู่ที่ระดับสูงถึง 80,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลที่เคยทำไว้ที่ 86,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
การที่ค่า OI ของ BTC ยังคงสูงอยู่เช่นนี้ สะท้อนให้เห็นว่านักเทรดจำนวนมากยังคงคาดหวังว่าราคาจะมีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในอนาคตอันใกล้ ไม่ว่าจะเป็นการพุ่งขึ้นหรือปรับตัวลงอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นภาวะที่ตลาดกำลังรอสัญญาณชี้นำที่ชัดเจนสำหรับราคา BTC อยู่
ETH ไม่น้อยหน้า! OI ทะยานสร้างสถิติใหม่
ในขณะที่ Bitcoin กำลังได้รับความสนใจ ทางฝั่ง Ether ก็แสดงสัญญาณที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กัน โดยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ค่า Open Interest ของ ETH ได้พุ่งทะยานทำสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ แตะระดับกว่า 70,000 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าซื้อจำนวนมหาศาลจากบริษัทต่างๆ
แม้ว่าหลังจากนั้นค่า OI จะมีการปรับตัวลดลงมาบ้าง แต่ปัจจุบันก็ยังคงรักษาระดับไว้ได้สูงกว่า 55,000 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นและความสนใจในเหรียญ ETH ยังคงแข็งแกร่ง และนักลงทุนยังคงเดิมพันกับการเติบโตของราคาในระยะต่อไป (NEWSBTC)
บทเรียนจากอดีต: สัญญาณจาก OI ของ Bitcoin และ Ethereum จะพาไปสู่นิวไฮหรือไม่?
เมื่อย้อนดูข้อมูลในอดีต จะพบว่าช่วงเวลาที่ค่า Open Interest ของทั้ง BTC และ ETH พุ่งสูงแตะระดับ ATH มักจะตามมาด้วยช่วงของการพักฐาน (Consolidation) นับเดือน ก่อนที่จะเกิดการพุ่งขึ้นของราคาอีกครั้งพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของ OI รอบใหม่
ซึ่งวัฏจักรนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในปีนี้ เช่น หลังจาก BTC แตะจุดสูงสุดครั้งแรกของปีในเดือนกุมภาพันธ์ ก็ตามมาด้วยช่วงการพักฐานเป็นเดือน
สถานการณ์คล้ายกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายน โดยหลังจากที่ Open Interest แตะระดับสูงสุด ก็มีช่วงพักฐานสั้น ๆ ก่อนที่ OI จะกลับมาฟื้นตัวในเดือนกรกฎาคม และตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคม แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นว่าช่วงพักฐานมักไม่ได้ยาวนานนัก และมักจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของ OI และราคาที่สอดคล้องกันในภายหลัง
ดังนั้น หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย การที่ OI ของ BTC และ ETH อยู่ในระดับสูงเช่นนี้ ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าตลาดกำลังสะสมพลังงานเพื่อรอการระเบิดของราคาครั้งต่อไป นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหากมีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุน อาจได้เห็นราคา BTC และ ETH กลับมาฟื้นตัวและอาจพุ่งทะลุ New High ได้อีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ นักลงทุนจึงควรจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด