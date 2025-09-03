BlackRock ทุ่มซื้อ Ethereum มากกว่า Bitcoin 7 เท่า สะเทือนตลาด BTC!
Ethereum กำลังกลายเป็นเป้าหมายหลักของ BlackRock หลังข้อมูลจาก Arkham Intelligence ระบุว่าบริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลกกำลังสะสม Ether ด้วยความเร็วสูงกว่า Bitcoin ถึง 7 เท่าในปี 2025
ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงการปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญที่อาจพลิกสมดุลการลงทุนในตลาดคริปโต โดยชี้ชัดว่าสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับ ETH มากขึ้น
เจาะลึกข้อมูล On-chain: BlackRock เดินเกมรุก Ethereum (ETH) แซงหน้า Bitcoin (BTC)
จากการวิเคราะห์ Wallet Cluster ของ Arkham พบว่าพอร์ตคริปโตของ BlackRock มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตลอดปี 2025 โดยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2025 BlackRock ถือครอง Bitcoin จำนวน 552,550 BTC และ Ethereum จำนวน 1.07 ล้าน ETH แต่เมื่อถึงวันที่ 2 กันยายน 2025 ตัวเลขดังกล่าวกลับเพิ่มขึ้นเป็น 737,350 BTC และ 3.78 ล้าน ETH ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาในแง่ของเปอร์เซ็นต์การเติบโต จะเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การถือครอง Bitcoin เพิ่มขึ้น 184,800 BTC หรือคิดเป็น +33.44% ในขณะที่การถือครอง Ether พุ่งสูงขึ้นถึง 2.71 ล้าน ETH หรือ +252.55% ซึ่งหมายความว่า BlackRock ได้ทำการซื้อสะสม ETH ในอัตราที่เร็วกว่า BTC ถึง 7.6 เท่า สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนครั้งใหญ่ของบริษัท
การเปลี่ยนแปลงนี้ยังส่งผลให้สัดส่วนพอร์ตการลงทุนเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมที่ ETH มีสัดส่วนเพียง 6.6% ของพอร์ตคริปโตที่ Arkham ติดตามในช่วงต้นปี ได้เพิ่มขึ้นเป็น 17.2% ในเดือนกันยายน การเพิ่มขึ้นกว่า 10.6% นี้ตอกย้ำว่าการเติบโตส่วนใหญ่มาจากการเข้าซื้อสุทธิ (Net Purchases) ไม่ใช่เพียงเพราะการเพิ่มขึ้นของราคาตลาดเพียงอย่างเดียว
สัญญาณกระทิงสำหรับ ETH? ความหมายต่อนักลงทุน Bitcoin และทิศทางตลาด
การที่ BlackRock เข้าซื้อ Ethereum เพิ่มขึ้นถึง 2.71 ล้าน ETH ไม่เพียงแต่สร้างแรงซื้อ (Bid) มหาศาลในตลาดและช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับ ETH เท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ทรงพลังไปยังนักลงทุนสถาบันรายอื่นๆ ทั่วโลก
การเคลื่อนไหวนี้เป็นการตอกย้ำว่า Ether กำลังได้รับการยอมรับในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลระดับ ‘Blue-chip’ ควบคู่ไปกับ Bitcoin และสถาบันการเงินขนาดใหญ่กำลังขยายขอบเขตการลงทุนออกจากกรอบความคิดแบบ ‘Bitcoin-only’ ที่เคยเป็นมาในอดีต การปรับสมดุลพอร์ตของ BlackRock ไปยัง ETH อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้จัดการกองทุนรายอื่นหันมาพิจารณา ETH อย่างจริงจังมากขึ้น
สำหรับนักลงทุน นี่คือสัญญาณที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด การยอมรับในระดับสถาบันที่เพิ่มขึ้นสำหรับ ETH อาจส่งผลให้เกิดความต้องการที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพลวัตของราคาระหว่าง BTC และ ETH ในอนาคต และเป็นการยืนยันว่าตลาดคริปโตกำลังเติบโตและมีวุฒิภาวะมากขึ้น
Best Wallet ($BEST): กระเป๋าคริปโตที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ถือ Bitcoin และ Ethereum
ท่ามกลางความสนใจของสถาบันที่เพิ่มขึ้นทั้งใน BTC และ ETH การมีกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและรองรับได้หลายเครือข่ายจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น และ Best Wallet ($BEST) คือกระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ ด้วยการรองรับเครือข่ายแบบ multi-chain
ในแง่ของฟีเจอร์ ตัว wallet นี้เป็นแบบ non-custodial ที่ให้ผู้ใช้งานควบคุมสินทรัพย์ได้เองเต็มที่ ไม่บังคับให้ทำ KYC และใช้เทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
จุดเด่นคือการรองรับทั้ง Bitcoin, Ethereum, Solana และเชนอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงฟีเจอร์ Native Bitcoin Swaps ที่สลับเหรียญกับ BTC ได้โดยตรง รองรับ ETH และโทเค็น ERC-20 อย่างครบถ้วน ทำให้เชื่อมต่อ dApps ได้กว่า 330 โปรโตคอลอย่างราบรื่น
ท่ามกลางความสนใจจากสถาบันที่เพิ่มขึ้นใน BTC และ ETH ความต้องการกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและรองรับหลายเครือข่ายจึงชัดเจนมากขึ้น และ Best Wallet ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ
