Ethereum กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญ! กับดักหมีเดือน ก.ย. อาจลวงนักลงทุนก่อนพุ่งสู่เป้าหมายใหม่
นักวิเคราะห์หลายรายมองว่า Ethereum อาจสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในเดือนกันยายน โดยราคามีโอกาสแกว่งตัวลงเพื่อสร้างภาพหลอนเชิงลบ ก่อนจะกลับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในเดือนถัดไป ซึ่งสถานการณ์ลักษณะนี้อาจกลายเป็น “กับดักหมี” ที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี
จอห์นนี่ วู เทรดเดอร์คริปโตชื่อดังอธิบายว่า กราฟของ Ethereum อาจแสดงรูปแบบ Head-and-Shoulders ในเดือนกันยายน เพื่อทำให้นักลงทุนตื่นตกใจและรีบขาย แต่รูปแบบดังกล่าวอาจถูกลบล้างในเดือนตุลาคมซึ่งนักเทรดเรียกกันติดปากว่า “Uptober” ส่งผลให้นักลงทุนที่ใจร้อนต้องกลับมาซื้อในราคาที่สูงขึ้น
เขาย้ำว่าตลาดเคยเผชิญเหตุการณ์คล้ายกันมาแล้วหลายครั้ง ตัวอย่างชัดเจนคือในเดือนกันยายน 2021 ที่ราคา Ethereum ร่วงลงเกือบ 30% จาก 3,950 ดอลลาร์ สู่ 2,750 ดอลลาร์ ก่อนจะพลิกกลับขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ในเดือนพฤศจิกายน
แนวรับสำคัญกำลังถูกทดสอบ
นักวิเคราะห์อย่าง “Daan Crypto Trades” เห็นพ้องเช่นเดียวกัน โดยระบุว่า Ethereum กำลังเคลื่อนไหวในกรอบสะสมราคาระหว่าง 4,300–4,500 ดอลลาร์มาได้สักพักแล้ว ซึ่งเป็นการ “สับขาหลอก” นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เขามองว่าการทดสอบแนวรับโซนล่างราว 4,160 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมง อาจเป็นจุดสำคัญที่น่าจับตามอง
ปัจจัยพื้นฐานของ Ethereum คือกุญแจ
เฮนริก แอนเดอร์สัน ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจาก Apollo Capital เน้นย้ำว่า นักลงทุนไม่ควรพึ่งพาเพียงการอ่านกราฟหรือลวดลายทางเทคนิค แต่ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานของ Ethereum มากกว่า เพราะตลาดคริปโตนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เขาชี้ว่าตัวแปรมหภาค เช่น ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ และการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของเฟด อาจสร้างความผันผวนระยะสั้น แต่โครงสร้างที่แท้จริงคือการเติบโตของ Stablecoin และความชัดเจนด้านกฎระเบียบ ซึ่งล้วนแต่พึ่งพา Ethereum เป็นโครงข่ายหลักในการขับเคลื่อนระบบนิเวศ หากมองในระยะยาว ปัจจัยเหล่านี้ต่างสนับสนุนการเติบโตแบบยั่งยืน
ไม่เพียงเท่านั้น สัญญาณจากสถาบันการเงินใหญ่ก็เริ่มปรากฏชัด โดยหลายฝ่ายมองว่า Wall Street กำลังเลือก Ethereum แทน Bitcoin สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินรุ่นใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Ethereum ยังคงแกว่งตัวในกรอบ
ข้อมูลล่าสุดระบุว่า ราคา Ethereum ร่วงลงเล็กน้อยกว่า 1% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยลงไปแตะจุดต่ำสุดระหว่างวันราว 4,238 ดอลลาร์ ก่อนจะฟื้นขึ้นมาที่ 4,374 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน บ่งชี้ว่าราคายังคงห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลประมาณ 11.7% ซึ่งถือว่าการปรับฐานครั้งนี้เบากว่าหลายๆ รอบในอดีต
แม้จะมีแรงขายระยะสั้น แต่ภาพรวมของ Ethereum ยังคงแข็งแรง และนักลงทุนบางส่วนเริ่มคาดการณ์ว่า Ethereum ลุ้นแตะ 5,000 ดอลลาร์เดือนกันยายน 2025 หากสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญและได้รับแรงหนุนจากปัจจัยมหภาคและสถาบันการเงิน
อย่างไรก็ตาม ในบริบทของตลาดคริปโตโดยรวม Ethereum ยังคงถูกจัดอยู่ในหมวด เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนทั่วโลก ความแข็งแกร่งของระบบนิเวศ DeFi, NFT และการเติบโตของแอปพลิเคชันบนบล็อกเชนนี้ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงการสนับสนุนจากสถาบัน การพัฒนา Layer 2 และแนวโน้มการใช้งานในวงกว้างที่ขยายตัวต่อเนื่อง ช่วยให้ Ethereum ยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาด