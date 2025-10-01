BTC $116,333.33 2.96%
ETH ทะลุกรอบ! ปิด Q3 พุ่งแรงสุดในรอบ 8 ปี นับแต่ปี 2016

Ethereum
โลโก้ Ethereum (ETH) เรืองแสงอยู่ด้านหน้ากราฟราคาที่กำลังพุ่งสูงขึ้น สะท้อนผลงานไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง

วงการคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อ Ethereum (ETH) เหรียญคริปโตอันดับสองของโลก ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการปิดไตรมาสที่ 3 (Q3) ของปีด้วยผลงานที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2016 นับเป็นสัญญาณบวกที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนและผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีบล็อกเชน การเติบโตครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่กลับคืนมาสู่ตลาด แต่ยังบ่งชี้ถึงศักยภาพของ Ethereum ที่ยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

สัญลักษณ์ของสกุลเงินดิจิทัล ETH 01-10-2025

เจาะลึกผลงาน Ethereum (ETH) ทำสถิติใหม่ในรอบ 8 ปี

การที่ไตรมาส 3 ของ Ethereum ถูกบันทึกว่าเป็นไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 8 ปี ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความฟื้นตัวและโมเมนตัมเชิงบวกอย่างชัดเจน แม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขการเติบโตที่แน่ชัดในรายงาน แต่การประกาศดังกล่าวบ่งชี้ว่าตัวชี้วัดสำคัญหลายด้านน่าจะมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นมู

ลค่าราคาที่เพิ่มขึ้น, ปริมาณธุรกรรมบนเครือข่าย, หรือการเข้ามาของเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ความสำเร็จของ Ethereum ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะตลาดที่ยังคงมีความผันผวน ซึ่งการที่ Ethereum สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นสวนกระแสได้นั้น ยิ่งตอกย้ำถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งของโปรเจกต์ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่กว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็น DeFi, NFTs, หรือโซลูชัน Layer-2 ต่างๆ ที่ยังคงมีการใช้งานและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนมองเห็นถึงศักยภาพในระยะยาวของเหรียญนี้

ขณะเดียวกัน แม้ราคาจะมีการปรับฐานในบางช่วง แต่ข้อมูล on-chain กลับชี้ให้เห็นสัญญาณที่น่าสนใจ โดยมีรายงานว่า วาฬแห่ถอนเหรียญ ETH จำนวนมากจาก Exchange ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการสะสมเหรียญและโอกาสเกิด Supply Shock ในอนาคต

ปัจจัยขับเคลื่อนและอนาคตของ Ethereum หลังปิด Q3 สุดแกร่ง

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่อาจอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Ethereum คือผลพวงจากการอัปเกรดครั้งประวัติศาสตร์อย่าง ‘The Merge’ ในปีก่อนหน้า ซึ่งเปลี่ยนระบบฉันทามติมาเป็น Proof-of-Stake (PoS) ได้สำเร็จ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้พลังงานลงมหาศาล แต่ยังสร้างกลไกทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ๆ ที่ทำให้นักลงทุนหันมา Stake เหรียญ ETH มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเสถียรภาพของเครือข่ายและมูลค่าของเหรียญในระยะยาว

นอกเหนือจากการอัปเกรด The Merge แล้ว การพัฒนาก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมี การเปิดตัวระบบข้อมูลปฏิวัติวงการบน Ethereum ที่คาดว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับบล็อกเชนและส่งผลดีต่ออนาคตของเครือข่ายในระยะยาว

สำหรับแนวโน้มในอนาคต ผลงานอันน่าประทับใจในไตรมาส 3 ได้สร้างความคาดหวังให้กับนักลงทุนว่า Ethereum อาจกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นรอบใหม่ นักวิเคราะห์หลายคนเริ่มจับตาดูว่าโมเมนตัมนี้จะสามารถส่งต่อไปยังไตรมาสสุดท้ายของปีได้หรือไม่ หากปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งและได้รับแรงหนุนจากสภาวะตลาดโดยรวมที่เป็นใจ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะได้เห็น ETH สร้างสถิติใหม่ๆ ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนก็ควรตระหนักถึงความท้าทายในระยะสั้นเช่นกัน โดยล่าสุดมีรายงานว่า ราคา Ethereum เผชิญแรงกดดันจากการเทขายของกองทุน ETF ซึ่งทำให้แนวรับสำคัญถูกทดสอบอย่างหนัก

ด้วยเหตุนี้ นักวิเคราะห์บางส่วนจึงมองว่า แนวโน้มราคา ETH อาจอ่อนแรงลงในระยะสั้น และจำเป็นต้องจับตาดูแนวรับสำคัญอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางต่อไป

Pepenode สร้างกระแสใหม่! ขุด-แจกจริงก่อน TGE ดันยอดขายถล่ม

Pepenode ($PEPENODE) เหรียญมีมแนวใหม่ที่ผสานคอนเซปต์ “MINE-TO-EARN” เข้ากับโลกของการลงทุนคริปโต กวาดยอด Presale ทะลุ 1.6 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันสั้น โดยถูกจับตามองว่าเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ด้วยจุดขายหลักคือการสร้าง “เหมืองเสมือน” ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับรางวัลและโบนัสได้ทันทีตั้งแต่ก่อนเปิดตัวจริง (TGE)

PEPENODE

ความน่าสนใจคือการแก้ปัญหาพรีเซลทั่วไปที่มักไร้กิจกรรม ผู้ใช้สามารถซื้อและอัปเกรด Miner Node เพื่อเพิ่ม Hashpower พร้อมระบบ Tiered Node Rewards ที่ให้ผลตอบแทนสูงแก่ผู้เข้าร่วมช่วงแรก อีกทั้งยังมีการเผาโทเค็นถึง 70% จากการซื้อหรืออัปเกรด ลดอุปทานและหนุนมูลค่าในอนาคต

Pepenode ยังเสริมด้วยระบบป้องกันบอท, รางวัลจากการแนะนำ และ Leaderboard เพื่อดึงดูดชุมชน หลัง TGE ระบบขุดจะย้ายขึ้น On-Chain ขณะที่โครงสร้าง Progressive Pricing ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเร็วได้ราคาดีกว่า การผสานธีม Pepe/Meme กับยูทิลิตี้จริงอย่างการขุดและ Staking จึงทำให้ Pepenode มีโอกาสเติบโตและโดดเด่นในตลาด Altcoin

เมื่อคุณตรวจสอบความพร้อมของ Pepenode อีกครั้ง ขอให้พิจารณา บทวิเคราะห์/รีวิว Pepenode หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Pepenode แบบละเอียด เพื่อให้มั่นใจในทุกจุด

ตรวจสอบประกาศสำคัญได้จาก เว็บไซต์ทางการของ Pepenode และรับมุมมองชุมชนผ่าน X และ ช่อง Telegram

เยี่ยมชม Pepenode.io

[/su_note]

