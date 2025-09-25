BTC $111,515.64 -2.07%
Vitalik เปิดตัว Fusaka: สเกล Ethereum ครั้งใหญ่สุด

อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโทเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Vitalik เปิดตัว Fusaka: สเกล Ethereum ครั้งใหญ่สุด

Vitalik Buterin เปิดตัว Fusaka โซลูชันการขยายขนาดที่ทะเยอทะยานที่สุดของ Ethereum พร้อมเทคโนโลยี PeerDAS ที่จะเปิดใช้งานในวันที่ 3 ธันวาคมนี้

Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ได้ประกาศเปิดตัว Fusaka ซึ่งเป็นการอัปเกรดเพื่อขยายขนาดเครือข่ายครั้งสำคัญที่สุด โดยมีกำหนดเปิดใช้งานในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ พร้อมกับเทคโนโลยีปฏิวัติวงการที่จะขจัดความจำเป็นที่คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลบล็อกเชนทั้งหมด

การอัปเกรดครั้งนี้จะนำเสนอเทคโนโลยี PeerDAS ซึ่งช่วยให้โหนดผู้ตรวจสอบ (validator nodes) สามารถยืนยันข้อมูลได้โดยการตรวจสอบข้อมูลเพียงส่วนเล็กๆ แบบสุ่ม แทนที่จะต้องตรวจสอบทั้งบล็อกข้อมูล

Buterin อธิบายว่าเทคโนโลยีนี้ “ไม่เคยมีมาก่อน” สำหรับบล็อกเชนที่ใช้งานจริง เนื่องจากช่วยให้สามารถปรับปรุงการขยายขนาดได้อย่างมหาศาล ในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยไว้ได้

ผู้เข้าร่วมเครือข่ายแต่ละรายจะดาวน์โหลดข้อมูลเพียง “ส่วนเล็กๆ” (chunks) เพื่อตรวจสอบตามหลักความน่าจะเป็นว่ามีข้อมูลเพียงพอสำหรับการสร้างข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาใหม่ได้เมื่อจำเป็น

การอัปเกรดนี้มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นบนเลเยอร์พื้นฐานของ Ethereum ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าโซลูชัน Layer 2 สร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่กระจัดกระจายและไม่ต่อเนื่อง

Ethereum Co-Founder Vitalik Buterin Introduces Fusaka: Ethereum's Most Ambitious Scaling Solution Yet

ปัจจุบัน ความแออัดของเครือข่ายทำให้มี ETH มากกว่า 2 ล้านเหรียญติดอยู่ในคิวรอถอน (exit queues) ซึ่งต้องเผชิญกับความล่าช้านานถึง 43 วัน ในขณะที่การฝาก (entry) ใช้เวลาดำเนินการเพียง 7 วันเท่านั้น

Fusaka จะเพิ่มความจุของ Blob มากกว่าสองเท่าภายในสองสัปดาห์ ผ่านการทำ Fork เฉพาะพารามิเตอร์โดยอัตโนมัติ (automated parameter-only forks) โดยจะขยายจากขีดจำกัดปัจจุบันที่ 6/9 blobs เป็น 14/21 blobs

Ethereum Co-Founder Vitalik Buterin Introduces Fusaka: Ethereum's Most Ambitious Scaling Solution Yet

แนวทางการดำเนินงานจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มจากการเพิ่มขึ้นแบบอนุรักษ์นิยมก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้นเมื่อเทคโนโลยีพิสูจน์แล้วว่ามีเสถียรภาพ

การอัปเกรดนี้เกิดขึ้นในขณะที่รายได้ของ Ethereum ลดลง 44% เหลือเพียง 14.1 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม แม้ว่าราคา ETH จะทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ 4,950 ดอลลาร์ก็ตาม

การเติบโตของ Layer 2 ได้ลดการสร้างค่าธรรมเนียมบนเลเยอร์พื้นฐาน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของโมเดลเศรษฐกิจของเครือข่าย

ระบบข้อมูลปฏิวัติวงการที่จะเปลี่ยนทุกสิ่ง

ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ การอัปเกรด Fusaka มีกำหนดเปิดใช้งานจริงในวันที่ 3 ธันวาคม และเทคโนโลยี PeerDAS จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการข้อมูลของเครือข่ายบล็อกเชนโดยพื้นฐาน ด้วยการกระจายการตรวจสอบข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์หลายพันเครื่อง แทนที่จะกำหนดให้ทุกเครื่องต้องดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด

ระบบแบบดั้งเดิมบังคับให้ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องจัดเก็บข้อมูลทั้งบล็อก ซึ่งสร้างปัญหาคอขวดเมื่อเครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้น แนวทางใหม่นี้ใช้หลักความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์เพื่อรับประกันความพร้อมใช้งานของข้อมูล (data availability) หากชิ้นส่วนข้อมูล (data chunks) มากกว่า 50% ยังคงเข้าถึงได้ทั่วทั้งเครือข่าย ตามทฤษฎีแล้ว คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้จะสามารถดาวน์โหลดชิ้นส่วนเหล่านั้นและสร้างข้อมูลที่ขาดหายไปขึ้นมาใหม่ได้โดยใช้เทคนิค ‘erasure coding’

ในช่วงแรก ข้อมูลทั้งบล็อกยังคงต้องมีอยู่ในที่เดียวเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลใหม่และการกู้คืนฉุกเฉินในกรณีที่ผู้เผยแพร่ให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม บทบาทเหล่านี้ยังคงเป็นแบบ ‘untrusted’ (ไม่ต้องเชื่อใจ) โดยต้องการผู้เข้าร่วมที่ซื่อสัตย์เพียงคนเดียวท่ามกลางผู้ไม่ประสงค์ดีหลายร้อยคน

การพัฒนาในอนาคตจะขจัดฟังก์ชันที่รวมศูนย์เหล่านี้ออกไป ผ่านการส่งข้อความระดับเซลล์ (cell-level messaging) และการสร้างบล็อกแบบกระจายศูนย์ (distributed block building)

คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันสามารถจัดการงานเหล่านี้สำหรับบล็อกที่แตกต่างกันได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการกระจายอำนาจของกระบวนการทั้งหมดให้มากยิ่งขึ้น ที่น่าสนใจคือ Buterin ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการทดสอบอย่างระมัดระวังที่นักพัฒนาหลักได้นำมาใช้ แม้จะใช้เวลาในการพัฒนามานานหลายปีก็ตาม

โดยจะเริ่มจากการเพิ่มจำนวน Blob อย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้นเมื่อประสิทธิภาพในโลกแห่งความเป็นจริงได้พิสูจน์ถึงเสถียรภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยีแล้ว

Ethereum ต่อสู้กับวิกฤตรายได้ด้วยการมุ่งเน้นที่โครงสร้างพื้นฐาน

การอัปเกรด Fusaka เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของ Ethereum เนื่องจากเครือข่าย Layer 2 ลดความต้องการในการทำธุรกรรมบน Mainnet

รายได้ในเดือนสิงหาคมที่ 14.1 ล้านดอลลาร์ ถือเป็นหนึ่งในเดือนที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2021 ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของเครือข่าย

จากสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ Buterin ได้เสนอให้โปรโตคอล DeFi ที่มีความเสี่ยงต่ำเป็น ‘สมอ’ สร้างรายได้ให้กับ Ethereum โดยเปรียบเทียบโมเดลนี้กับการที่ Google Search เป็นแหล่งทุนให้กับธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท

เขาเสนอว่าโปรโตคอลที่ให้ผลตอบแทน 5% จาก Stablecoin ชั้นนำ (blue-chip) สามารถสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้โดยไม่กระทบต่อรากฐานทางจริยธรรม

โปรโตคอลเหล่านี้รวมถึงแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมกระแสหลักอย่าง Aave ซึ่งผู้ใช้สามารถรับผลตอบแทนที่มั่นคงจากการนำ USDT และ USDC ไปให้ผู้อื่นกู้ยืมโดยไม่มีความเสี่ยงจากการเก็งกำไร

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ Fusaka จะช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมสำหรับแอปพลิเคชันดังกล่าว ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปที่เคยเผชิญกับค่า Gas ที่สูงเกินไปสามารถเข้าถึงโปรโตคอล DeFi ได้ง่ายขึ้น

การอัปเกรดนี้ประกอบด้วยข้อเสนอการปรับปรุง Ethereum (EIPs) 11-12 ฉบับ ที่มุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงการขยายขนาดและประสิทธิภาพของโหนด

การ Fork เฉพาะพารามิเตอร์ของ Blob จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติตามกำหนดการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แทนที่จะต้องมีการอัปเกรดเครือข่ายแยกต่างหาก

นอกจากนี้ ประเด็นถกเถียงล่าสุดในคิวของผู้ตรวจสอบ (validator queue) ก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันด้านการขยายขนาดอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม Buterin ได้ออกมาปกป้องความล่าช้าในการถอนเงิน 43 วันในปัจจุบันว่าเป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่จำเป็น โดยเปรียบเทียบภาระผูกพันของผู้ตรวจสอบกับการรับราชการทหารที่ต้องมี “แรงเสียดทานในการลาออก”

การอัปเกรดนี้เกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัว Pectra ที่ประสบความสำเร็จในเดือนพฤษภาคม ซึ่งนำเสนอ Account Abstraction และเพิ่มขีดจำกัดการ Staking ของผู้ตรวจสอบจาก 32 ETH เป็น 2,048 ETH

การอัปเกรดดังกล่าวยังได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกระเป๋าเงินแบบ Social Recovery และความสามารถในการดำเนินการของ Smart Contract

สำหรับ Fusaka การปรับปรุงความพร้อมใช้งานของข้อมูลจะสนับสนุนการเติบโตในระยะต่อไปของ Ethereum ในขณะที่ยังคงรักษาการรับประกันความปลอดภัยที่ทำให้ Ethereum แตกต่างจากคู่แข่ง

ด้วยแผนการอัพเกรดครั้งใหญ่นี้ ทำให้ Ethereum เป็นอีกหนึ่ง Altcoin ที่น่าจับตามองที่สุดแห่งปี 2025 และเป็นอีกหนึ่งเหรียญมาแรงที่น่าจับตามอง

