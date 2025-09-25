Ethereum ย่อตัวหลุด $4,000! นักวิเคราะห์ชี้วาฬซุ่มเก็บของ
Ethereum (ETH) ได้ปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 4,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ท่ามกลางความกังวลด้านเศรษฐกิจมหภาคและแรงเทขายที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความผันผวนนี้ ข้อมูล on-chain กลับเผยสัญญาณที่น่าสนใจ เมื่อนักลงทุนรายใหญ่ หรือ ‘วาฬ’ กำลังใช้จังหวะนี้ในการสะสมเหรียญ Ether เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังจะมาถึง
วิเคราะห์สาเหตุ Ethereum ร่วงหลุด $4,000 ตลาดผวาทุน ETF ไหลออก
ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี ราคา Ethereum ได้ร่วงลงมาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3,999 ดอลลาร์ ก่อนจะฟื้นตัวเล็กน้อยมาอยู่ที่เหนือ 4,000 ดอลลาร์เล็กน้อย ซึ่งยังคงลดลง 3.93% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Rachael Lucas นักวิเคราะห์คริปโตจาก BTC Markets ชี้ว่าการร่วงลงของราคา ETH ครั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัยผสมกัน ทั้งการพังทลายของแนวรับทางเทคนิค ความกังวลด้านเศรษฐกิจมหภาค และการถูกบังคับล้างพอร์ต (Cascading Liquidations)
Lucas กล่าวเสริมว่า “การที่ราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรับที่ 4,200 ดอลลาร์ได้ นำไปสู่การล้างพอร์ตในตลาด Altcoin มูลค่ากว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้เป็นของ ETH ตัวเดียวถึง 212.9 ล้านดอลลาร์” สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันมหาศาลที่ตลาดกำลังเผชิญ
นอกจากนี้ แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในเดือนกันยายน แต่ก็ไม่สามารถจุดประกายตลาดกระทิงได้อย่างที่หลายฝ่ายคาดหวัง เนื่องมาจากความเห็นของ Jerome Powell ประธาน Fed ที่ส่งสัญญาณว่ายังไม่รีบร้อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
และอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบไม่แพ้กันคือ กระแสเงินทุนไหลเข้าในกองทุน Ethereum Spot ETF ที่ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในเดือนกันยายนมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิเพียง 110 ล้านดอลลาร์ เทียบกับเดือนสิงหาคมที่มียอดสูงถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์
ข้อมูล On-chain สวนทาง! ETH อาจเกิด Supply Shock ครั้งใหญ่
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางข่าวร้าย นักวิเคราะห์กลับมองเห็นสัญญาณบวกที่ซ่อนอยู่ โดย Lucas ระบุว่าผู้ถือ ETH ในระยะยาวกำลังเข้าซื้อสวนทาง “ข้อมูล On-chain แสดงให้เห็นว่ามีการถอน ETH มากกว่า 420,000 เหรียญออกจาก Exchange ในสัปดาห์นี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการสะสมมากกว่าการตื่นตระหนกเทขาย”
Nassar Achkar ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ CoinW ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยชี้ว่ายอดคงเหลือของ ETH บน Exchange ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 9 ปี ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึง “การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปสู่การถือครองระยะยาว ท่ามกลางความเชื่อมั่นของสถาบันที่เพิ่มขึ้น”
ปรากฏการณ์ที่นักลงทุนรายใหญ่และรายย่อยต่างพากันถอนเหรียญ ETH ออกจาก Exchange เพื่อไปเก็บในกระเป๋าเงินส่วนตัว (Self-custody) และนำไป Staking เพื่อรับผลตอบแทน กำลังส่งสัญญาณถึงภาวะ “Supply Shock” ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การไหลออกอย่างต่อเนื่องนี้อาจทำให้ปริมาณเหรียญในตลาดลดลงอย่างมาก และอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคา ETH พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ (All-time high) ในรอบถัดไป
Pepenode เหรียญมีม Mine-to-Earn บนเชน Ethereum
แม้ราคา ETH จะผันผวนอยู่บ้าง แต่ในวงการคริปโต Ethereum ก็ยังคงเป็นแพลตฟอร์มหลักที่รองรับนวัตกรรมใหม่ๆ ล่าสุด Pepenode ($PEPENODE) ซึ่งเป็นโทเค็น ERC-20 ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจากการนำเสนอแนวคิด “MINE-TO-EARN” ที่แตกต่างออกไป
โปรเจกต์นี้ผสานการจำลองการขุดเสมือนจริง (Virtual Mining), ระบบ Staking และกลไกการเผาโทเค็นแบบ Deflationary เข้าด้วยกัน ผู้เข้าร่วมสามารถเริ่มสร้าง “เหมืองเสมือน” และรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่ช่วง Presale ซึ่งแตกต่างจากการ Presale ทั่วไปที่มักไม่มีกิจกรรมให้ทำก่อน TGE (Token Generation Event) แถมการระดมทุนที่แตะ $1.44M ในเวลาอันสั้นก็สะท้อนถึงความสนใจของชุมชนต่อแนวคิดนี้ไม่น้อย
Pepenode แก้ปัญหาความยุ่งยากของการขุดคริปโตแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้ความรู้และอุปกรณ์เฉพาะทาง ด้วยการนำเสนอ Gamified Virtual Mining ผู้ใช้สามารถซื้อ Miner Node และอัปเกรด Facility เพื่อเพิ่ม Hashpower และขุดรางวัลผ่านแดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟ
นอกจากนี้ ยังมีกลไกการเผาโทเค็น 70% ของ $PEPENODE ที่ใช้ในการซื้อหรืออัปเกรด ซึ่งช่วยสร้างความขาดแคลนและอาจส่งผลดีต่อมูลค่าในระยะยาว
Pepenode ยังมอบแรงจูงใจผ่านระบบ Tiered Node Rewards ที่ให้ Node ขุดได้แรงกว่าสำหรับผู้เข้าร่วมช่วงแรก และมี Referral Rewards 2% จากรางวัลที่ผู้ถูกชวนขุดได้ หลัง TGE ระบบการขุดจะย้ายขึ้น On-Chain พร้อมโบนัสและ Leaderboard เพิ่มเติม
การผสมผสานระหว่างธีมมีมที่คุ้นเคยกับ Utility ที่จับต้องได้ เช่น การขุดเสมือนและการ Staking ทำให้ Pepenode มีศักยภาพในการดึงดูดความสนใจและสร้างการเติบโตในตลาด Altcoin และ meme coin ที่กำลังเป็นกระแสอย่างมีนัยสำคัญ
หากต้องการข้อมูลจำเป็นเกี่ยวกับ Pepenode สามารถดูบทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือศึกษาวิธีซื้อ Pepenode ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
แวะไปดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ทางการของ Pepenode หรือพูดคุยกันต่อใน X และ Telegram