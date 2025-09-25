BTC $111,786.57 -1.27%
Ethereum ย่อตัวหลุด $4,000! นักวิเคราะห์ชี้วาฬซุ่มเก็บของ

Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
อัปเดตล่าสุด: 
กราฟ Ethereum ที่แสดงแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน 25-09-2025

Ethereum (ETH) ได้ปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 4,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ท่ามกลางความกังวลด้านเศรษฐกิจมหภาคและแรงเทขายที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความผันผวนนี้ ข้อมูล on-chain กลับเผยสัญญาณที่น่าสนใจ เมื่อนักลงทุนรายใหญ่ หรือ ‘วาฬ’ กำลังใช้จังหวะนี้ในการสะสมเหรียญ Ether เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังจะมาถึง

วิเคราะห์สาเหตุ Ethereum ร่วงหลุด $4,000 ตลาดผวาทุน ETF ไหลออก

ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี ราคา Ethereum ได้ร่วงลงมาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3,999 ดอลลาร์ ก่อนจะฟื้นตัวเล็กน้อยมาอยู่ที่เหนือ 4,000 ดอลลาร์เล็กน้อย ซึ่งยังคงลดลง 3.93% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ราคา Ethereum
ที่มา: CoinMarketCap

Rachael Lucas นักวิเคราะห์คริปโตจาก BTC Markets ชี้ว่าการร่วงลงของราคา ETH ครั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัยผสมกัน ทั้งการพังทลายของแนวรับทางเทคนิค ความกังวลด้านเศรษฐกิจมหภาค และการถูกบังคับล้างพอร์ต (Cascading Liquidations)

Lucas กล่าวเสริมว่า “การที่ราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรับที่ 4,200 ดอลลาร์ได้ นำไปสู่การล้างพอร์ตในตลาด Altcoin มูลค่ากว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้เป็นของ ETH ตัวเดียวถึง 212.9 ล้านดอลลาร์” สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันมหาศาลที่ตลาดกำลังเผชิญ

นอกจากนี้ แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในเดือนกันยายน แต่ก็ไม่สามารถจุดประกายตลาดกระทิงได้อย่างที่หลายฝ่ายคาดหวัง เนื่องมาจากความเห็นของ Jerome Powell ประธาน Fed ที่ส่งสัญญาณว่ายังไม่รีบร้อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

และอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบไม่แพ้กันคือ กระแสเงินทุนไหลเข้าในกองทุน Ethereum Spot ETF ที่ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในเดือนกันยายนมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิเพียง 110 ล้านดอลลาร์ เทียบกับเดือนสิงหาคมที่มียอดสูงถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์

ข้อมูล On-chain สวนทาง! ETH อาจเกิด Supply Shock ครั้งใหญ่

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางข่าวร้าย นักวิเคราะห์กลับมองเห็นสัญญาณบวกที่ซ่อนอยู่ โดย Lucas ระบุว่าผู้ถือ ETH ในระยะยาวกำลังเข้าซื้อสวนทาง “ข้อมูล On-chain แสดงให้เห็นว่ามีการถอน ETH มากกว่า 420,000 เหรียญออกจาก Exchange ในสัปดาห์นี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการสะสมมากกว่าการตื่นตระหนกเทขาย”

Nassar Achkar ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ CoinW ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยชี้ว่ายอดคงเหลือของ ETH บน Exchange ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 9 ปี ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึง “การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปสู่การถือครองระยะยาว ท่ามกลางความเชื่อมั่นของสถาบันที่เพิ่มขึ้น”

ปรากฏการณ์ที่นักลงทุนรายใหญ่และรายย่อยต่างพากันถอนเหรียญ ETH ออกจาก Exchange เพื่อไปเก็บในกระเป๋าเงินส่วนตัว (Self-custody) และนำไป Staking เพื่อรับผลตอบแทน กำลังส่งสัญญาณถึงภาวะ “Supply Shock” ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การไหลออกอย่างต่อเนื่องนี้อาจทำให้ปริมาณเหรียญในตลาดลดลงอย่างมาก และอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคา ETH พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ (All-time high) ในรอบถัดไป

Pepenode เหรียญมีม Mine-to-Earn บนเชน Ethereum

แม้ราคา ETH จะผันผวนอยู่บ้าง แต่ในวงการคริปโต Ethereum ก็ยังคงเป็นแพลตฟอร์มหลักที่รองรับนวัตกรรมใหม่ๆ ล่าสุด Pepenode ($PEPENODE) ซึ่งเป็นโทเค็น ERC-20 ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจากการนำเสนอแนวคิด “MINE-TO-EARN” ที่แตกต่างออกไป

ภาพของ Pepenode เหรียญมีมบน Ethereum

โปรเจกต์นี้ผสานการจำลองการขุดเสมือนจริง (Virtual Mining), ระบบ Staking และกลไกการเผาโทเค็นแบบ Deflationary เข้าด้วยกัน ผู้เข้าร่วมสามารถเริ่มสร้าง “เหมืองเสมือน” และรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่ช่วง Presale ซึ่งแตกต่างจากการ Presale ทั่วไปที่มักไม่มีกิจกรรมให้ทำก่อน TGE (Token Generation Event) แถมการระดมทุนที่แตะ $1.44M ในเวลาอันสั้นก็สะท้อนถึงความสนใจของชุมชนต่อแนวคิดนี้ไม่น้อย

Pepenode แก้ปัญหาความยุ่งยากของการขุดคริปโตแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้ความรู้และอุปกรณ์เฉพาะทาง ด้วยการนำเสนอ Gamified Virtual Mining ผู้ใช้สามารถซื้อ Miner Node และอัปเกรด Facility เพื่อเพิ่ม Hashpower และขุดรางวัลผ่านแดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟ

นอกจากนี้ ยังมีกลไกการเผาโทเค็น 70% ของ $PEPENODE ที่ใช้ในการซื้อหรืออัปเกรด ซึ่งช่วยสร้างความขาดแคลนและอาจส่งผลดีต่อมูลค่าในระยะยาว

Pepenode ยังมอบแรงจูงใจผ่านระบบ Tiered Node Rewards ที่ให้ Node ขุดได้แรงกว่าสำหรับผู้เข้าร่วมช่วงแรก และมี Referral Rewards 2% จากรางวัลที่ผู้ถูกชวนขุดได้ หลัง TGE ระบบการขุดจะย้ายขึ้น On-Chain พร้อมโบนัสและ Leaderboard เพิ่มเติม

การผสมผสานระหว่างธีมมีมที่คุ้นเคยกับ Utility ที่จับต้องได้ เช่น การขุดเสมือนและการ Staking ทำให้ Pepenode มีศักยภาพในการดึงดูดความสนใจและสร้างการเติบโตในตลาด Altcoin และ meme coin ที่กำลังเป็นกระแสอย่างมีนัยสำคัญ

หากต้องการข้อมูลจำเป็นเกี่ยวกับ Pepenode สามารถดูบทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือศึกษาวิธีซื้อ Pepenode ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

แวะไปดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ทางการของ Pepenode หรือพูดคุยกันต่อใน X และ Telegram

เยี่ยมชม Pepenode.io

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
