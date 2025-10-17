BTC $105,947.90 -4.61%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

เกิดอะไรขึ้น? วาฬแห่ถอน Dogecoin ออกจากกระดานเทรดกว่า $42 ล้าน

Dogecoin
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
เกิดอะไรขึ้น? วาฬแห่ถอน Dogecoin ออกจากกระดานเทรดกว่า $42 ล้าน

Dogecoin กำลังเป็นที่จับตามองหลังมีการตรวจพบการโอนเหรียญมูลค่ามหาศาลกว่า 42 ล้านดอลลาร์ออกจากกระดานเทรดท่ามกลางสถานการณ์ที่ตลาดคริปโตโดยรวมกำลังปรับตัวลง ประกอบกับนักวิเคราะห์ตรวจพบสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น

วาฬแห่ถอน Dogecoin มูลค่ากว่า 42 ล้านดอลลาร์

ข้อมูลล่าสุดจาก CoinGlass เผยให้เห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยมีการถอนเหรียญ Dogecoin ออกจากกระดานเทรดเป็นมูลค่ากว่า 42 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้มักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างชัดเจน เนื่องจากบ่งชี้ว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังเคลื่อนย้ายเหรียญไปเก็บใน Crypto Wallet ส่วนตัวแทนที่จะทิ้งไว้บนกระดานเทรดเพื่อรอขาย

พฤติกรรมการสะสมเหรียญของวาฬเช่นนี้ช่วยลดอุปทานหมุนเวียนบนตลาดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่ออุปทานลดลง แต่ความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจส่งผลให้ราคา Dogecoin ดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วได้

นอกจากนี้ การที่ 21Shares DOGE ETF ได้รับการลิสต์บน DTCC ยังเป็นการตอกย้ำว่าสถาบันการเงินเริ่มให้ความสนใจในเหรียญมีมอย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

วิเคราะห์ราคา Dogecoin: ลุ้นซ้ำรอยประวัติศาสตร์?

เมื่อพิจารณาจากกราฟราคารายสัปดาห์ของ Dogecoin จะเห็นรูปแบบกราฟที่น่าสนใจอย่างมาก นั่นคือรูปแบบสามเหลี่ยมจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น (Ascending Triangle) ในระยะยาว ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นในปี 2020 ก่อนที่ราคาจะพุ่งทะยานอย่างมหาศาลในปี 2021

ขอบคุณรูปภาพจาก TRADINGVIEW

ในทุก ๆ รอบที่ผ่านมา ราคา Dogecoin มักจะใช้เวลาสร้างฐานอยู่ใต้เส้นแนวต้านเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเกิดการทะลุแนวโน้มครั้งใหญ่

ปัจจุบัน ราคา Dogecoin กำลังสร้างฐานที่แข็งแกร่งบริเวณ 0.24 ดอลลาร์ พร้อมกับทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อยังคงแข็งแกร่งและมีวาฬคอยช้อนซื้ออยู่ตลอด

นักวิเคราะห์ชี้ว่าหาก Dogecoin สามารถทะลุผ่านโซนแนวต้านสำคัญที่ 0.40-0.70 ดอลลาร์ไปได้ ก็อาจมีโอกาสได้เห็นการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้ง และอาจไปถึง 1 ดอลลาร์ในระยะยาว

ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptonews.com/news/dogecoin-price-prediction-millions-in-doge-suddenly-disappear-from-exchanges-is-a-major-price-spike-coming/

จับตา Maxi Doge: เหรียญมีมน้องใหม่บน Ethereum ที่อาจมาแรง

Maxi Doge

ในขณะที่ Dogecoin กำลังเป็นที่จับตาก็มีหนึ่งในเหรียญใหม่ที่เริ่มได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว นั่นคือ Maxi Doge ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum โดยนำเสนอตัวเองในฐานะ “Dogecoin ยุคใหม่” ที่ผสมผสานพลังของมีมดั้งเดิมเข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่ของวงการคริปโต

Maxi Doge สร้างความน่าสนใจด้วยการระดมทุนในช่วงพรีเซลไปแล้วกว่า 3.5 ล้านดอลลาร์ และมอบผลตอบแทนจากการ Stake สูงถึง 119% ต่อปี

นอกจากนี้ โทเคนกว่า 40% ยังถูกจัดสรรให้กับสาธารณะโดยตรงเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดปัญหาการเทขายจากนักลงทุนรายใหญ่ในช่วงแรก

ด้วยจังหวะเวลาที่ Dogecoin กำลังกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง Maxi Doge จึงอาจเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ได้รับผลพลอยได้จากกระแสนี้

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ข่าวคริปโต
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
