เกิดอะไรขึ้น? วาฬแห่ถอน Dogecoin ออกจากกระดานเทรดกว่า $42 ล้าน
Dogecoin กำลังเป็นที่จับตามองหลังมีการตรวจพบการโอนเหรียญมูลค่ามหาศาลกว่า 42 ล้านดอลลาร์ออกจากกระดานเทรดท่ามกลางสถานการณ์ที่ตลาดคริปโตโดยรวมกำลังปรับตัวลง ประกอบกับนักวิเคราะห์ตรวจพบสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น
วาฬแห่ถอน Dogecoin มูลค่ากว่า 42 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลล่าสุดจาก CoinGlass เผยให้เห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยมีการถอนเหรียญ Dogecoin ออกจากกระดานเทรดเป็นมูลค่ากว่า 42 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้มักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างชัดเจน เนื่องจากบ่งชี้ว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังเคลื่อนย้ายเหรียญไปเก็บใน Crypto Wallet ส่วนตัวแทนที่จะทิ้งไว้บนกระดานเทรดเพื่อรอขาย
พฤติกรรมการสะสมเหรียญของวาฬเช่นนี้ช่วยลดอุปทานหมุนเวียนบนตลาดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่ออุปทานลดลง แต่ความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจส่งผลให้ราคา Dogecoin ดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วได้
นอกจากนี้ การที่ 21Shares DOGE ETF ได้รับการลิสต์บน DTCC ยังเป็นการตอกย้ำว่าสถาบันการเงินเริ่มให้ความสนใจในเหรียญมีมอย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
วิเคราะห์ราคา Dogecoin: ลุ้นซ้ำรอยประวัติศาสตร์?
เมื่อพิจารณาจากกราฟราคารายสัปดาห์ของ Dogecoin จะเห็นรูปแบบกราฟที่น่าสนใจอย่างมาก นั่นคือรูปแบบสามเหลี่ยมจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น (Ascending Triangle) ในระยะยาว ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นในปี 2020 ก่อนที่ราคาจะพุ่งทะยานอย่างมหาศาลในปี 2021
ในทุก ๆ รอบที่ผ่านมา ราคา Dogecoin มักจะใช้เวลาสร้างฐานอยู่ใต้เส้นแนวต้านเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเกิดการทะลุแนวโน้มครั้งใหญ่
ปัจจุบัน ราคา Dogecoin กำลังสร้างฐานที่แข็งแกร่งบริเวณ 0.24 ดอลลาร์ พร้อมกับทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อยังคงแข็งแกร่งและมีวาฬคอยช้อนซื้ออยู่ตลอด
นักวิเคราะห์ชี้ว่าหาก Dogecoin สามารถทะลุผ่านโซนแนวต้านสำคัญที่ 0.40-0.70 ดอลลาร์ไปได้ ก็อาจมีโอกาสได้เห็นการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้ง และอาจไปถึง 1 ดอลลาร์ในระยะยาว
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptonews.com/news/dogecoin-price-prediction-millions-in-doge-suddenly-disappear-from-exchanges-is-a-major-price-spike-coming/
จับตา Maxi Doge: เหรียญมีมน้องใหม่บน Ethereum ที่อาจมาแรง
ในขณะที่ Dogecoin กำลังเป็นที่จับตาก็มีหนึ่งในเหรียญใหม่ที่เริ่มได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว นั่นคือ Maxi Doge ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum โดยนำเสนอตัวเองในฐานะ “Dogecoin ยุคใหม่” ที่ผสมผสานพลังของมีมดั้งเดิมเข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่ของวงการคริปโต
Maxi Doge สร้างความน่าสนใจด้วยการระดมทุนในช่วงพรีเซลไปแล้วกว่า 3.5 ล้านดอลลาร์ และมอบผลตอบแทนจากการ Stake สูงถึง 119% ต่อปี
นอกจากนี้ โทเคนกว่า 40% ยังถูกจัดสรรให้กับสาธารณะโดยตรงเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดปัญหาการเทขายจากนักลงทุนรายใหญ่ในช่วงแรก
ด้วยจังหวะเวลาที่ Dogecoin กำลังกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง Maxi Doge จึงอาจเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ได้รับผลพลอยได้จากกระแสนี้
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:
ไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม