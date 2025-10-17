Bitcoin ร่วงหลุด $105K ท่ามกลางวิกฤต ตลาดคริปโตอ่วมทั้งกระดาน!
ราคา Bitcoin วันนี้ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยร่วงลงต่ำกว่าระดับ $105,000 ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่เต็มไปด้วยความกังวลทั่วโลก การปรับตัวลงครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการร่วงลงของ “ตลาดหุ้น” ขณะที่พันธบัตรและทองคำกลับได้รับความสนใจและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่ปกคลุมตลาดการเงินในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคา BTC และตลาดคริปโตโดยรวม
วิเคราะห์สาเหตุ BTC ร่วงหนักกว่า 12%
ราคา BTC ล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $105,000 (ลดลงราว 5% ในรอบวัน) และปรับตัวลงมากกว่า 12.75% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การร่วงลงครั้งนี้ทำให้ราคายิ่งห่างไกลจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เคยทำไว้ที่ $126,000 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
ปัจจัยหลักที่กระตุ้นการเทขายอย่างรุนแรงมาจากการเกิด Liquidation ครั้งใหญ่ในตลาดซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ประกอบกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา รัฐบาลปักกิ่งได้ออกมากล่าวหาวอชิงตันว่ากำลังสร้างความตื่นตระหนกเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกแร่หายาก ซึ่งยิ่งเพิ่มความเปราะบางให้กับความเชื่อมั่นของตลาด
ข้อมูลจาก Santiment ระบุว่า การลดลงของราคา BTC สู่ระดับประมาณ $111,000 ซึ่งลดลง 11.8% จากจุดสูงสุดตลอดกาล อาจยังอยู่ในช่วง “การตอบสนองที่มากเกินไป” (overreaction) ของตลาด โดยมีปัจจัยกระตุ้นจากความไม่แน่นอนทางการค้า
ตลาด Altcoin อ่วม! ท่ามกลางแรงกดดันและความไม่แน่นอน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Bitcoin ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังตลาด Altcoin โดยเหรียญหลักต่างปรับตัวลดลงเช่นกัน Ethereum (ETH) ลดลง 5.8% มาอยู่ที่ราว $3,700 ในขณะที่ XRP ร่วงลงราว 6.6% สู่ระดับ $2.25 นักวิเคราะห์ตลาดชี้ว่าโมเมนตัมในกลุ่ม Altcoin ยังคงอ่อนแอ เนื่องจากนักเทรดลดความเสี่ยงเพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบและปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่อาจเกิดขึ้น
Ryan Lee หัวหน้านักวิเคราะห์จาก Bitget กล่าวว่า XRP กำลังเผชิญกับแรงกดดันในระยะสั้น เนื่องจากการโอนย้ายของนักลงทุนรายใหญ่ (Whale) และเงินทุนที่ไหลเข้าสู่กระดานเทรด โดยเขามองว่าแนวรับสำคัญของ XRP อยู่ระหว่าง $2.10 ถึง $2.30 อย่างไรก็ตาม หากมีการอนุมัติกองทุน ETF ภายในสิ้นเดือนตุลาคม ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะพุ่งทะลุแนวต้านที่ $3.00–$3.25 จากกระแสเงินทุนสถาบันที่อาจไหลกลับเข้ามาอีกครั้ง
Solana แอบมีสัญญาณหนุน ท่ามกลางตลาดขาลง
ในทางตรงกันข้าม Ryan Lee ชี้ว่า Solana (SOL) กลับแสดงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งกว่า โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ในช่วง $210 ถึง $250 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการเติบโตของกิจกรรมในระบบนิเวศ DeFi และความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับการอนุมัติกองทุน ETF ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เขากล่าวเสริมว่า “สินทรัพย์ทั้งสอง (XRP และ SOL) กำลังได้รับประโยชน์จากการหมุนเวียนเงินทุนเข้าสู่โทเค็นที่เน้นการใช้งานจริง (Utility-driven tokens)” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับโปรเจกต์บล็อกเชนที่มีแอปพลิเคชันที่จับต้องได้และใช้งานได้จริงมากขึ้น
ความสัมพันธ์ของ Bitcoin กับตลาดการเงินโลกที่เปลี่ยนไป
ความกังวลในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมได้เพิ่มแรงกดดันให้กับตลาดคริปโตเช่นกัน การล่มสลายของ First Brands Group และ Tricolor Holdings ได้จุดประกายความกลัวเกี่ยวกับหนี้เสียที่ซ่อนอยู่ ขณะที่การปรับลดมูลค่าทางบัญชีของ Zions Bancorp และ Western Alliance ทำให้มูลค่าตลาดของธนาคารในสหรัฐฯ หายไปกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ในวันเดียว
ท่ามกลางความกังวลด้านสินเชื่อ สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและเงินกลับพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่ BTC ซึ่งมักถูกขนานนามว่าเป็น “ทองคำดิจิทัล” กลับยังไม่สามารถตามรอยได้ โดยร่วงลงถึง 12% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
Dom Harz ผู้ร่วมก่อตั้ง BOB ให้ความเห็นว่า การที่ BTC ถูกผนวกรวมเข้ากับการเงินกระแสหลักมากขึ้น อาจเป็นคำอธิบายว่าทำไมการเคลื่อนไหวของราคาจึงมีความสอดคล้องกับตลาดในวงกว้างมากขึ้น เขายังเชื่อว่าการยอมรับจากสถาบันการเงินจะช่วยเร่งนวัตกรรมในโลก DeFi บนเครือข่าย Bitcoin เนื่องจากสถาบันเหล่านี้จะต้องการปลดล็อกศักยภาพและนำ BTC ที่ถืออยู่มาใช้ประโยชน์ในโปรโตคอล DeFi อย่างปลอดภัย
รู้จักเหรียญม้ามืด: Bitcoin Hyper กวาดทุนสวนกระแสตลาด
Bitcoin Hyper หรือ HYPER เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่าย BTC ให้ก้าวล้ำยิ่งขึ้น โดยหลังจากการระดมทุนเสร็จสิ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว แม้ว่าสภาวะตลาดจะยังผันผวน โครงการนี้เน้นการเสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตัวของเครือข่าย BTC ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการใช้งานในอนาคต
การพัฒนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้เครือข่าย BTC สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมได้มากขึ้นอย่างราบรื่นและรวดเร็ว โดยสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือภาคส่วนอื่น ๆ ที่ต้องการระบบที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้จากบล็อกเชน
ความสำเร็จในการระดมทุนสะท้อนถึงความไว้วางใจของนักลงทุนต่อศักยภาพของโครงการในการขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ ๆ ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล
สำหรับผู้ที่สนใจหรือกำลังติดตาม Bitcoin Hyper อยู่ แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมผ่านบทวิเคราะห์ราคา HYPER หรือเรียนรู้ขั้นตอนการซื้อโทเค็นอย่างละเอียด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด
สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ HYPER พร้อมทั้งติดตามข่าวสารผ่าน X และ Telegram สำหรับการอัปเดตล่าสุด
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: