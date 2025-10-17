BTC $105,040.34 -5.79%
ETH $3,729.88 -8.12%
SOL $176.74 -9.70%
PEPE $0.0000064 -11.26%
SHIB $0.0000094 -9.86%
BNB $1,042.68 -12.05%
DOGE $0.17 -10.76%
XRP $2.23 -8.89%
Cryptonews บิทคอยน์

Bitcoin ร่วงหลุด $105K ท่ามกลางวิกฤต ตลาดคริปโตอ่วมทั้งกระดาน!

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหลุด $109K ท่ามกลางวิกฤตตลาดโลก

ราคา Bitcoin วันนี้ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยร่วงลงต่ำกว่าระดับ $105,000 ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่เต็มไปด้วยความกังวลทั่วโลก การปรับตัวลงครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการร่วงลงของ “ตลาดหุ้น” ขณะที่พันธบัตรและทองคำกลับได้รับความสนใจและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่ปกคลุมตลาดการเงินในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคา BTC และตลาดคริปโตโดยรวม

วิเคราะห์สาเหตุ BTC ร่วงหนักกว่า 12%

ราคา BTC ล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $105,000 (ลดลงราว 5% ในรอบวัน) และปรับตัวลงมากกว่า 12.75% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การร่วงลงครั้งนี้ทำให้ราคายิ่งห่างไกลจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เคยทำไว้ที่ $126,000 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม

กราฟราคา Bitcoin ต่อ USD ในช่วง 4 ชั่วโมง
ที่มา: TradingView บน CoinMarketCap

ปัจจัยหลักที่กระตุ้นการเทขายอย่างรุนแรงมาจากการเกิด Liquidation ครั้งใหญ่ในตลาดซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ประกอบกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา รัฐบาลปักกิ่งได้ออกมากล่าวหาวอชิงตันว่ากำลังสร้างความตื่นตระหนกเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกแร่หายาก ซึ่งยิ่งเพิ่มความเปราะบางให้กับความเชื่อมั่นของตลาด

ข้อมูลจาก Santiment ระบุว่า การลดลงของราคา BTC สู่ระดับประมาณ $111,000 ซึ่งลดลง 11.8% จากจุดสูงสุดตลอดกาล อาจยังอยู่ในช่วง “การตอบสนองที่มากเกินไป” (overreaction) ของตลาด โดยมีปัจจัยกระตุ้นจากความไม่แน่นอนทางการค้า

ตลาด Altcoin อ่วม! ท่ามกลางแรงกดดันและความไม่แน่นอน

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Bitcoin ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังตลาด Altcoin โดยเหรียญหลักต่างปรับตัวลดลงเช่นกัน Ethereum (ETH) ลดลง 5.8% มาอยู่ที่ราว $3,700 ในขณะที่ XRP ร่วงลงราว 6.6% สู่ระดับ $2.25 นักวิเคราะห์ตลาดชี้ว่าโมเมนตัมในกลุ่ม Altcoin ยังคงอ่อนแอ เนื่องจากนักเทรดลดความเสี่ยงเพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบและปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่อาจเกิดขึ้น

Ryan Lee หัวหน้านักวิเคราะห์จาก Bitget กล่าวว่า XRP กำลังเผชิญกับแรงกดดันในระยะสั้น เนื่องจากการโอนย้ายของนักลงทุนรายใหญ่ (Whale) และเงินทุนที่ไหลเข้าสู่กระดานเทรด โดยเขามองว่าแนวรับสำคัญของ XRP อยู่ระหว่าง $2.10 ถึง $2.30 อย่างไรก็ตาม หากมีการอนุมัติกองทุน ETF ภายในสิ้นเดือนตุลาคม ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะพุ่งทะลุแนวต้านที่ $3.00–$3.25 จากกระแสเงินทุนสถาบันที่อาจไหลกลับเข้ามาอีกครั้ง

Solana แอบมีสัญญาณหนุน ท่ามกลางตลาดขาลง

ในทางตรงกันข้าม Ryan Lee ชี้ว่า Solana (SOL) กลับแสดงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งกว่า โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ในช่วง $210 ถึง $250 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการเติบโตของกิจกรรมในระบบนิเวศ DeFi และความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับการอนุมัติกองทุน ETF ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เขากล่าวเสริมว่า “สินทรัพย์ทั้งสอง (XRP และ SOL) กำลังได้รับประโยชน์จากการหมุนเวียนเงินทุนเข้าสู่โทเค็นที่เน้นการใช้งานจริง (Utility-driven tokens)” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับโปรเจกต์บล็อกเชนที่มีแอปพลิเคชันที่จับต้องได้และใช้งานได้จริงมากขึ้น

ความสัมพันธ์ของ Bitcoin กับตลาดการเงินโลกที่เปลี่ยนไป

ความกังวลในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมได้เพิ่มแรงกดดันให้กับตลาดคริปโตเช่นกัน การล่มสลายของ First Brands Group และ Tricolor Holdings ได้จุดประกายความกลัวเกี่ยวกับหนี้เสียที่ซ่อนอยู่ ขณะที่การปรับลดมูลค่าทางบัญชีของ Zions Bancorp และ Western Alliance ทำให้มูลค่าตลาดของธนาคารในสหรัฐฯ หายไปกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ในวันเดียว

ท่ามกลางความกังวลด้านสินเชื่อ สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและเงินกลับพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่ BTC ซึ่งมักถูกขนานนามว่าเป็น “ทองคำดิจิทัล” กลับยังไม่สามารถตามรอยได้ โดยร่วงลงถึง 12% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม

Dom Harz ผู้ร่วมก่อตั้ง BOB ให้ความเห็นว่า การที่ BTC ถูกผนวกรวมเข้ากับการเงินกระแสหลักมากขึ้น อาจเป็นคำอธิบายว่าทำไมการเคลื่อนไหวของราคาจึงมีความสอดคล้องกับตลาดในวงกว้างมากขึ้น เขายังเชื่อว่าการยอมรับจากสถาบันการเงินจะช่วยเร่งนวัตกรรมในโลก DeFi บนเครือข่าย Bitcoin เนื่องจากสถาบันเหล่านี้จะต้องการปลดล็อกศักยภาพและนำ BTC ที่ถืออยู่มาใช้ประโยชน์ในโปรโตคอล DeFi อย่างปลอดภัย

รู้จักเหรียญม้ามืด: Bitcoin Hyper กวาดทุนสวนกระแสตลาด

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper หรือ HYPER เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่าย BTC ให้ก้าวล้ำยิ่งขึ้น โดยหลังจากการระดมทุนเสร็จสิ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว แม้ว่าสภาวะตลาดจะยังผันผวน โครงการนี้เน้นการเสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตัวของเครือข่าย BTC ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการใช้งานในอนาคต

การพัฒนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้เครือข่าย BTC สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมได้มากขึ้นอย่างราบรื่นและรวดเร็ว โดยสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือภาคส่วนอื่น ๆ ที่ต้องการระบบที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้จากบล็อกเชน

ความสำเร็จในการระดมทุนสะท้อนถึงความไว้วางใจของนักลงทุนต่อศักยภาพของโครงการในการขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ ๆ ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล

สำหรับผู้ที่สนใจหรือกำลังติดตาม Bitcoin Hyper อยู่ แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมผ่านบทวิเคราะห์ราคา HYPER หรือเรียนรู้ขั้นตอนการซื้อโทเค็นอย่างละเอียด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด

สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ HYPER พร้อมทั้งติดตามข่าวสารผ่าน X และ Telegram สำหรับการอัปเดตล่าสุด

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+14%
$23,956,069.59 Raised so far
$0.0115 → $0.013125

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปยัง Bitcoin Hyper
ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
Bitcoin ร่วงหลุด $105K ท่ามกลางวิกฤต ตลาดคริปโตอ่วมทั้งกระดาน!
Bitcoin ร่วงต่อหลังหลุดแนวสามเหลี่ยม! นักวิเคราะห์ชี้แนวรับสำคัญ 105,000 ดอลลาร์อาจถูกทดสอบเร็วๆ นี้
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 17 ตุลาคม 2025
สะเทือนวงการ! Ripple ทุ่ม 1 พันล้านดอลลาร์ ปูทางสู่ยุคใหม่ XRP
วาฬ Bitcoin ขยับ! โอน 2,000 BTC แค่จัดระเบียบหรือเตรียมขาย?
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 16 ตุลาคม 2025

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,724,935,456,615
-6.53
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
ลุ้นครั้งใหญ่! XRP จ่อมี ETF 5x สวนทางราคาที่ร่วง 13%
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-17 14:23:57
ข่าวคริปโต
จากการขุด Bitcoin สู่ยุค Virtual Mining! PepeNode ดึงกระแสเหรียญมีมและ DeFi รวมไว้ในที่เดียว
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-17 13:52:09
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า