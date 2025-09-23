มีลุ้น! Dogecoin ETF จาก 21Shares โผล่บนเว็บ DTCC แล้ว?
วงการคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อมีข่าวว่ากองทุน Spot Dogecoin ETF ที่ยื่นเสนอโดย 21Shares ได้ปรากฏรายชื่อบนเว็บไซต์ของ Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) แล้ว
การเคลื่อนไหวครั้งนี้สร้างความหวังให้กับนักลงทุนและผู้ถือเหรียญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในมุมของแนวโน้มราคา Dogecoin ที่อาจได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการเข้ามาของผลิตภัณฑ์การลงทุนรูปแบบนี้ ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและสภาพคล่องในตลาด
เจาะลึกการนำ Dogecoin ETF ขึ้นบน DTCC คืออะไร?
การที่กองทุน Dogecoin ETF ของ 21Shares ถูกนำขึ้นบน DTCC ถือเป็นก้าวสำคัญในเชิงเทคนิคและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน
DTCC หรือ Depository Trust & Clearing Corporation คือหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดสหรัฐฯ เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของระบบการเงินที่ช่วยให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น
การนำขึ้นในครั้งนี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ ETF ดังกล่าวได้เตรียมความพร้อมสำหรับการผนวกรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของสหรัฐฯ เรียบร้อยแล้ว ทำให้โบรกเกอร์สามารถลงทะเบียน Ticker ของ ETF ล่วงหน้าได้
เมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้นจริง ระบบของ DTCC ก็จะสามารถติดตามและจัดการธุรกรรมของหุ้น ETF เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่านี่คือขั้นตอนการเตรียมการที่จำเป็นก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะสามารถเปิดให้ซื้อขายในตลาดได้จริง
อย่าเพิ่งดีใจ! นี่แค่ขั้นตอนทางเทคนิคและ Dogecoin ETF ยังไม่ผ่านอนุมัติ
แม้ว่าการนำ Dogecoin ETF ขึ้นบน DTCC จะเป็นข่าวดี แต่สิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องเข้าใจคือ นี่เป็นเพียงขั้นตอนทางเทคนิคเท่านั้น และไม่ได้หมายความว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้อนุมัติกองทุน Dogecoin ETF ดังกล่าวแล้วแต่อย่างใด
เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยสร้างความสับสนมาแล้วในอดีต เช่น กรณีของ XRP ETF จาก Canary Capital Group ที่เคยปรากฏบน DTCC เช่นกัน แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ
ดังนั้น นักลงทุนควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและไม่ควรมองว่านี่คือการการันตีว่า SEC จะให้ไฟเขียวในเร็ว ๆ นี้
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายน REX-Shares ได้เปิดตัว Dogecoin ETF ตัวแรกในสหรัฐฯ ไปแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ Dogecoin
ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/dogecoin-etf-from-21shares-appears-on-dtcc-what-does-it-mean
Maxi Doge พรีเซลทะยานสู่ 2.5 ล้านดอลลาร์
หลังจากที่มีการเปิดตัว Dogecoin ETF ของ 21Shares บนเว็บไซต์ DTCC ความสนใจต่อเหรียญ Meme Coin กลับมาอีกครั้ง และกระแสนี้ยิ่งทำให้ Maxi Doge ($MAXI) ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเหรียญใหม่ที่น่าจับตาสำหรับนักลงทุนที่มองหาศักยภาพการเติบโตสูง
Maxi Doge ไม่ได้เป็นเพียง Meme Coin ธรรมดา แต่มีระบบการ Stake ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 170% รวมถึงฟีเจอร์การเทรดที่รองรับ Leverage สูงถึง 1000x จุดเด่นเหล่านี้ทำให้ Maxi Doge ถูกจัดเป็นเหรียญที่เหมาะกับนักลงทุนสายเทรดที่ชอบความเสี่ยงและมองหาโอกาสในการทำกำไรเป็นกอบเป็นกำ
นักวิเคราะห์คาดว่าการเข้ามาลงทุนของสถาบันใน Dogecoin จะช่วยยกระดับตลาด Meme Coin โดยรวม และด้วย Tokenomics ที่แข็งแรงและกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก Maxi Doge อาจมอบความได้เปรียบในการสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนกลุ่มแรก ๆ ที่เข้าลงทุนในช่วง Presale
การขายโทเคนรอบ Presale กำลังดำเนินอยู่และราคาจะถูกปรับเพิ่มขึ้นทุก 2-3 วัน
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม