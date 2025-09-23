BTC $112,922.19 0.05%
มีลุ้น! Dogecoin ETF จาก 21Shares โผล่บนเว็บ DTCC แล้ว?

อัปเดตล่าสุด: 
dogecoin

วงการคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อมีข่าวว่ากองทุน Spot Dogecoin ETF ที่ยื่นเสนอโดย 21Shares ได้ปรากฏรายชื่อบนเว็บไซต์ของ Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) แล้ว

การเคลื่อนไหวครั้งนี้สร้างความหวังให้กับนักลงทุนและผู้ถือเหรียญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในมุมของแนวโน้มราคา Dogecoin ที่อาจได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการเข้ามาของผลิตภัณฑ์การลงทุนรูปแบบนี้ ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและสภาพคล่องในตลาด

เจาะลึกการนำ Dogecoin ETF ขึ้นบน DTCC คืออะไร?

การที่กองทุน Dogecoin ETF ของ 21Shares ถูกนำขึ้นบน DTCC ถือเป็นก้าวสำคัญในเชิงเทคนิคและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน

DTCC หรือ Depository Trust & Clearing Corporation คือหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดสหรัฐฯ เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของระบบการเงินที่ช่วยให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น

การนำขึ้นในครั้งนี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ ETF ดังกล่าวได้เตรียมความพร้อมสำหรับการผนวกรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของสหรัฐฯ เรียบร้อยแล้ว ทำให้โบรกเกอร์สามารถลงทะเบียน Ticker ของ ETF ล่วงหน้าได้

เมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้นจริง ระบบของ DTCC ก็จะสามารถติดตามและจัดการธุรกรรมของหุ้น ETF เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่านี่คือขั้นตอนการเตรียมการที่จำเป็นก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะสามารถเปิดให้ซื้อขายในตลาดได้จริง

อย่าเพิ่งดีใจ! นี่แค่ขั้นตอนทางเทคนิคและ Dogecoin ETF ยังไม่ผ่านอนุมัติ

แม้ว่าการนำ Dogecoin ETF ขึ้นบน DTCC จะเป็นข่าวดี แต่สิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องเข้าใจคือ นี่เป็นเพียงขั้นตอนทางเทคนิคเท่านั้น และไม่ได้หมายความว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้อนุมัติกองทุน Dogecoin ETF ดังกล่าวแล้วแต่อย่างใด

เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยสร้างความสับสนมาแล้วในอดีต เช่น กรณีของ XRP ETF จาก Canary Capital Group ที่เคยปรากฏบน DTCC เช่นกัน แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ

ดังนั้น นักลงทุนควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและไม่ควรมองว่านี่คือการการันตีว่า SEC จะให้ไฟเขียวในเร็ว ๆ นี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายน REX-Shares ได้เปิดตัว Dogecoin ETF ตัวแรกในสหรัฐฯ ไปแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ Dogecoin

ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/dogecoin-etf-from-21shares-appears-on-dtcc-what-does-it-mean

