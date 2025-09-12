Dogecoin ผนึกกำลัง Bitcoin ผ่าน Lombard Finance ลุ้นสู่ $1
Dogecoin กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้หลังจากราคาปรับตัวขึ้นแล้วกว่า 10% โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวใหญ่ 2 ประการคือการประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Bitcoin และการเปิดตัว Spot Dogecoin ETF เป็นครั้งแรกในตลาด
ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเหล่านี้กำลังจุดประกายให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ราคา Dogecoin ในทิศทางบวก โดยมีเป้าหมายราคาทะยานสู่ 1 ดอลลาร์และอาจไกลกว่านั้น
ฮือฮา! Dogecoin จับมือ Bitcoin เปิดตัว Spot ETF กองแรก
ข่าวใหญ่ที่สร้างแรงกระเพื่อมให้กับชุมชน Dogecoin คือการประกาศความร่วมมือระหว่าง Lombard Finance และ DogeOS ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ Bitcoin จะเข้ามามีบทบาทในระบบนิเวศของ Dogecoin อย่างเป็นทางการ
Lombard Finance ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการสูงถึง 1,500 ล้านดอลลาร์จะนำ Lombard Bitcoin เข้ามาผนวกกับระบบนิเวศของ Dogecoin เพื่อเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนแอปพลิเคชันต่าง ๆ
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการเปิดประตูให้ Dogecoin สามารถเข้าถึงสภาพคล่องมหาศาลจาก Bitcoin ซึ่งมีมูลค่าตลาดระดับล้านล้านดอลลาร์
นอกเหนือจากความร่วมมือดังกล่าว กระแสเงินทุนใหม่กำลังจ่อไหลเข้าสู่ Dogecoin ผ่านตลาดการเงินดั้งเดิมด้วยการเปิดตัว Spot Dogecoin ETF ตัวแรกในชื่อ ‘REX-Osprey DOGE ETF‘ ซึ่งจะช่วยปลดล็อกความต้องการจากนักลงทุนสถาบันระลอกใหม่
นอกจากนี้ ร่างกฎหมาย CLARITY Act ของสหรัฐอเมริกาอาจเป็นอีกหนึ่งตัวเร่งที่ทำให้สถาบันการเงินที่กำลังรอความชัดเจนด้านกฎระเบียบหันมาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น
การผนวกรวมเข้ากับตลาดทุนในระดับที่ลึกขึ้นนี้กำลังจะยกระดับ Dogecoin จากสถานะเหรียญมีมสู่การเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสถาบัน
วิเคราะห์ราคา Dogecoin: สัญญาณกระทิงชัดลุ้นเป้าถัดไปที่ 0.38 ดอลลาร์
จากมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิค ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเหล่านี้อาจเป็นแรงผลักดันให้ราคา Dogecoin สามารถทะลุออกจากรูปแบบกราฟ ‘Bullish Pennant’ ที่ก่อตัวมานานกว่า 2 เดือนได้สำเร็จ ซึ่งรูปแบบนี้มักเป็นสัญญาณของการไปต่อในแนวโน้มขาขึ้นเดิม
ตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างสนับสนุนมุมมองเชิงบวก โดยดัชนี RSI อยู่ที่ระดับ 62 ซึ่งยังห่างจากโซนซื้อมากเกินไปที่ระดับ 70 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคายังมีพื้นที่ให้ปรับตัวขึ้นต่อได้ ขณะที่เส้น MACD ยังคงเคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้นสัญญาณและถ่างกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นในรอบนี้มีเสถียรภาพ
อย่างไรก็ตาม ราคา Dogecoin ยังคงเผชิญกับแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 0.25 ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวต้านเดิมในอดีต หากราคาสามารถทะลุและยืนเหนือระดับนี้เพื่อเปลี่ยนให้เป็นแนวรับได้สำเร็จ ประตูสู่เป้าหมายถัดไปที่ 0.38 ดอลลาร์ก็จะเปิดออกทันที
มุมมองระยะยาว: ราคา Dogecoin จะไปถึง 1 ดอลลาร์ได้จริงหรือ?
เมื่อมองในภาพรวมของตลาดคริปโตที่ดูเหมือนว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงตลาดกระทิง เป้าหมายราคาของ Dogecoin อาจไปได้ไกลกว่าที่คาดการณ์ไว้
ปัจจัยหนุนในระยะยาวมาจากการไหลเข้าของเงินทุนผ่านกองทุน ETF และการยอมรับ Dogecoin เข้าเป็นส่วนหนึ่งของคลังสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทต่าง ๆ เช่น CleanCore ที่ทุ่มเงินทุน 175 ล้านดอลลาร์ตั้งกองคลัง Dogecoin ซึ่งถ้าหากมีบริษัทอื่นทำตาม นี่อาจเป็นเชื้อเพลิงสำคัญที่ผลักดันให้ราคาพุ่งสู่เป้าหมายใหญ่ที่ระดับ 1 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงการเติบโตกว่า 300% จากราคาปัจจุบัน
ในขณะที่ Dogecoin กำลังเตรียมพร้อมสำหรับขาขึ้นรอบใหม่ นักลงทุนสายเก็งกำไรบางส่วนเริ่มหันไปให้ความสนใจเหรียญใหม่ อนาคตไกลอย่าง Maxi Doge ($MAXI) ซึ่งกำลังระดมทุนในรอบพรีเซลไปแล้วเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ และมอบผลตอบแทนจากการ Stake สูงถึง 157% ต่อปีซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากระแสของเหรียญตระกูล Doge ยังคงได้รับความนิยมในตลาดอย่างต่อเนื่องไปยัง Maxi Doge
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptonews.com/news/dogecoin-price-prediction-doge-partners-with-bitcoin-as-first-etf-goes-live-is-doge-about-to-become-cryptos-next-giant/