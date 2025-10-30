BTC $107,957.46 -3.47%
จับตา Dogecoin ยืนแนวรับสำคัญท่ามกลางตลาดผันผวน

ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
จับตา Dogecoin ยืนแนวรับสำคัญท่ามกลางตลาดผันผวน

Dogecoin กำลังเป็นที่จับตามองของนักลงทุนอีกครั้งหลังจากที่ราคาสามารถยืนหยัดเหนือแนวรับสำคัญที่ 0.18 ดอลลาร์ได้สำเร็จแม้จะเผชิญกับสภาวะตลาดที่ผันผวน

การทรงตัวเช่นนี้ได้จุดประกายการถกเถียงว่านี่อาจเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวหรือไม่ ท่ามกลางความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ว่าตลาดคริปโตอาจกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นในไม่ช้า

วิเคราะห์ราคา Dogecoin ยืนเหนือแนวรับสำคัญท่ามกลางตลาดผันผวน

ในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคา Dogecoin ซื้อขายอยู่ที่ 0.1886 ดอลลาร์ โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาราว 3,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

จุดที่น่าสนใจคือการที่ราคาสามารถรักษาฐานเหนือแนวรับวิกฤตที่ 0.18 ดอลลาร์ไว้ได้หลังจากการปรับตัวลงครั้งใหญ่ของตลาดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2025 หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ได้ประกาศว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าจากจีน 100% จนเกิดเหตุการณ์ล้างพอร์ตกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์

แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% แต่ตลาดคริปโตโดยรวมกลับไม่ได้รับผลบวกเท่าที่ควร เจอร์รี่ โอเชีย (Gerry O’Shea) หัวหน้าฝ่ายข้อมูลเชิงลึกตลาดโลกของ Hashdex กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ไว้อยู่แล้วและได้สะท้อนไปในราคาก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่านี่เป็นเพียงช่วงการปรับฐานของรอบขาขึ้นก่อนหน้า และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่ โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่าง Dogecoin

ปัจจัยบวกหนุน Dogecoin: สัญญาณจากผู้ใช้งานและ ETF

แม้ราคาจะยังคงทรงตัว แต่เครือข่ายของ Dogecoin กลับแสดงสัญญาณความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก Tokenterminal เผยว่าจำนวน Active Adresses รายเดือนของ Dogecoin ได้เพิ่มขึ้นเป็น 218.1 ล้าน ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมของผู้ใช้งานที่อยู่ในระดับสูง

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ว่า Dogecoin ETF อาจเปิดตัวได้ในเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะหลังจากมีการเปิดตัว REX/Osprey DOGE ETF ไปเมื่อเดือนกันยายน 2025 ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็จะสามารถดึงดูดนักลงทุนและเงินทุนใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดได้อีกมหาศาล

ในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักวิเคราะห์นามแฝง EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL ได้เปิดเผยผ่าน X ว่ากราฟราคา Dogecoin ในกรอบเวลารายวันกำลังเคลื่อนที่ในรูปแบบช่องสัญญาณขาขึ้น

นักวิเคราะห์ชี้ว่าหากราคาสามารถทะลุแนวต้านปัจจุบันไปได้ จะเป็นสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจน โดยได้ตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 0.55, 0.80 และสูงสุดถึง 1.20 ดอลลาร์

ขอบคุณข้อมูลจาก https://icobench.com/news/dogecoin-price-prediction-doge-holds-key-support-can-the-original-meme-spark-rally/

Maxi Doge: เหรียญมีมน้องใหม่ที่นักลงทุน Dogecoin กำลังจับตา

ภาพ Maxi Doge สีทองแสดงท่าทางโกรธตาแดงสุดขีด

ในขณะที่อนาคตของ Dogecoin ยังคงต้องรอการพิสูจน์ นักลงทุนบางส่วนได้เริ่มขยายพอร์ตการลงทุนไปยังเหรียญทางเลือกที่มีศักยภาพเติบโตสูงอย่าง Maxi Doge ซึ่งเป็นเหรียญใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วในกลุ่มนักเทรด GenZ และสายซิ่ง

Maxi Doge สร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของเหรียญมีมสายสุนัขที่แข็งแกร่งและทรงพลัง โดยระดมทุนในช่วงพรีเซลไปแล้วกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์ โครงการนี้มาพร้อมกับจุดเด่นหลายประการที่ดึงดูดนักลงทุน เช่น รางวัลจากการ Stake โอกาสในการใช้ Leverage สูงถึง 1,000 เท่า และราคาพรีเซลที่เข้าถึงง่ายเพียง 0.0002655 ดอลลาร์ต่อโทเคน

ด้วยการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากชุมชนและโมเดลที่น่าสนใจ นักวิเคราะห์บางคนมองว่า Maxi Doge เป็นหนึ่งในโครงการพรีเซลที่น่าจับตาที่สุดในปี 2025 และอาจมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า Dogecoin ได้ในอนาคต

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

