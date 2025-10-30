ตลาดเมิน! Bitcoin และ Ethereum ปรับตัวลง 3% แม้ Fed ลดดอกเบี้ย 0.25%
ตลาดคริปโตสั่นสะเทือนเล็กน้อยหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve System หรือ Fed) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ตลาดคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว
แต่แทนที่ราคาจะพุ่งทะยาน คริปโตเคอร์เรนซีหลักอย่าง Bitcoin และ Ethereum กลับปรับตัวลดลงกว่า 3% สวนทางความคาดหวังของนักลงทุนบางส่วน สะท้อนให้เห็นว่าตลาดรับรู้ข่าวนี้ล่วงหน้าอยู่แล้ว
Fed ประกาศลดดอกเบี้ย 0.25% แต่ตลาดคริปโตกลับเมิน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2025 Fed ได้ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในช่วง 3.75% ถึง 4.00% การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข้อมูลชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโตกลับมีปฏิกิริยาที่น่าประหลาดใจ
ราคา Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 111,700 ดอลลาร์ซึ่งลดลง 3% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาต่ำกว่าเมื่อวานนี้ที่ระดับ 112,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum ซึ่งเป็นเหรียญที่ใหญ่เป็นอันดับสองตามมูลค่าตลาดก็ปรับตัวลดลง 3.2% มาอยู่ที่ประมาณ 4,000 ดอลลาร์
การเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดไม่ได้ตอบสนองเชิงบวกต่อการลดดอกเบี้ยอย่างที่หลายคนคาดการณ์ไว้
วิเคราะห์เบื้องหลัง! ทำไม Bitcoin และ Ethereum ไม่พุ่ง?
สาเหตุหลักที่ทำให้ราคา Bitcoin และ Ethereum ไม่พุ่งขึ้นนั้น มาจากการที่ตลาดได้คาดการณ์การลดดอกเบี้ยครั้งนี้ไว้อย่างแม่นยำแล้ว
โดยเครื่องมือ CME FedWatch Tool ซึ่งใช้ข้อมูลการซื้อขายล่วงหน้าเพื่อวัดความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์ ได้คาดการณ์ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ย 0.25% ไว้สูงถึงกว่า 99% ก่อนการประกาศเสียอีก
เมื่อผลลัพธ์ออกมาตรงตามที่ทุกคนคาดการณ์ไว้จึงไม่เกิดแรงซื้อจากความประหลาดใจ ในทางกลับกัน นักลงทุนบางส่วนอาจใช้โอกาสนี้ในการ “ขายเมื่อมีข่าว” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทั่วไปในตลาดการเงิน
แม้ว่าในทางทฤษฎี นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบควรจะส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin แต่เมื่อข่าวนั้นถูกรับรู้ไปล่วงหน้าแล้ว ตลาดเลยไม่ตอบสนองต่อข่าวมากเท่าใดนัก
จับตาสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย ปัจจัยกดดันการตัดสินใจของ Fed
การตัดสินใจลดดอกเบี้ยของ Fed ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผล แต่เป็นผลมาจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว
โดยข้อมูลล่าสุดชี้ว่าอัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยังคงอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มักจะส่งสัญญาณถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะมาถึง
อย่างไรก็ตาม Fed ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่ 2% ต่อปี โดยดัชนีราคาผู้บริโภคล่าสุดเพิ่มขึ้น 3% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสร้างแรงกดดันให้ Fed ต้องดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อและการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อนาคตตลาดคริปโต: นโยบายการเงินและปัจจัยที่ต้องจับตา
แม้การลดดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่ส่งผลบวกต่อตลาดอย่างที่คาด แต่นักลงทุนยังคงจับตาดูท่าทีของ Fed อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความคิดเห็นของประธานเจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) เกี่ยวกับการยุติมาตรการลดขนาดงบดุล ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่องในตลาดการเงินในอนาคต
ในอดีต ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) เคยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพาวเวลล์และกดดันให้มีการลดดอกเบี้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจของ Fed มักมีปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ
สำหรับทิศทางของ Bitcoin และ Ethereum ในระยะต่อไป ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีลการค้าสหรัฐฯ-จีนและนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกจะยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างไม่กระพริบตา
ขอบคุณข้อมูลจาก https://decrypt.co/346555/bitcoin-ethereum-fed-interest-rate-cut