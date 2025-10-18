BTC $107,039.38 0.18%
นักวิเคราะห์ชี้ Dogecoin มีลุ้นแตะ $0.86 มีนาคม 2026

ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
นักวิเคราะห์ชี้ Dogecoin มีลุ้นแตะ $0.86 มีนาคม 2026

แม้ตลาดคริปโตโดยรวมจะเผชิญกับแรงกดดันจากการขายอย่างหนักและการล้างพอร์ตกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์ชั้นนำยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ Dogecoin

โดยล่าสุด นักวิเคราะห์ชื่อดังได้ออกมาคาดการณ์ว่าราคา Dogecoin มีโอกาสพุ่งทะยานสู่เป้าหมายใหม่ที่ 0.86 ดอลลาร์ภายในเดือนมีนาคม 2026 ท่ามกลางกระแสความสนใจในเหรียญใหม่อย่าง Maxi Doge ($MAXI) ที่กำลังมาแรงเช่นกัน

วิเคราะห์ราคา Dogecoin

นักวิเคราะห์คริปโต Ali Martinez ยังคงคาดการณ์ราคา Dogecoin ในเชิงบวกในปีนี้ เขาชี้ให้เห็นว่าราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาขาขึ้นแบบ Ascending Parallel Channel และสามารถรักษาระดับแนวรับล่างของกรอบไว้ได้อย่างแข็งแกร่งแม้ในช่วงที่ตลาดเกิดการเทขายอย่างรุนแรงก็ตาม

จากการวิเคราะห์ เขาได้ให้เป้าหมายราคา Dogecoin ที่น่าจับตามองไว้หลายระดับ ได้แก่ 0.29 ดอลลาร์ 0.45 ดอลลาร์ และสูงสุดที่ 0.89 ดอลลาร์โดยคาดการณ์ว่าราคาอาจไปถึงระดับสูงสุดได้ภายในเดือนมีนาคม 2026 ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนเกือบ 5 เท่าภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดือนข้างหน้า

สัญญาณทางเทคนิคชี้ Dogecoin อาจกลับตัวเป็นขาขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ Dogecoin จะเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นในเร็ว ๆ นี้ โดยตัวชี้วัด On-Balance Volume กำลังอยู่ที่แนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้นและมีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นจากจุดนี้

นอกจากนี้ ราคา Dogecoin ยังกลับมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 สัปดาห์อีกครั้ง ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญตลอดวัฏจักรขาขึ้นรอบนี้

การปิดตลาดรายสัปดาห์เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วันซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 0.184 ดอลลาร์จะถือเป็นสัญญาณซื้อที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่ยังคงรอดูสถานการณ์อยู่

ในทำนองเดียวกัน หาก Dogecoin สามารถปิดเหนือระดับ Fibonacci 0.50 ที่ 0.19 ดอลลาร์ได้ ก็มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดการกลับตัว

ปัจจัยหนุนราคา Dogecoin และโอกาสแตะ 1 ดอลลาร์

นอกเหนือจากสัญญาณทางเทคนิคแล้ว ราคา Dogecoin ยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งหลายประการ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากอีลอน มัสก์ (Elon Musk) การจัดตั้งกองทุน Spot Dogecoin ETF ในอนาคต และบริษัทถือครอง Dogecoin เป็นสินทรัพย์สำรอง ซึ่งล่าสุดนี้ Thumzup Media และ CleanCore Solutions ได้ซื้อ Dogecoin เป็นสินทรัพย์สำรองสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันมีความเชื่อมั่นในอนาคตของ Dogecoin

ปัจจัยเหล่านี้ประกอบกับความเชื่อมั่นของชุมชนที่แข็งแกร่ง ทำให้การคาดการณ์ว่าราคา Dogecoin จะพุ่งไปถึง 1 ดอลลาร์ไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริงอีกต่อไป และเป็นเป้าหมายที่นักลงทุนจำนวนมากกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด

Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่ที่น่าจับตา

Maxi Doge เตรียมโค่น Dogecoin

ในขณะที่ Dogecoin กำลังได้รับความสนใจ เหรียญทางเลือกในตระกูล Doge ที่มีมูลค่าตลาดยังไม่สูงก็เป็นที่ต้องการเช่นกัน โดย Maxi Doge ($MAXI) ได้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดในขณะนี้

โปรเจกต์นี้ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญล้อเลียน Dogecoin ทั่วไป แต่เป็นการล้อเลียนวัฒนธรรมของ “Crypto Degen” (นักเทรดสายซิ่ง) ในยุคปัจจุบันอย่างมีอารมณ์ขัน

Maxi Doge ได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการซื้อขนาดใหญ่เกิดขึ้นหลายครั้ง เช่น การซื้อ 2 ครั้งในวันเดียวมูลค่ารวมกว่า 314,000 ดอลลาร์และ 313,000 ดอลลาร์ตามลำดับ ส่งผลให้ยอดระดมทุนในช่วงพรีเซลทะลุ 3.6 ล้านดอลลาร์ไปแล้วอย่างรวดเร็ว

ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่น่าสนใจ เช่น Tokenomics ที่เน้นชุมชนเป็นหลัก รางวัลจากการ Stake และ Smart Contract ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ทำให้นักลงทุนกลุ่มแรก ๆ คาดหวังผลตอบแทนสูงถึง 10 เท่าจากเหรียญนี้

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
