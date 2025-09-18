BTC $117,207.37 0.70%
Donald Trump Jr. หนุน Dogecoin! Thumzup Media ทุ่มซื้อ 7.5 ล้านเหรียญ เดินหน้าสู่เหมืองคริปโตเต็มตัว

อัปเดตล่าสุด: 
Donald Trump Jr. หน้าตึก Thumzup Media กับโลโก้ Dogecoin

Thumzup Media Corporation บริษัทที่ถูกกล่าวถึงว่ามีความเชื่อมโยงกับ Donald Trump Jr. ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน ว่าบริษัทได้เข้าซื้อ Dogecoin (DOGE) ในตลาดสาธารณะเป็นครั้งแรก การลงทุนครั้งนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 7.5 ล้านโทเคน ที่ราคาเฉลี่ย 0.2665 ดอลลาร์ต่อเหรียญ แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่ขยายตัวจากสถาบันต่อ เหรียญมีมชั้นนำ ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองเป็นเพียงสินทรัพย์เพื่อความบันเทิง

ก่อนหน้านี้ Thumzup Media ได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการเข้าซื้อกิจการ Dogehash Technologies ซึ่งเป็นบริษัทเหมือง Dogecoin ในทวีปอเมริกาเหนือ มูลค่าการซื้อขายสูงถึง 153.8 ล้านดอลลาร์ ผ่านการแลกหุ้นกว่า 30.7 ล้านหุ้น การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญของบริษัทที่เคยทำธุรกิจด้านโฆษณา แต่หันมามุ่งสู่โลกคริปโตเต็มตัว นับเป็นอีกตัวอย่างที่ทำให้ Dogecoin ถูกจัดอยู่ในหมวด เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้

การเปลี่ยนทิศทางธุรกิจและการระดมทุนเพื่อรุกเหมือง Dogecoin

หลังการควบรวม กิจการใหม่จะใช้ชื่อว่า Dogehash Technologies Holdings, Inc. (XDOG) และจะกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งเน้นการทำเหมือง Dogecoin โดยเฉพาะ ก่อนหน้านี้ Thumzup Media ได้ระดมทุนผ่านการเพิ่มทุนสาธารณะ 50 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำมาใช้ขยายโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานด้านคริปโต

ปัจจุบัน Dogehash มีเครื่องขุด ASIC กว่า 2,500 เครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน และวางแผนเพิ่มเป็น 3,500 เครื่องภายในสิ้นปี หากราคาของ Dogecoin อยู่ในระดับปัจจุบัน บริษัทคาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 22.7 ล้านดอลลาร์ต่อปี แต่ถ้าราคาพุ่งไปแตะ 1 ดอลลาร์ รายได้ต่อปีก็อาจทะลุ 100 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แม้ศักยภาพจะสูง แต่ตลาดยังคงเต็มไปด้วยความเสี่ยง โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเมื่อ Dogecoin เจอแรงเทขายหนัก ทำให้ราคามีความผันผวนและยังท้าทายต่อการบริหารจัดการธุรกิจ

แผนอนาคตและการคาดการณ์ผลกระทบต่อวงการคริปโต

การซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นหลังได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นภายในไตรมาส 4 ปี 2025 หากสำเร็จ Thumzup Media จะกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดเหมือง Dogecoin ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันใหม่ให้กับการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ ขณะเดียวกันยังสะท้อนถึงการขยายตัวของภาคธุรกิจที่หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนในการขุดคริปโต ซึ่งเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับความยั่งยืนและความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยความเคลื่อนไหวเชิงรุกนี้ Dogecoin จึงไม่ได้เป็นเพียงมีมคอยน์อีกต่อไป แต่กลายเป็นสินทรัพย์ที่ถูกยกระดับเข้าสู่แผนธุรกิจของบริษัทมหาชนรายใหญ่ และมีบทบาทสำคัญในการวาดภาพอนาคตของตลาดคริปโตทั่วโลก

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
