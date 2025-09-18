Donald Trump Jr. หนุน Dogecoin! Thumzup Media ทุ่มซื้อ 7.5 ล้านเหรียญ เดินหน้าสู่เหมืองคริปโตเต็มตัว
Thumzup Media Corporation บริษัทที่ถูกกล่าวถึงว่ามีความเชื่อมโยงกับ Donald Trump Jr. ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน ว่าบริษัทได้เข้าซื้อ Dogecoin (DOGE) ในตลาดสาธารณะเป็นครั้งแรก การลงทุนครั้งนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 7.5 ล้านโทเคน ที่ราคาเฉลี่ย 0.2665 ดอลลาร์ต่อเหรียญ แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่ขยายตัวจากสถาบันต่อ เหรียญมีมชั้นนำ ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองเป็นเพียงสินทรัพย์เพื่อความบันเทิง
ก่อนหน้านี้ Thumzup Media ได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการเข้าซื้อกิจการ Dogehash Technologies ซึ่งเป็นบริษัทเหมือง Dogecoin ในทวีปอเมริกาเหนือ มูลค่าการซื้อขายสูงถึง 153.8 ล้านดอลลาร์ ผ่านการแลกหุ้นกว่า 30.7 ล้านหุ้น การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญของบริษัทที่เคยทำธุรกิจด้านโฆษณา แต่หันมามุ่งสู่โลกคริปโตเต็มตัว นับเป็นอีกตัวอย่างที่ทำให้ Dogecoin ถูกจัดอยู่ในหมวด เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้
การเปลี่ยนทิศทางธุรกิจและการระดมทุนเพื่อรุกเหมือง Dogecoin
หลังการควบรวม กิจการใหม่จะใช้ชื่อว่า Dogehash Technologies Holdings, Inc. (XDOG) และจะกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งเน้นการทำเหมือง Dogecoin โดยเฉพาะ ก่อนหน้านี้ Thumzup Media ได้ระดมทุนผ่านการเพิ่มทุนสาธารณะ 50 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำมาใช้ขยายโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานด้านคริปโต
ปัจจุบัน Dogehash มีเครื่องขุด ASIC กว่า 2,500 เครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน และวางแผนเพิ่มเป็น 3,500 เครื่องภายในสิ้นปี หากราคาของ Dogecoin อยู่ในระดับปัจจุบัน บริษัทคาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 22.7 ล้านดอลลาร์ต่อปี แต่ถ้าราคาพุ่งไปแตะ 1 ดอลลาร์ รายได้ต่อปีก็อาจทะลุ 100 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แม้ศักยภาพจะสูง แต่ตลาดยังคงเต็มไปด้วยความเสี่ยง โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเมื่อ Dogecoin เจอแรงเทขายหนัก ทำให้ราคามีความผันผวนและยังท้าทายต่อการบริหารจัดการธุรกิจ
แผนอนาคตและการคาดการณ์ผลกระทบต่อวงการคริปโต
การซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นหลังได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นภายในไตรมาส 4 ปี 2025 หากสำเร็จ Thumzup Media จะกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดเหมือง Dogecoin ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันใหม่ให้กับการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ ขณะเดียวกันยังสะท้อนถึงการขยายตัวของภาคธุรกิจที่หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนในการขุดคริปโต ซึ่งเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับความยั่งยืนและความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยความเคลื่อนไหวเชิงรุกนี้ Dogecoin จึงไม่ได้เป็นเพียงมีมคอยน์อีกต่อไป แต่กลายเป็นสินทรัพย์ที่ถูกยกระดับเข้าสู่แผนธุรกิจของบริษัทมหาชนรายใหญ่ และมีบทบาทสำคัญในการวาดภาพอนาคตของตลาดคริปโตทั่วโลก
