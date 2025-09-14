Dogecoin เตรียมเป้าระเบิด!? นักวิเคราะห์คาดอาจแตะ $0.30
Dogecoin กลับมาสร้างความร้อนแรงในตลาดคริปโตอีกครั้งหลังจากราคาดีดตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจกว่า 43% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแตะระดับ 0.30 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
การทะยานขึ้นของราคา Dogecoin ครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัยสำคัญ ทั้งกระแสข่าวของกองทุน ETF และการเข้าสะสมเหรียญจากบริษัทและสถาบันต่าง ๆ ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่!
แรงซื้อสถาบันหนุน! เจาะลึกเบื้องหลังราคา Dogecoin ทะยาน
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคา Dogecoin ในครั้งนี้คือการเข้ามาของนักลงทุนสถาบัน โดยล่าสุด CleanCore Solutions บริษัทด้านความสะอาดในสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยแผนการเข้าซื้อเชิงกลยุทธ์ โดยได้สะสม Dogecoin ไปแล้วกว่า 500 ล้าน DOGE และตั้งเป้าที่จะถือครองให้ครบ 1,000 ล้าน DOGE ภายใน 30 วัน
แผนการเข้าซื้อนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากการระดมทุนมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการคริปโตอย่าง Pantera, GSR และ FalconX เข้าร่วมลงทุน
นอกจากนี้ ข่าวใหญ่ที่สร้างความฮือฮาคือการที่ House of Doge ซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงพาณิชย์ของ Dogecoin Foundation ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ U.S. Triestina Calcio 1918 หนึ่งในสโมสรฟุตบอลอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของอิตาลี ผ่านทางบริษัทย่อยอย่าง Dogecoin Ventures
การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่องค์กรคริปโตเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลในยุโรปโดยตรง สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับและการนำเหรียญมีมยอดนิยมนี้ไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงที่เพิ่มมากขึ้น
วิเคราะห์กราฟ Dogecoin: สัญญาณกระทิงและเป้าหมายราคาถัดไป
ในเชิงเทคนิค Dogecoin แสดงสัญญาณบวกอย่างชัดเจน โดยกราฟรายวันเกิดแท่งเทียนสีเขียวขนาดใหญ่ 2 วันติดต่อกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาพุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 0.272 ดอลลาร์ไปสู่ 0.3069 ดอลลาร์ และเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน
ปัจจุบันราคา Dogecoin ได้ทะลุแนวต้านสำคัญอย่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ระดับ 0.225 ดอลลาร์ไปได้อย่างสวยงาม
นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Ali Martinez ได้ให้ความเห็นผ่าน X ว่า Dogecoin ยังคงอยู่ใน “โซนน่าซื้อ” ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งกระทิงยังคงคุมตลาดอยู่พร้อมคาดการณ์ว่า “การทะลุแนวต้านของ Dogecoin ครั้งนี้จะรุนแรงจนน่าตกใจ”
ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจัยบวกที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้าคือการเปิดตัว Rex Osprey DOGE ETF ซึ่งจะเป็นกองทุน ETF ของ Dogecoin แห่งแรกในสหรัฐอเมริกาและคาดว่าจะเป็นตัวกระตุ้นราคาที่สำคัญต่อไป
Pepenode เหรียญมีม MINE-TO-EARN ตัวแรกของโลก
Pepenode เหรียญคริปโตมาใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว โดยสามารถระดมทุน Presale ได้กว่า 1,000,000 ดอลลาร์ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ สะท้อนความสนใจในแนวคิด “MINE-TO-EARN” ที่ให้ผู้เข้าร่วมเริ่มรับรางวัลได้ตั้งแต่ก่อน Token Generation Event (TGE)
Pepenode เป็นเหรียญ ERC-20 บน Ethereum ผสมผสานการขุดเสมือนจริง (Virtual Mining) การ Stake และกลไกการเผาเหรียญแบบ Deflationary เข้าไว้ด้วยกัน ผู้ซื้อสามารถสร้าง “เหมืองเสมือน” ได้ทันทีพร้อมรับรางวัลและโบนัสแบบเรียลไทม์
Pepenode นำเสนอประสบการณ์การลงทุนเชิงเกมที่แตกต่าง ด้วยการให้ผู้ใช้ “ขุด-อัปเกรด-เผาโทเคน” โดยมีระบบเผาเหรียญสูงถึง 70% ของโทเคนที่ใช้ซื้อหรืออัปเกรด เพื่อสร้างความขาดแคลนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังมีกลไกป้องกันบอทเพื่อให้การเข้าร่วมเป็นไปอย่างยุติธรรม และหลัง TGE ระบบการขุดจะย้ายขึ้น On-Chain พร้อมโบนัสและ Leaderboard สำหรับผู้เล่นกลุ่มแรก
โมเดล “MINE-TO-EARN” ของ Pepenode ได้รับการจับตาจากนักวิเคราะห์ว่าอาจสร้างเทรนด์ใหม่ในตลาดเหรียยมีม โดยราคา Presale เริ่มต้นที่ 0.0010325 ดอลลาร์และจะปรับขึ้นทุก 2-3 วัน
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือศึกษาวิธีซื้อ Pepenode ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบไปยัง Pepenode
