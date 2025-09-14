BTC $115,841.07 -0.12%
Dogecoin

Dogecoin เตรียมเป้าระเบิด!? นักวิเคราะห์คาดอาจแตะ $0.30

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
ราคา Dogecoin ลุ้นทะยาน! นักวิเคราะห์ชี้เป้าไกลถึง $4

Dogecoin กลับมาสร้างความร้อนแรงในตลาดคริปโตอีกครั้งหลังจากราคาดีดตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจกว่า 43% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแตะระดับ 0.30 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

การทะยานขึ้นของราคา Dogecoin ครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัยสำคัญ ทั้งกระแสข่าวของกองทุน ETF และการเข้าสะสมเหรียญจากบริษัทและสถาบันต่าง ๆ ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่!

แรงซื้อสถาบันหนุน! เจาะลึกเบื้องหลังราคา Dogecoin ทะยาน

ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคา Dogecoin ในครั้งนี้คือการเข้ามาของนักลงทุนสถาบัน โดยล่าสุด CleanCore Solutions บริษัทด้านความสะอาดในสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยแผนการเข้าซื้อเชิงกลยุทธ์ โดยได้สะสม Dogecoin ไปแล้วกว่า 500 ล้าน DOGE และตั้งเป้าที่จะถือครองให้ครบ 1,000 ล้าน DOGE ภายใน 30 วัน

แผนการเข้าซื้อนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากการระดมทุนมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการคริปโตอย่าง Pantera, GSR และ FalconX เข้าร่วมลงทุน

นอกจากนี้ ข่าวใหญ่ที่สร้างความฮือฮาคือการที่ House of Doge ซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงพาณิชย์ของ Dogecoin Foundation ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ U.S. Triestina Calcio 1918 หนึ่งในสโมสรฟุตบอลอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของอิตาลี ผ่านทางบริษัทย่อยอย่าง Dogecoin Ventures

การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่องค์กรคริปโตเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลในยุโรปโดยตรง สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับและการนำเหรียญมีมยอดนิยมนี้ไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงที่เพิ่มมากขึ้น

วิเคราะห์กราฟ Dogecoin: สัญญาณกระทิงและเป้าหมายราคาถัดไป

ในเชิงเทคนิค Dogecoin แสดงสัญญาณบวกอย่างชัดเจน โดยกราฟรายวันเกิดแท่งเทียนสีเขียวขนาดใหญ่ 2 วันติดต่อกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาพุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 0.272 ดอลลาร์ไปสู่ 0.3069 ดอลลาร์ และเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน

ปัจจุบันราคา Dogecoin ได้ทะลุแนวต้านสำคัญอย่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ระดับ 0.225 ดอลลาร์ไปได้อย่างสวยงาม

นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Ali Martinez ได้ให้ความเห็นผ่าน X ว่า Dogecoin ยังคงอยู่ใน “โซนน่าซื้อ” ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งกระทิงยังคงคุมตลาดอยู่พร้อมคาดการณ์ว่า “การทะลุแนวต้านของ Dogecoin ครั้งนี้จะรุนแรงจนน่าตกใจ”

ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจัยบวกที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้าคือการเปิดตัว Rex Osprey DOGE ETF ซึ่งจะเป็นกองทุน ETF ของ Dogecoin แห่งแรกในสหรัฐอเมริกาและคาดว่าจะเป็นตัวกระตุ้นราคาที่สำคัญต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/dogecoin-set-to-explode-analyst-predicts-after-42-surge

Pepenode เหรียญมีม MINE-TO-EARN ตัวแรกของโลก

PepeNode

Pepenode เหรียญคริปโตมาใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว โดยสามารถระดมทุน Presale ได้กว่า 1,000,000 ดอลลาร์ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ สะท้อนความสนใจในแนวคิด “MINE-TO-EARN” ที่ให้ผู้เข้าร่วมเริ่มรับรางวัลได้ตั้งแต่ก่อน Token Generation Event (TGE)

Pepenode เป็นเหรียญ ERC-20 บน Ethereum ผสมผสานการขุดเสมือนจริง (Virtual Mining) การ Stake และกลไกการเผาเหรียญแบบ Deflationary เข้าไว้ด้วยกัน ผู้ซื้อสามารถสร้าง “เหมืองเสมือน” ได้ทันทีพร้อมรับรางวัลและโบนัสแบบเรียลไทม์

Pepenode นำเสนอประสบการณ์การลงทุนเชิงเกมที่แตกต่าง ด้วยการให้ผู้ใช้ “ขุด-อัปเกรด-เผาโทเคน” โดยมีระบบเผาเหรียญสูงถึง 70% ของโทเคนที่ใช้ซื้อหรืออัปเกรด เพื่อสร้างความขาดแคลนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว

นอกจากนี้ ยังมีกลไกป้องกันบอทเพื่อให้การเข้าร่วมเป็นไปอย่างยุติธรรม และหลัง TGE ระบบการขุดจะย้ายขึ้น On-Chain พร้อมโบนัสและ Leaderboard สำหรับผู้เล่นกลุ่มแรก

โมเดล “MINE-TO-EARN” ของ Pepenode ได้รับการจับตาจากนักวิเคราะห์ว่าอาจสร้างเทรนด์ใหม่ในตลาดเหรียยมีม โดยราคา Presale เริ่มต้นที่ 0.0010325 ดอลลาร์และจะปรับขึ้นทุก 2-3 วัน

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือศึกษาวิธีซื้อ Pepenode ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ไปยัง Pepenode

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
อัปเดตใหญ่! XRP Ledger เปิดตัว Firewall ป้องกันแฮกเกอร์
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-14 05:14:17
ข่าว Ethereum
Ethereum ทุบสถิติใหม่หลายรายการ! กองทุนแห่ซื้อไม่ยั้ง
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-09-14 01:49:15
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
