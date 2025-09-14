กระทิง Dogecoin ตื่น! นักวิเคราะห์ชี้เข้าโซนซื้อลุ้นเป้า $0.34
ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะราคา Dogecoin ที่พุ่งขึ้นเกือบ 7% ในวันที่ผ่านมา ทะลุแนวราคา 0.28 ดอลลาร์ไปได้อย่างน่าทึ่ง
ท่ามกลางความร้อนแรงนี้ นักวิเคราะห์ตลาดชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยว่าเหรียญมีมยอดนิยมนี้กำลังกลับเข้าสู่ “โซนน่าซื้อ” อีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงขาขึ้นรอบใหม่
วิเคราะห์กราฟ Dogecoin: สัญญาณขาขึ้นครั้งใหญ่?
นักวิเคราะห์นามแฝง Ali Martinez ได้แบ่งปันการวิเคราะห์ผ่าน X โดยชี้ให้เห็นว่ากราฟราคา Dogecoin ได้กลับเข้าสู่ “โซนน่าซื้อ” ที่สำคัญอีกครั้ง ซึ่งตามรูปแบบทางเทคนิคแล้วบ่งชี้ว่า Meme coin ยอดนิยมนี้ใกล้จะเกิดการพุ่งทะยานของราคาอย่างรุนแรง
เขาได้อ้างอิงถึงกราฟระยะยาวแบบ Ascending Channel ที่แสดงให้เห็นว่าราคา Dogecoin มักจะเด้งกลับขึ้นมาทุกครั้งที่แตะแนวรับด้านล่างของช่องสัญญาณ ซึ่งในอดีตได้นำไปสู่ขาขึ้นแบบพาราโบลาแบบที่สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดมาแล้วหลายครั้ง
รูปแบบนี้เคยเกิดขึ้นในปี 2017 ซึ่งราคา Dogecoin พุ่งสูงขึ้นกว่า 9,400% และในปี 2021 ที่สร้างผลตอบแทนมหาศาลถึง 13,000% ดันราคาไปแตะระดับสูงสุดที่ 0.70 ดอลลาร์ ส่วนครั้งล่าสุดในช่วงปลายปี 2023 ถึงต้นปี 2024
การดีดตัวจากแนวรับเดียวกันนี้ก็ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นถึง 240% ปัจจุบัน ราคาของ Dogecoin อยู่ที่ประมาณ 0.28 ดอลลาร์ซึ่งกลับมาอยู่ใกล้แนวรับสำคัญอีกครั้ง ทำให้นักวิเคราะห์มองว่านี่คือโซนสะสมที่น่าสนใจและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของรอบขาขึ้นครั้งใหญ่ถัดไป
แนวโน้มราคา Dogecoin และเป้าหมายถัดไปที่ 0.34 ดอลลาร์
ณ เวลาที่รายงาน ราคา Dogecoin ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.28 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นราว 6% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่ในภาพรวมรายสัปดาห์และรายเดือนยังคงเป็นบวกอย่างแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้นกว่า 28% และ 12% ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นถึงโมเมนตัมที่ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายยังเพิ่มขึ้นกว่า 15% สู่ระดับ 4,700 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
เป้าหมายสำคัญในระยะสั้นที่นักลงทุนต้องจับตาคือการที่ราคา Dogecoin สามารถยืนเหนือแนวต้าน 0.34 ดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาสูงสุดเดิมในรอบล่าสุดให้ได้ หากทำสำเร็จจะเป็นการยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นรอบใหม่ และจากรูปแบบ Ascending Channel ในอดีต เป้าหมายระยะยาวอาจไปได้ไกลกว่า 1 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก Coincodex ได้ให้มุมมองที่ระมัดระวังกว่าเล็กน้อย โดยคาดการณ์ราคา Dogecoin ว่าจะไปถึง 0.31 ดอลลาร์ในเดือนหน้า
ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นยังคงมีอยู่ เช่น หาก Bitcoin Dominance เพิ่มขึ้น หรือกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ Altcoin ลดลงอาจทำให้ Dogecoin เข้าสู่ช่วงพักตัวได้ หรือถ้าหาก Dogecoin ETF ของ Bitwise ได้รับการอนุมัติจาก SEC ก็อาจจะมีเงินทุนจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่ Dogecoin และผลักดันให้ราคาสูงขึ้นต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-in-buy-zone-bulls-eye-0-34-as-immediate-target/
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม