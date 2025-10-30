นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Dogecoin ลุ้นพุ่งทะลุ $0.5 หากผ่านด่านนี้
ท่ามกลางสภาวะตลาดคริปโตที่ผันผวน Dogecoin ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงราคาประมาณ 0.2 ดอลลาร์ซึ่งทำให้นักลงทุนหลายคนจับตามองอย่างใกล้ชิด
การวิเคราะห์ล่าสุดชี้ว่าราชาแห่ง Meme Coin นี้กำลังอยู่ในจุดที่อาจชี้ชะตาอนาคตราคาได้ โดยมีแนวต้านสำคัญที่อาจเป็นประตูสู่การพุ่งทะยานครั้งใหญ่
วิเคราะห์แนวต้านสำคัญ! จุดชี้ชะตา Dogecoin ที่ 0.218 ดอลลาร์
แม้ว่าตลาดโดยรวมไม่ได้ตอบสนองเชิงบวกต่อการประกาศลดดอกเบี้ย 0.25% โดย Fed และยังคงมีความกังวลว่าจะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนก็ตาม แต่นักวิเคราะห์คริปโตไดอาน่า ซานเชซ (Diana Sanchez) ได้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในเชิงบวกของ Dogecoin
โดยเธอระบุว่า Dogecoin ได้แสดงความแข็งแกร่งให้เห็นแล้ว หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมากว่า 43% ทำให้เป็นหนึ่งในเหรียญที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในกลุ่มคริปโตเคอร์เรนซีชั้นนำ
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายหลักในปัจจุบันอยู่ที่แนวต้านบริเวณ 0.218 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่ฝั่งผู้ขายกำลังตั้งรับอย่างตั้งมั่น ในขณะที่ฝั่งผู้ซื้อพยายามรักษาแนวรับที่ 0.2 ดอลลาร์ไว้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งระดับราคานี้ได้กลายเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังว่าราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไป
เปิดเป้าหมายราคา! Dogecoin อาจพุ่งสู่ $0.5 ไม่ใช่แค่ฝัน
ประเด็นสำคัญที่นักวิเคราะห์เน้นย้ำคือหาก Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านที่ 0.218 ดอลลาร์ไปได้สำเร็จ ก็มีแนวโน้มสูงที่ราคาจะพุ่งขึ้นต่อไปอย่างมีนัยสำคัญ
เธอกล่าวการคาดการณ์ดังกล่าวเป็นจริง เป้าหมายราคาที่ 0.5 ดอลลาร์สำหรับ Dogecoin ก็ “ไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป” การวิเคราะห์นี้ได้สร้างความหวังให้กับชุมชนผู้ถือเหรียญและนักลงทุนที่กำลังรอคอยการกลับมาของตลาดกระทิงสำหรับเหรียญมีมนี้
ความท้าทายสำคัญ: ปริมาณการซื้อขาย Dogecoin ที่ลดลง
แม้ว่ากราฟ Dogecoin ได้แสดงสัญญาณเชิงบวก แต่ปัจจัยที่น่ากังวลคือปริมาณการซื้อขายรายวันที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของราคา Dogecoin โดยในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายเคยพุ่งขึ้นไปสูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะปรับตัวลดลง
จากข้อมูลของ Coinglass ปัจจุบันปริมาณการซื้อขายรายวันได้ลดลงมาอยู่ที่ระดับเฉลี่ยประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์ ประกอบกับกราฟราย 1 ชั่วโมงของ Dogecoin ได้มีการหลุดกรอบของรูปแบบ Rising Wedge และเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงที่ราคาจะปรับลงอีกเร็ว ๆ นี้
ดังนั้น หากไม่มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญ การทะลุแนวต้านใด ๆ อาจเกิดขึ้นแบบชั่วคราว ทำให้ราคามีความเสี่ยงที่จะปรับฐานต่อหรือดิ่งลงได้อย่างรวดเร็ว
ภาพรวมและสถานการณ์ปัจจุบันของ Dogecoin
โดยสรุป ขณะนี้ Dogecoin กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าจับตา โดยเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณ 0.2 ดอลลาร์และแนวต้านสำคัญที่ 0.218 ดอลลาร์ และบรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังปกคลุมไปด้วยความกังวลว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
นักลงทุนจึงจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าราคา Dogecoin จะมีแรงซื้อมากเพียงพอที่จะทะลุแนวต้านสำคัญไปได้หรือไม่ ซึ่งหากทำสำเร็จ อาจเป็นการปลดล็อกศักยภาพให้ราคามุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.5 ดอลลาร์ในอนาคต
