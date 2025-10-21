ดีลประวัติศาสตร์! House of Doge ทุ่มทุนซื้อหุ้นใหญ่สโมสรฟุตบอลอิตาลี
House of Doge ซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงพาณิชย์ของ Dogecoin Foundation สร้างความฮือฮาครั้งใหญ่ในวงการด้วยการประกาศเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในสโมสรฟุตบอลยุโรป U.S. Triestina Calcio 1918
นับเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของ Dogecoin ในการเชื่อมโยงโลกสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับวัฒนธรรมกระแสหลักอย่างวงการกีฬาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
เจาะลึกดีลประวัติศาสตร์! House of Doge กับสโมสร U.S. Triestina
หลังจากที่ House of Doge ได้เปิดตัว Dogecoin Reserve อย่างเป็นทางการ ล่าสุดนี้ หน่วยงานได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในสโมสรฟุตบอล U.S. Triestina Calcio 1918 ซึ่งปัจจุบันแข่งขันอยู่ในลีก Serie C ซึ่งเป็นลีกฟุตบอลอาชีพระดับ 3 ของอิตาลี
การเข้าซื้อครั้งนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือกับ Brag House Holdings ซึ่งเป็นพันธมิตรของ House of Doge ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีแผนจะนำบริษัทเข้าสู่ตลาดผ่านกระบวนการผ่านการควบรวมกลับทางกับบริษัทจดทะเบียนในเร็ว ๆ นี้
มาร์โก มาร์จิออตต้า (Marco Margiotta) CEO ของ House of Doge กล่าวในแถลงการณ์ว่า “การลงทุนของเราใน U.S. Triestina 1918 เป็นมากกว่าเรื่องฟุตบอล มันคือการเชื่อมโยงชุมชน Dogecoin ทั่วโลกเข้ากับหนึ่งในสโมสรที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป และพิสูจน์ว่าคริปโตเคอร์เรนซีสามารถขับเคลื่อนมูลค่า วัฒนธรรม และความหลงใหลในโลกแห่งความเป็นจริงได้”
เขายังเสริมอีกว่า “นี่เป็นก้าวแรกในการนำจิตวิญญาณของ Dogecoin เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเกมการแข่งขันระดับโลก”
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันของสโมสร U.S. Triestina 1918 ค่อนข้างท้าทาย โดยปัจจุบันรั้งอันดับสุดท้ายของตาราง และเพิ่งถูกลงโทษทางวินัยด้วยการหัก 13 คะแนน
เบื้องหลังกลยุทธ์ Dogecoin: จากเหรียญมีมเพื่อความขบขันสู่โลกกีฬา
การเคลื่อนไหวครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ House of Doge ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะนำองค์ประกอบต่าง ๆ ของวัฒนธรรมกระแสหลักมาทำเป็นโทเคน โดยเริ่มต้นจากวงการกีฬา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ในการผลักดันการยอมรับเหรียญ Dogecoin ในวงกว้าง
ปัจจุบัน House of Doge มีความเชื่อมโยงกับโลกกีฬาอยู่แล้วหลายทาง โดยได้รับการสนับสนุนจากบุคคลสำคัญอย่างตระกูลสไตน์เบรนเนอร์ (Steinbrenner) เจ้าของทีม New York Yankees รวมถึงนักกีฬา NHL ทั้งในปัจจุบันและอดีต เช่น ไทเลอร์ เซกวิน (Tyler Seguin), เจสัน อาร์น็อตต์ (Jason Arnott) และเอลส์ เฮมสกี้ (Ales Hemsky)
นอกจากนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา House of Doge ยังได้ร่วมมือกับเดฟลิน เดอฟรานเชสโก (Devlin DeFrancesco) นักแข่งรถ IndyCar เพื่อนำโลโก้เหรียญ Dogecoin ไปติดบนรถของเขาในการแข่งขัน Indianapolis 500 อันโด่งดัง
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านกีฬา บริษัทยังได้ประกาศแต่งตั้งโรเจอร์ ไร (Roger Rai) รองประธานสโมสรเบสบอล Toronto Blue Jays เข้ามาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำด้านการดำเนินงานและสร้างพันธมิตรทางการค้าในวงการกีฬา
อนาคตของ Dogecoin และความร่วมมือกับยักษ์ใหญ่
นอกจากการบุกเข้าสู่วงการกีฬาแล้ว House of Doge ยังมีโครงการริเริ่มอื่น ๆ เพื่อเพิ่มการยอมรับ Dogecoin อีกด้วย
โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมมือกับบริษัท CleanCore เพื่อจัดตั้งคลัง Dogecoin Treasury ซึ่งมีอเล็กซ์ สไปโร (Alex Spiro) ทนายความส่วนตัวของอีลอน มัสก์ (Elon Musk) เป็นประธาน
นอกจากนี้ House of Doge ยังเปิดเผยว่ากำลังทำงานร่วมกับ Robinhood และ 21Shares เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลตอบแทนจาก Dogecoin และเครื่องมือการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการใช้งานของเหรียญให้ไกลกว่าการเป็นแค่มีมคอยน์
ณ เวลาที่รายงาน ราคาของราชาแห่ง Meme Coin ปรับตัวขึ้นประมาณ 2% อยู่ที่ระดับ 0.20 ดอลลาร์ แต่ยังคงลดลงกว่า 25% ในเดือนที่ผ่านมา และอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 0.73 ดอลลาร์ราว 70%
