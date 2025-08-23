BTC $116,823.31 3.74%
ภารกิจสู่ดวงจันทร์! Dogecoin พุ่งทะยานรับข่าวดีภารกิจ DOGE-1

ผู้เขียน
Somchai Wang
อัปเดตล่าสุด: 
เกินต้าน! Dogecoin พุ่งแตะ $0.28 นักวิเคราะห์ลั่นจับตาเป้าถัดไป

ราคา Dogecoin กลับมาพุ่งทะยานอย่างร้อนแรงอีกครั้ง สร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนทั่วโลก

การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากกระแสในโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งอย่างภารกิจอวกาศ “DOGE-1 Mission to the Moon” ที่ใกล้จะเป็นความจริงเข้ามาหนุนหลัง

บทความนี้จะเจาะลึกว่าทำไมข่าวดีครั้งนี้ถึงส่งผลกระทบต่อราคา Dogecoin อย่างมหาศาล และอนาคตของเหรียญมีมเบอร์หนึ่งจะเป็นอย่างไรต่อไป

เปิดเบื้องหลังภารกิจ DOGE-1 ทำไมถึงดันราคา Dogecoin พุ่งแรง?

ภารกิจ DOGE-1 คือโครงการส่งดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นสู่วงโคจรดวงจันทร์โดยบริษัท SpaceX ของ Elon Musk

ความพิเศษของภารกิจนี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้รับการชำระด้วยเหรียญ Dogecoin ทั้งจำนวน นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้ในการชำระค่าบริการภารกิจอวกาศเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

การที่ภารกิจนี้ใกล้จะเกิดขึ้นจริงได้ปลุกความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตัว Dogecoin ขึ้นมาอีกครั้ง นี่ไม่ใช่แค่การพิสูจน์แนวคิด ‘To the Moon’ ที่เป็นมีมกันมานาน แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการใช้งานจริงของเหรียญ ซึ่งช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของ Dogecoin จากแค่เหรียญมีมตลก ๆ ให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีการใช้งานที่จับต้องได้

วิเคราะห์ราคา Dogecoin หลังประกาศข่าวดี

การตอบสนองของตลาดต่อข่าวภารกิจ DOGE-1 เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยราคาของ Dogecoin ดีดตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลาอันสั้นและมีปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจจากนักลงทุนที่กลับเข้ามาเก็งกำไรในสินทรัพย์ดิจิทัลนี้อีกครั้ง

ในเชิงเทคนิค การปรับตัวขึ้นของราคา Dogecoin ครั้งนี้ได้ทะลุแนวต้านสำคัญหลายระดับ ทำให้นักวิเคราะห์จำนวนมากเริ่มจับตาเป้าหมายถัดไป โดยเฉพาะแนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ระดับราคาสูงสุดเดิม

หากสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ ก็มีความเป็นไปได้ที่ราคา Dogecoin จะเคลื่อนไหวขึ้นไปทดสอบแนวต้านในระดับที่สูงกว่า นักลงทุนจึงควรติดตามแรงซื้อขายและโมเมนตัมของตลาดอย่างใกล้ชิด

อนาคตของ Dogecoin กับบทบาทใหม่ที่มากกว่าเหรียญมีม

ความสำเร็จของภารกิจ DOGE-1 อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับ Dogecoin เหตุการณ์นี้ได้เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ ในการนำเหรียญไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากการเป็นแค่สินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรหรือให้ทิปบนโลกออนไลน์

การยอมรับ Dogecoin โดยบริษัทระดับโลกอย่าง SpaceX เป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่และอาจกระตุ้นให้บริษัทอื่น ๆ หันมาพิจารณาการยอมรับเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีเป็นช่องทางการชำระเงินมากขึ้น ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง ก็จะยิ่งเพิ่มอุปสงค์และมูลค่าให้กับ Dogecoin ในระยะยาว

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.msn.com/en-us/money/savingandinvesting/why-dogecoin-is-skyrocketing-today/ar-AA1L2q3h?ocid=finance-verthp-feeds

