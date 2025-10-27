BTC $115,034.56 2.35%
ศึกยักษ์ชนยักษ์! CZ Binance ท้าชน Peter Schiff เดิมพันอนาคต Bitcoin

อัปเดตล่าสุด: 
ภาพ Bitcoin ปะทะกับทองคำ สะท้อนศึกโต้วาทีระหว่าง CZ Binance และ Peter Schiff

ศึกโต้วาทีครั้งประวัติศาสตร์ในโลกคริปโตกำลังจะเกิดขึ้น เมื่อ Changpeng Zhao (CZ) อดีต CEO ของ Binance ตอบรับคำท้าของ Peter Schiff นักวิจารณ์ Bitcoin ตัวยง เพื่อถกเถียงกันในประเด็นสำคัญว่าระหว่าง Bitcoin กับทองคำที่ถูกแปลงเป็นโทเคน (Tokenized Gold) สินทรัพย์ใดคืออนาคตที่แท้จริง การปะทะกันทางความคิดของสองยักษ์ใหญ่ครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่ววงการ แต่ยังอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดในระยะยาว

นอกจากนี้ CZ ยังเป็นที่รู้จักจากการแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งรวมถึงการที่ CZ เคยกล่าวติดตลกว่าทรัมป์อาจเป็นผู้สร้าง Bitcoin ก็เป็นได้

เปิดมุมมอง Peter Schiff: ทำไมทองคำดิจิทัลถึงดีกว่า Bitcoin?

Peter Schiff ซึ่งเป็น CEO ของ Euro Pacific Asset Management และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ที่ไม่เชื่อมั่นใน Bitcoin ได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน เขาไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยีบล็อกเชน แต่กลับมองเห็นศักยภาพในการนำมาใช้กับสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงอย่างทองคำ

Schiff ให้เหตุผลว่าทองคำมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปีในการเป็นสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าได้อย่างมีเสถียรภาพ ตรงกันข้ามกับ Bitcoin ที่มีความผันผวนสูงและในมุมมองของเขาคือขาดมูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) เขากำลังจะเปิดตัวสินทรัพย์ทองคำในรูปแบบโทเคนของตัวเอง โดยชี้ว่ามันจะช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

CZ สวนกลับ! ชี้จุดอ่อนทองคำ Tokenized และความเหนือกว่าของ Bitcoin

ในทางกลับกัน Changpeng Zhao พร้อมที่จะโต้แย้งมุมมองของ Schiff อย่างเต็มที่ โดยเขาชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของทองคำในรูปแบบโทเคนว่ามันไม่ได้อยู่บนเชน (on-chain) อย่างแท้จริง เพราะยังคงต้องพึ่งพาบุคคลที่สามในการจัดเก็บและดูแลรักษาทองคำแท่ง

CZ เคยกล่าวไว้ว่าทองคำ Tokenized เป็นเพียง ‘trust me bro – token’ ที่อาศัยความเชื่อใจว่าผู้ถือโทเคนจะได้รับทองคำจริงในท้ายที่สุด ซึ่งนี่คือเหตุผลที่สินทรัพย์ประเภทนี้ไม่เคยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เขาเน้นย้ำว่าโครงสร้างแบบกระจายอำนาจ (Decentralized) ของ Bitcoin ทำให้มันเป็นเงินดิจิทัลที่เหนือกว่าอย่างแท้จริง

แนวคิดเรื่องความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในระดับประเทศ โดยล่าสุด รัฐบาลภูฏานได้เปิดเผยว่ากำลังถือครอง Bitcoin และคริปโตอื่น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ประเภทนี้

ข้อมูลล่าสุดยังดูเหมือนจะสนับสนุนฝั่งของ Bitcoin โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้น 2% ในขณะที่ราคาทองคำร่วงลง 6% หลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ ทำให้ปัจจุบันต้องใช้ทองคำประมาณ 27 ทรอยออนซ์เพื่อซื้อ 1 Bitcoin ซึ่งตอกย้ำถึงแนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin ในระยะยาวเมื่อเทียบกับทองคำนับตั้งแต่ปี 2023

การเปรียบเทียบระหว่างบิตคอยน์และทองคำในตลาดการเงิน 27-10-2025

ขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดคริปโตโดยรวมก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยล่าสุด Bitcoin และเหรียญหลักอื่น ๆ กลับมาฟื้นตัว หลังได้รับปัจจัยบวกจากข่าวเศรษฐกิจโลก

ด้วยแนวโน้มเชิงบวกของตลาด ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของพอร์ตการลงทุน

HYPER พุ่งแรง! ระดมทุนสำเร็จ ยกระดับ Bitcoin สู่โลก DeFi

โครงการ Bitcoin Hyper ซึ่งเป็น Layer-2 ที่พัฒนาบน Solana Virtual Machine (SVM) สามารถระดมทุนได้กว่า 24 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่ถึง 3 เดือน สะท้อนกระแสความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพของ Bitcoin ให้รองรับการใช้งานในโลก DeFi, dApps และ NFT ด้วยความเร็วระดับหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาที และค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมใช้เทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof (ZKP) เพื่อยืนยันธุรกรรมกลับไปยัง Layer-1 อย่างปลอดภัย

Hyper เน้นแก้ข้อจำกัดเดิมของ Bitcoin ด้วยระบบที่เร็วกว่าเดิมหลายเท่า รองรับการพัฒนาแอปผ่าน Rust SDK และ API เต็มรูปแบบ พร้อมฟีเจอร์ครบครัน เช่น Meme Coin Factory, DeFi สำหรับ BTC, GameFi และ Cross-Chain Bridge สำหรับ BTC, ETH และ SOL ที่ปลอดภัยด้วย ZKP และ SPV ขณะเดียวกัน นักลงทุนแห่เข้าร่วม Presale อย่างคึกคัก โดยเปิดขายเริ่มต้นที่ 0.013145 ดอลลาร์ ไม่มีรอบพิเศษสำหรับรายใหญ่ ผู้ถือ HYPER ยังสามารถ Staking เพื่อรับผลตอบแทนสูงถึง 49% ต่อปี และมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทั้งในด้านค่าธรรมเนียม รางวัล และการกำกับดูแลเครือข่ายในอนาคต

หากคุณเตรียมเข้าลงทุนใน Bitcoin Hyper โปรดศึกษา บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่อวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม

อ้างอิงข่าวสารอย่างเป็นทางการจาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และเชื่อมต่อเครือข่ายนักลงทุนใน X และ ช่อง Telegram

