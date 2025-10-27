BTC $114,711.96 2.60%
หรือจะจริง? CZ แซว Donald Trump อาจเป็นซาโตชิผู้สร้าง Bitcoin!

Bitcoin BTC Changpeng Zhao CZ Donald Trump ข่าว Bitcoin ล่าสุด
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
หรือจะจริง? CZ แซว Donald Trump อาจเป็นซาโตชิผู้สร้าง Bitcoin!

สร้างความฮือฮาไปทั่ววงการคริปโตเมื่อฉางเผิง จ้าว (Changpeng Zhao) หรือ ‘CZ’ ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Binance ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเชิงติดตลกผ่านโซเชียลมีเดียว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) อาจเป็นคนเดียวกับ ‘ซาโตชิ นากาโมโตะ (Satoshi Nakamoto)’ ผู้สร้าง Bitcoin

ความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ CZ ได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งจุดประกายการถกเถียงและวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับโลกของสกุลเงินดิจิทัล

เบื้องหลังอภัยโทษสู่ทวีตปริศนาถึงทรัมป์

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อทำเนียบขาวได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าทรัมป์ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในการอภัยโทษให้กับ CZ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 4 เดือนในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและได้รับการปล่อยตัวเมื่อเดือนกันยายน 2024 ที่ผ่านมา

ทรัมป์ได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่า “ผมจะบอกคุณว่าเขาเป็นคนที่มีคนสนับสนุนเยอะมากและพวกเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายด้วยซ้ำ” ซึ่งทรัมป์ยอมรับว่าเขาไม่เคยพบกับ CZ มาก่อน

หลังจากนั้นไม่นาน CZ ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ตอบกลับความคิดเห็นของทรัมป์ว่า “คงจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากได้พบท่านในสักวันหนึ่ง ประธานาธิบดีทรัมป์กับซาโตชิอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นะ”

แม้จะเป็นข้อความที่ติดตลก แต่ก็ทำให้เกิดการพูดคุยอย่างกว้างขวางถึงปริศนาตัวตนของผู้สร้าง Bitcoin อีกครั้ง

วิเคราะห์ท่าทีทรัมป์: จากผู้เกลียดชังสู่ผู้สนับสนุน Bitcoin

ในอดีต ทรัมป์เคยแสดงท่าทีไม่เชื่อมั่นและวิพากษ์วิจารณ์สกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะ Bitcoin อย่างไรก็ตาม ท่าทีของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่เริ่มแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยหันมาสนับสนุนกฎระเบียบที่เป็นมิตรต่อคริปโตมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงท่าทีของทรัมป์ถูกมองว่าเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อการเติบโตและการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา การอภัยโทษให้กับบุคคลสำคัญในวงการอย่าง CZ ยิ่งเน้นย้ำภาพลักษณ์ใหม่ของเขาในฐานะผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโต ซึ่งอาจส่งผลดีต่อราคา Bitcoin และตลาดโดยรวมในระยะยาว

เสียงวิจารณ์จากเดโมแครตและข้อกังขาผลประโยชน์ทับซ้อน

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอภัยโทษของทรัมป์ก็ไม่ได้ราบรื่นไปเสียทั้งหมด โดยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองฝั่งพรรคเดโมแครต ซึ่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

นักวิจารณ์ได้ชี้ไปที่การลงทุนระหว่าง YZi Labs และ World Liberty Financial ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวทรัมป์ ว่าอาจเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลสำคัญอย่างแม็กซีน วอเตอร์ส (Maxine Waters) และเอลิซาเบธ วาร์เรน (Elizabeth Warren) ได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการอภัยโทษครั้งนี้ โดยมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์บางอย่าง

ใครคือซาโตชิ? ปริศนาผู้สร้าง Bitcoin ที่ยังไม่มีคำตอบ

ตัวตนของผู้สร้าง Bitcoin ยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเทคโนโลยีและยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ การคาดเดาเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเขามีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ Bitcoin ถือกำเนิดขึ้น

ความคิดเห็นเชิงหยอกล้อของ CZ ที่เชื่อมโยงทรัมป์เข้ากับซาโตชิจึงเป็นเหมือนการสาดเชื้อไฟเข้าไปในกองเพลิงแห่งความสงสัยอีกครั้ง

แม้จะไม่มีมูลความจริง แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าปริศนาเกี่ยวกับผู้สร้าง Bitcoin นั้นยังคงน่าค้นหาและเป็นที่สนใจของผู้คนในวงการคริปโตเสมอมา

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.fastbull.com/news-detail/binance-founder-suggests-president-trump-could-be-satoshi-news_6100_0_2025_4_8104_3/6100_BTC-USDT

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
