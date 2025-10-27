หรือจะจริง? CZ แซว Donald Trump อาจเป็นซาโตชิผู้สร้าง Bitcoin!
สร้างความฮือฮาไปทั่ววงการคริปโตเมื่อฉางเผิง จ้าว (Changpeng Zhao) หรือ ‘CZ’ ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Binance ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเชิงติดตลกผ่านโซเชียลมีเดียว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) อาจเป็นคนเดียวกับ ‘ซาโตชิ นากาโมโตะ (Satoshi Nakamoto)’ ผู้สร้าง Bitcoin
ความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ CZ ได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งจุดประกายการถกเถียงและวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับโลกของสกุลเงินดิจิทัล
เบื้องหลังอภัยโทษสู่ทวีตปริศนาถึงทรัมป์
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อทำเนียบขาวได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าทรัมป์ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในการอภัยโทษให้กับ CZ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 4 เดือนในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและได้รับการปล่อยตัวเมื่อเดือนกันยายน 2024 ที่ผ่านมา
ทรัมป์ได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่า “ผมจะบอกคุณว่าเขาเป็นคนที่มีคนสนับสนุนเยอะมากและพวกเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายด้วยซ้ำ” ซึ่งทรัมป์ยอมรับว่าเขาไม่เคยพบกับ CZ มาก่อน
หลังจากนั้นไม่นาน CZ ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ตอบกลับความคิดเห็นของทรัมป์ว่า “คงจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากได้พบท่านในสักวันหนึ่ง ประธานาธิบดีทรัมป์กับซาโตชิอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นะ”
แม้จะเป็นข้อความที่ติดตลก แต่ก็ทำให้เกิดการพูดคุยอย่างกว้างขวางถึงปริศนาตัวตนของผู้สร้าง Bitcoin อีกครั้ง
วิเคราะห์ท่าทีทรัมป์: จากผู้เกลียดชังสู่ผู้สนับสนุน Bitcoin
ในอดีต ทรัมป์เคยแสดงท่าทีไม่เชื่อมั่นและวิพากษ์วิจารณ์สกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะ Bitcoin อย่างไรก็ตาม ท่าทีของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่เริ่มแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยหันมาสนับสนุนกฎระเบียบที่เป็นมิตรต่อคริปโตมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงท่าทีของทรัมป์ถูกมองว่าเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อการเติบโตและการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา การอภัยโทษให้กับบุคคลสำคัญในวงการอย่าง CZ ยิ่งเน้นย้ำภาพลักษณ์ใหม่ของเขาในฐานะผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโต ซึ่งอาจส่งผลดีต่อราคา Bitcoin และตลาดโดยรวมในระยะยาว
เสียงวิจารณ์จากเดโมแครตและข้อกังขาผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอภัยโทษของทรัมป์ก็ไม่ได้ราบรื่นไปเสียทั้งหมด โดยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองฝั่งพรรคเดโมแครต ซึ่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
นักวิจารณ์ได้ชี้ไปที่การลงทุนระหว่าง YZi Labs และ World Liberty Financial ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวทรัมป์ ว่าอาจเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคคลสำคัญอย่างแม็กซีน วอเตอร์ส (Maxine Waters) และเอลิซาเบธ วาร์เรน (Elizabeth Warren) ได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการอภัยโทษครั้งนี้ โดยมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์บางอย่าง
ใครคือซาโตชิ? ปริศนาผู้สร้าง Bitcoin ที่ยังไม่มีคำตอบ
ตัวตนของผู้สร้าง Bitcoin ยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเทคโนโลยีและยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ การคาดเดาเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเขามีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ Bitcoin ถือกำเนิดขึ้น
ความคิดเห็นเชิงหยอกล้อของ CZ ที่เชื่อมโยงทรัมป์เข้ากับซาโตชิจึงเป็นเหมือนการสาดเชื้อไฟเข้าไปในกองเพลิงแห่งความสงสัยอีกครั้ง
แม้จะไม่มีมูลความจริง แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าปริศนาเกี่ยวกับผู้สร้าง Bitcoin นั้นยังคงน่าค้นหาและเป็นที่สนใจของผู้คนในวงการคริปโตเสมอมา
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.fastbull.com/news-detail/binance-founder-suggests-president-trump-could-be-satoshi-news_6100_0_2025_4_8104_3/6100_BTC-USDT
