เซอร์ไพรส์ทั้งวงการ! ภูฏานซุ่มเก็บ Bitcoin และคริปโตรวมกว่า $696 ล้าน
สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแวดวงการเงินดิจิทัลทั่วโลก เมื่อรัฐบาลภูฏานได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการว่ากำลังถือครอง Bitcoin และคริปโตเคอร์เรนซี่ต่าง ๆ มูลค่ามหาศาลถึง 696 ล้านดอลลาร์
การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศเล็ก ๆ ในเทือกเขาหิมาลัยแห่งนี้ ซึ่งกำลังส่งสัญญาณชัดเจนว่าพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เวทีเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัว
เปิดพอร์ตลงทุนลับ! การถือครอง Bitcoin และคริปโตมูลค่า 696 ล้านดอลลาร์ของภูฏาน
ในรายงานที่สร้างความฮือฮา รัฐบาลภูฏานได้ยืนยันตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มูลค่าสูงถึง 696 ล้านดอลลาร์ โดยมี Bitcoin จำนวน 6,227 BTC, Ethereum จำนวน 656.021 ETH, Phil จำนวน 120,000 PHIL และอีกมากมาย
การเปิดเผยครั้งนี้ทำให้ภูฏานกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่มีทุนสำรองคริปโตที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
นอกจากภูฏานแล้ว ยังมีประเทศมหาอำนาจอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และสหราชอาณาจักรที่เปิดเผยว่ามีการถือครอง Bitcoin และคริปโตเคอร์เรนซีในปริมาณมหาศาลเช่นกัน โดยรัฐบาลเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้ครอบครองสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการยึดทรัพย์ในคดีอาญาและการฟอกเงิน เช่น DOJ ยึด Bitcoin มหาศาลกว่า 127,000 BTC ก่อนจะเก็บไว้เป็นทรัพย์สินของรัฐ
การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มใหม่ของการบริหารสินทรัพย์ระดับประเทศที่เริ่มมอง “คริปโต” ไม่ใช่เพียงเครื่องมือเก็งกำไร แต่เป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง
แม้ว่าภูฏานจะแสดงความสนใจในเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตมาอย่างต่อเนื่อง แต่ตัวเลขมหาศาลนี้ก็ได้เน้นย้ำว่าอาณาจักรแห่งเทือกเขาหิมาลัยไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์อีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในพื้นที่การเงินดิจิทัลระดับโลกแล้ว
เจาะลึกเหตุผล: ทำไมภูฏานถึงเลือกลงทุนในคริปโต?
การลงทุนในคริปโตของภูฏานอาจดูน่าประหลาดใจ เมื่อพิจารณาจากภาพลักษณ์ของประเทศที่เน้นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มองหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อกระจายแหล่งรายได้และลงทุนในเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาโดยตลอด
เป้าหมายหลักของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของภูฏานประกอบด้วย:
- ป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
- สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ให้กับพลเมือง
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐและการเงิน
ยุทธศาสตร์นี้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าของประเทศในการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมและความมุ่งมั่นต่อแนวคิด ‘ความสุขมวลรวมประชาชาติ’
จากดินแดนแห่งความสุขสู่นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ด้านคริปโตของภูฏานไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ผลกำไร แต่คือการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ยุคใหม่ การขยับตัวอย่างเงียบงันแต่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์นี้เป็นสัญญาณของการเปิดรับนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่านี่อาจเป็นการปูทางไปสู่โครงการริเริ่มในอนาคต เช่น การนำบล็อกเชนมาใช้ในบริการสาธารณะเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพหรือการสร้างสกุลเงินดิจิทัลของประเทศเหมือนอย่างคีร์กีซสถานที่ได้เปิดตัว Stablecoin ประจำชาติ ‘KGST’ ซึ่งจะผูกมูลค่าแบบ 1:1 กับสกุลเงินซอม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานในต่างประเทศ
การตัดสินใจของรัฐบาลภูฏานครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการเป็นผู้เล่นที่จริงจังในเศรษฐกิจคริปโตที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.bitget.com/news/detail/12560605031369
