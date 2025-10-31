อานิสงส์อภัยโทษ CZ! ETH–BNB วิ่งแรง นักลงทุนเก็งขาขึ้นรอบใหม่
ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอย่างมีนัยสำคัญ หลัง Donald Trump สร้างความประหลาดใจด้วยการประกาศอภัยโทษให้แก่ Changpeng Zhao (CZ) ผู้ก่อตั้ง Binance ซึ่งถูกมองว่าเป็นการสิ้นสุด “สงครามคริปโต” ของรัฐบาลชุดก่อน การเคลื่อนไหวนี้ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนเป็นบวกในวงกว้าง โดยเฉพาะกับเหรียญชั้นนำอย่าง Ethereum (ETH) ที่นักวิเคราะห์เริ่มจับตาสัญญาณกระทิงครั้งใหม่ ขณะที่ BNB ก็ได้รับอานิสงส์โดยตรงจากข่าวดังกล่าว
การฟื้นตัวของตลาดครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางปัจจัยมหภาคที่น่าสนใจ โดยก่อนหน้านี้ไม่นาน Fed ได้ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง แต่ตลาดคริปโตกลับไม่ตอบสนองในเชิงบวกทันที ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยทางการเมืองอย่างข่าวของ CZ อาจมีน้ำหนักต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในขณะนี้มากกว่า
วิเคราะห์ Ethereum (ETH) หลังข่าว Trump: ลุ้นเป้าหมาย $4,000
ราคา Ethereum (ETH) ตอบรับเชิงบวกทันที โดยมีการซื้อขายเหนือระดับ $3,850 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่า ETH กำลังสร้างรูปแบบกราฟ “Triple Bottom” ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และอาจผลักดันให้ราคาทะยานสู่เป้าหมายระยะสั้นที่ $4,000 ได้
นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว กระแสเงินทุนจากสถาบันยังคงไหลเข้าสู่ Ethereum อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดกองทุน ETH ETF สามารถดึงดูดเงินทุนใหม่ได้มากกว่า 140 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดรวมเงินทุนไหลเข้าสะสมสูงกว่า 600 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหญ่ที่มีต่อศักยภาพของ Ethereum
อย่างไรก็ตาม หากมองในภาพรวมของตลาด มีรายงานที่ชี้ให้เห็นอีกมุมหนึ่งว่า การซื้อ Bitcoin ของบริษัทใหญ่กำลังชะลอตัวลง ซึ่งนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าเป็นสัญญาณที่อาจบ่งชี้ถึงความเปราะบางของตลาดในระยะสั้นได้
ปัจจัยสำคัญอีกประการคือการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงอย่าง “Fusaka” ซึ่งมีกำหนดการในช่วงปลายปี 2025 โดยจะเริ่มทดสอบขั้นสุดท้ายบนเครือข่าย Hoodi testnet ในวันที่ 28 ตุลาคม ก่อนที่จะเปิดใช้งานบน Mainnet ในเดือนธันวาคม การอัปเกรดนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับธุรกรรมและลดค่าธรรมเนียมลงอย่างมาก นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่าในระยะยาว ETH อาจมีโอกาสทดสอบระดับราคาสูงกว่า $9,000 แม้จะเป็นการคาดการณ์ที่ยังต้องจับตาดูต่อไป
ถึงแม้ว่าการอัปเกรดจะมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายหลัก แต่ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับโซลูชัน Layer-2 โดยล่าสุด ผู้ก่อตั้ง Solana ได้ออกมาเตือนถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของ Ethereum L2 ที่อาจนำไปสู่การรวมศูนย์อำนาจ ซึ่งเป็นประเด็นที่ชุมชนคริปโตกำลังให้ความสนใจ
BNB ได้อานิสงส์! จับตาราคาหลัง CZ ได้รับอภัยโทษ
เหรียญ BNB ซึ่งเป็นโทเคนหลักของ BNB Chain ก็ได้รับผลบวกโดยตรงจากการอภัยโทษ CZ โดยราคามีการซื้อขายทรงตัวที่ประมาณ $1,130 ในวันที่ 23 ตุลาคม หลังจากที่พุ่งขึ้นไปเหนือ $1,200 ในช่วงต้นเดือนตุลาคม และยังคงเป็นหนึ่งในเหรียญที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นที่สุดในปี 2025
ข่าวการอภัยโทษ CZ ถือเป็นปัจจัยหนุนสำคัญ (tailwind) ที่อาจช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นการพัฒนาโครงการและพันธมิตรใหม่ๆ บนระบบนิเวศของ BNB Chain นอกจากนี้ การใช้งานของ BNB ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น การที่ Polymarket เพิ่มการรองรับการฝากและถอนด้วย BNB ซึ่งช่วยเพิ่มอรรถประโยชน์นอกเหนือจากการใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมบน Exchange
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคา BNB อาจเคลื่อนไหวในกรอบ $1,200 ถึง $1,250 ภายในเดือนตุลาคม ประกอบกับกลไก Auto-Burn ที่ช่วยลดอุปทานเหรียญอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมาย 100 ล้าน BNB ก็เป็นอีกปัจจัยที่สร้างแรงกดดันด้านบวกต่อราคาในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ด้วยมูลค่าตลาดที่มหาศาล การเติบโตแบบก้าวกระโดดอาจมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเหรียญขนาดเล็ก
นอกเหนือจากเหรียญชั้นนำอย่าง ETH และ BNB แล้ว ตลาดในภาพรวมยังมีสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลจาก การจัดอันดับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนปี 2025 เพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการกระจายพอร์ตการลงทุนได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการเหรียญใหม่และเหรียญ Presale ที่มีอนาคตสดใส กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะสั้น ซึ่ง Maxi Doge ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่กำลังเป็นที่จับตามอง
