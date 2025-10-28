วาฬหยุดซื้อ! บริษัทใหญ่แช่แข็งพอร์ต Bitcoin–Ethereum สะเทือนทั้งตลาดคริปโต
ตลาดคริปโตเริ่มส่งสัญญาณน่ากังวลอีกครั้ง หลังกลุ่ม “วาฬสถาบัน” หยุดเข้าซื้อ Bitcoin และ Ethereum อย่างชัดเจนในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สะท้อนความเชื่อมั่นที่เริ่มสั่นคลอนในหมู่นักลงทุนรายใหญ่ ข้อมูลจาก David Duong หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Coinbase Institutional เผยว่าตลาดตอนนี้กำลังอยู่ในภาวะ “เปราะบาง” และนักลงทุนควรเพิ่มความระมัดระวังในระยะสั้น
บริษัทใหญ่เบรคซื้อ Bitcoin สะเทือนความเชื่อมั่นทั่วตลาด
Duong เปิดเผยผ่าน X ว่า กลุ่มบริษัทที่เคยเป็นกำลังหลักในการเก็บสะสม Bitcoin ได้ “หายไปจากตลาด” หลังจากเหตุการณ์ปรับฐานรุนแรงในวันที่ 10 ตุลาคม ปริมาณการซื้อของบริษัทเหล่านี้ลดลงแตะระดับเกือบต่ำสุดของปี และยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวแม้ในวันที่ตลาดกลับมาเขียว
ในช่วงวันเดียวกันนั้นเอง ราคา Bitcoin ร่วงกว่า 9% จาก $121,500 ลงต่ำกว่า $110,500 ก่อนจะดีดเล็กน้อยกลับมาที่ราว $114,250 ณ ปัจจุบัน การถอนตัวของกลุ่มบริษัทเหล่านี้สะท้อนภาพความเชื่อมั่นที่หายไปจากฝั่งผู้เล่นรายใหญ่ — คนที่มักจะ “ขยับก่อนตลาดหนึ่งก้าว”
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนยังคงมองว่า การชะลอตัวนี้อาจเป็นเพียงระยะพักฐานเท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ แนวโน้มราคา Bitcoin ปี 2025–2030 ที่ยังชี้ถึงโอกาสการเติบโตในระยะยาว อีกทั้งยังมีปัจจัยภายนอกที่อาจช่วยหนุนราคา เช่น ข่าวดีลการค้าของ Trump ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง อาจกลายเป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้ BTC กลับมาทะยานอีกครั้ง
Ethereum ยังมีไฟ! BitMine ทุ่ม 1.9 พันล้านดอลลาร์สวนกระแส
ขณะที่ฝั่ง Bitcoin เงียบลง แต่ Ethereum กลับมี “ผู้เล่นรายใหญ่เพียงรายเดียว” ที่ยังเดินหน้าอย่างมั่นคง — นั่นคือ BitMine Immersion Technologies
ข้อมูลจาก Strategic ETH Reserve เผยว่า BitMine ได้ทุ่มงบกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อสะสม Ethereum เกือบ 483,000 ETH ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมเป็นต้นมา แม้ในช่วงที่ราคา ETH ร่วงกว่า 15% สู่ระดับ $3,686 ก่อนฟื้นขึ้นมาที่ $4,130 ก็ตาม
การเข้าซื้อสวนตลาดนี้ช่วยพยุงยอดการถือครองรวมของฝั่งองค์กรใน Ethereum ให้ยังคงเป็นบวก แต่ Duong เตือนว่า หาก BitMine ชะลอหรือหยุดการซื้อเมื่อใด “แรงซื้อของฝั่งสถาบันใน ETH จะหายไปทันที” ซึ่งอาจทำให้ตลาดกลับมาผันผวนหนักอีกครั้ง
ตลาดเปราะบาง แต่โอกาสยังเปิดสำหรับนักลงทุนที่มองไกล
แม้สัญญาณจากวาฬจะดูไม่สดใส แต่ก็ไม่ใช่จุดจบของรอบขาขึ้น นักวิเคราะห์หลายรายมองว่า การชะลอในตอนนี้อาจเป็นเพียง “ช่วงพักลมหายใจ” ก่อนที่ทุนสถาบันจะกลับมาเก็บของอีกครั้งเมื่อราคานิ่งพอ
ดังนั้นในจังหวะที่ตลาดกำลังลังเล อาจเป็นช่วงเวลาทองของนักลงทุนรายย่อยที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ในรอบถัดไป โดยเฉพาะในกลุ่ม เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ซึ่งหลายโปรเจกต์กำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและขยายระบบนิเวศเพื่อรองรับเม็ดเงินใหม่ที่จะหลั่งไหลกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง
Bitcoin Hyper เร่งเครื่อง! โปรเจกต์ L2 บน Bitcoin พุ่งแรงสวนตลาด
การเปลี่ยนจังหวะของเงินทุนสถาบันในครั้งนี้อาจจะเป็นการเปิดทางให้โปรเจกต์ใหม่อย่าง Bitcoin Hyper (HYPER) โดดเด่นขึ้นในช่วงตลาดขาลง ด้วยการสร้าง Layer-2 บน Bitcoin ที่เชื่อมความเร็วระดับ Solana เข้ากับความปลอดภัยของเครือข่ายหลัก ทำให้ HYPER ถูกมองว่าเป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตา สำหรับนักลงทุนที่มองหาศักยภาพเติบโตระยะยาวท่ามกลางความผันผวน
ขณะเดียวกัน กระแสจากนักเก็งกำไรและชุมชนคริปโตยังคงผลักดันให้โครงการนี้ติดเทรนด์บนโซเชียล มีทั้งวาฬและอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมพรีเซลกว่า 25 ล้านดอลลาร์ พร้อมระบบ Staking สูงสุด 47% APY ความแรงนี้ทำให้ HYPER ถูกพูดถึงคู่กับ เหรียญมีมมาแรง หลายตัวในตลาด และอาจกลายเป็นจุดดึงดูดใหม่เมื่อเงินทุนจากสถาบันยังลังเลที่จะกลับเข้าซื้อสินทรัพย์หลักอย่าง BTC และ ETH
เมื่อคุณต้องการหลักฐานสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับ Bitcoin Hyper เราขอเสนอ บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เป็นข้อมูลอ้างอิงหลัก
รับข่าวประกาศอย่างรวดเร็วผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper แล้วติดตามการวิเคราะห์ต่อที่ X และ ช่อง Telegram
