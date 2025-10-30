BTC $110,179.11 -2.54%
ร้อนระอุ! ผู้ก่อตั้ง Solana ออกโรงเตือน "Ethereum L2 อาจรวมศูนย์"

อัปเดตล่าสุด: 
ผู้ก่อตั้ง Solana เตือนถึงความเสี่ยงของการรวมศูนย์ใน Ethereum L2 30-10-2025

วงการคริปโตกำลังร้อนระอุ เมื่อ อนาโตลี ยาโคเวนโก (Anatoly Yakovenko) ผู้ร่วมก่อตั้ง Solana (SOL) ได้ออกมาจุดประเด็นถกเถียงครั้งใหญ่ โดยตั้งคำถามถึงโมเดลความปลอดภัยของโซลูชัน Layer-2 (L2) บนเครือข่าย Ethereum (ETH) ซึ่งเขามองว่ามีความเสี่ยงจากการรวมศูนย์อำนาจและมีช่องโหว่ที่น่ากังวล

การออกมาแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการท้าทายมุมมองทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Ether แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงความแตกต่างในปรัชญาการออกแบบระหว่าง Solana และ Ether อีกด้วย

ผู้ก่อตั้ง Solana ส่งสัญญาณเตือนความปลอดภัย L2

อนาโตลี ยาโคเวนโก ได้แสดงความกังวลผ่าน X (Twitter) โดยชี้ว่าโซลูชัน L2 ของ Ethereum ส่วนใหญ่พึ่งพาระบบที่ต้องได้รับอนุญาตและมีโครงสร้างแบบรวมศูนย์ ซึ่งอาศัย Multi-signature (หรือ Multisig) ในการควบคุม ทำให้ผู้ดูแลระบบเพียงไม่กี่คนสามารถเปลี่ยนแปลงหรือควบคุม Bridge Contract ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน

เขาชี้ให้เห็นว่ากลไกดังกล่าวมีช่องโหว่ที่ไม่ต่างจาก Cross-chain Bridge ที่เคยถูกแฮ็กในอดีต ซึ่งเป็นการสั่นคลอนความเชื่อที่ว่า L2 นั้นปลอดภัย

การออกมาตั้งคำถามของยาโคเวนโกครั้งนี้จึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของเทคโนโลยี L2 อย่างจริงจัง พร้อมทั้งชูจุดเด่นของ Solana ที่เป็นบล็อกเชนแบบชั้นเดียว (Single-layer) ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นทางเลือก

เจาะลึกปัญหา: ทำไม Ethereum L2 อาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด?

ประเด็นสำคัญที่ยาโคเวนโกยกขึ้นมาคือ การที่โซลูชัน L2 ของ Ether ไม่ได้สืบทอดความปลอดภัยจากเครือข่ายหลัก (Mainnet) มาอย่างสมบูรณ์ตามที่หลายคนเข้าใจ เขายืนยันว่า “โครงสร้างการกำกับดูแลที่ซับซ้อนไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยง” ตราบใดที่เงินทุนของผู้ใช้ยังถูกควบคุมผ่านกุญแจภายนอก (External Keys) ช่องโหว่พื้นฐานก็ยังคงอยู่

ในปัจจุบัน L2 จำนวนมากใช้ Multisig เพื่อกำหนดอำนาจของ Sequencer ซึ่งเป็นผู้จัดลำดับธุรกรรม ทำให้ผู้ดูแลเพียงหยิบมือเดียวสามารถควบคุมลำดับการทำธุรกรรมและการทำงานของบริดจ์ได้ทั้งหมด

ยาโคเวนโกเตือนว่าปัญหานี้เป็นความท้าทายร่วมกันของ L2 ชั้นนำหลายแห่ง รวมถึง Base Chain ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Coinbase ด้วย ซึ่งทำให้เครือข่ายเหล่านี้ไม่สามารถรับประโยชน์จากความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยของ Ether ได้อย่างเต็มที่

สมรภูมิ L2: การแข่งขันและมุมมองสวนกลับจากฝั่ง Ether

การเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบนิเวศ L2 ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 120 โปรเจกต์ ทำให้เกิดการแข่งขันที่ดุเดือด รายงานจาก Binance Research ชี้ว่าการเติบโตของ L2 ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมบน Ethereum L1 โดยตรง อย่างไรก็ตาม การที่ L2 ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการขยายขนาด (Scalability) ทำให้ต้องยอมแลกกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย โดยหันไปใช้ Sequencer แบบรวมศูนย์และสัญญาที่สามารถอัปเกรดได้

ในขณะเดียวกัน ฝั่ง Ether ก็ออกมาโต้แย้ง โดยชี้ว่า L2 มีกลไกเสริมความปลอดภัย เช่น ฟังก์ชันบังคับให้รวมธุรกรรม (Forced Transaction Inclusion) เพื่อเชื่อมต่อกับ Mainnet

ด้าน วิตาลิก บูเตริน (Vitalik Buterin) ผู้ร่วมก่อตั้ง Ether แม้จะ “ยอมรับว่ามีความเสี่ยงอยู่บ้าง” แต่ก็ยังคงสนับสนุน L2 ว่าเป็น “เครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งในการขยายขนาด” พร้อมทั้งถกประเด็นว่า:

คุณสมบัติสำคัญของเทคโนโลยี blockchain คือ แม้จะเกิดการโจมตีแบบ 51% ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยน “block ที่ไม่ถูกต้อง” ให้กลายเป็น “block ที่ถูกต้อง” ได้ นั่นหมายความว่า แม้จะมี 51% ของ validators สมคบคิดกัน (หรือเจอปัญหาจากซอฟต์แวร์บั๊ก) พวกเขาก็ไม่สามารถขโมยทรัพย์สินของคุณได้

การถกเถียงระหว่างผู้เชี่ยวชาญครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ไม่สิ้นสุดของวงการบล็อกเชนในการสร้างสมดุลระหว่าง Scalability และ Security ซึ่งส่งผลต่อนักลงทุนที่เริ่มใช้ความระมัดระวังในการจัดสรรเงินทุนไปยังโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ L2 มากขึ้น

