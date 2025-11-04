Solana มีลุ้นแตะ $500? ETF จุดประกายกระแสราคาใหม่
วงการคริปโตกำลังจับตามอง Solana (SOL) อย่างใกล้ชิด หลังจากการเปิดตัว Solana ETF ของ Bitwise ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สร้างคำถามสำคัญว่านี่จะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ราคา Solana พุ่งทะยานสู่เป้าหมาย 500 ดอลลาร์ภายในปี 2025 ได้หรือไม่
Bitwise ดัน ETF ใหม่! เงินไหลเข้า Solana ทะลักต่อเนื่อง
การอนุมัติ Spot Solana ETF ของ Bitwise ($BSOL) ที่มาพร้อมฟีเจอร์ Staking ในตัว ได้สร้างเทรนด์ใหม่ให้กับตลาดและดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนสถาบันอย่างล้นหลาม ข้อมูลจาก Farside เผยให้เห็นกระแสเงินทุนไหลเข้า (inflow) อย่างต่อเนื่องใน $BSOL โดยมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 36 ล้านดอลลาร์ถึงเกือบ 70 ล้านดอลลาร์ต่อวัน ทำให้ยอดรวมเงินทุนไหลเข้าสุทธิสะสมสูงเกือบ 200 ล้านดอลลาร์แล้ว
ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับการคาดการณ์จากโมเดลปัญญาประดิษฐ์ โดยล่าสุด Gemini AI คาดการณ์ว่า Solana อาจพุ่งแรง จากกระแสความสนใจใน ETF และกฎหมายใหม่
ปัจจุบันกองทุน $BSOL มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) อยู่ที่ 105 ล้านดอลลาร์ และให้ผลตอบแทนสุทธิจากการ Staking ที่ 3.11% ต่อปี แม้ตัวเลขนี้จะน้อยกว่าผลตอบแทนจากการ Staking บน LST ของ Solana โดยตรงที่อยู่ระหว่าง 6-8% แต่นี่ถือเป็นกลยุทธ์ของ Bitwise ในการสร้างรายได้และเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกต่อ ราคา Solana ในระยะยาว มุมมองนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของ Bitwise เองที่ชี้ว่า Solana เป็นการลงทุนที่ชนะได้สองทาง ทั้งจากการเติบโตของตลาด Stablecoin และการขยายส่วนแบ่งตลาด
จับตาแนวรับ Solana! กราฟชี้จุดเปลี่ยนเทรนด์สำคัญ
ในทางเทคนิค ราคา Solana กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนัก หลังจากร่วงหลุดโซนแนวรับสำคัญบริเวณ 185-190 ดอลลาร์ และยังหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA100 ในกราฟรายวัน ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นแนวรับมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม การหลุดแนวรับนี้แม้จะยังไม่ยืนยันเทรนด์ขาลงเต็มตัว แต่ก็ทำให้แนวโน้มระยะยาวของ SOL อ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด
หากราคาไม่สามารถดีดตัวกลับไปยืนเหนือ 200 ดอลลาร์ได้ในเร็วๆ นี้ นักลงทุนควรจับตาแนวรับสำคัญที่ระดับ 160 ดอลลาร์ และ 135 ดอลลาร์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะแนวรับที่ 160 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดบรรจบกับเส้น EMA200 ถือเป็นด่านสุดท้ายที่ห้ามหลุดเด็ดขาด มิฉะนั้นอาจเป็นการเร่งให้เกิดแรงเทขายมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม มูลค่าสินทรัพย์รวมที่ถูกล็อกไว้ (TVL) บนบล็อกเชนยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจสะท้อนว่าปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานยังสะท้อนผ่านความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของเครือข่าย ดังที่ ผู้ก่อตั้ง Solana ได้ออกมาชี้ถึงช่องโหว่ของคู่แข่ง อย่าง Ethereum L2 ซึ่งเป็นการเน้นย้ำจุดแข็งของตนเอง
Bitcoin Hyper ระดมทุนทะลัก! ลุ้นขึ้นแท่น Altcoin ดาวรุ่งปี 2025
Bitcoin Hyper สร้างปรากฏการณ์ด้วยการระดมทุนทะลุ 25 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึง 3 เดือน สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก และทำให้ เหรียญ Presale ตัวนี้เป็นที่จับตามองอย่างมาก สำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนระยะยาว
Bitcoin Hyper เสนอโอกาส Staking ด้วย APY สูงถึง 49% ในช่วงแรก ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำคัญในการถือเหรียญและสร้างเสถียรภาพให้กับระบบนิเวศ ด้วยการสร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) ทำให้ Bitcoin Hyper มีความเร็วระดับหมื่น TPS และค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ แก้ปัญหาคอขวดของ Bitcoin เดิม และเปิดประตูสู่การใช้งาน DeFi อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้เป็น Altcoin ที่น่าสนใจ
