Bitwise ชี้เป้า! Solana เดิมพันสุดคุ้ม ชนะได้ถึง 2 ทาง
Matt Hougan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (CIO) ของ Bitwise ได้แสดงมุมมองที่น่าสนใจอย่างยิ่งต่อบล็อกเชน Layer-1 อย่าง Solana (SOL) โดยระบุว่าการลงทุนใน Solana เปรียบเสมือนการเดิมพันที่มอบ “โอกาสชนะถึงสองทาง” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขามีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตและการยอมรับของเครือข่ายนี้ในอนาคต ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดกับคู่แข่งอย่าง Ethereum
วิเคราะห์กลยุทธ์ ‘ชนะ 2 ทาง’ ของ Solana ตามมุมมอง Bitwise
Matt Hougan ได้อธิบายผ่านโพสต์บน X ว่า “ผมชอบการลงทุนที่ให้โอกาสชนะสองทาง” โดยกลยุทธ์ของ Solana ที่เขาหมายถึงประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก ปัจจัยแรกคือการ “เดิมพัน” ว่าตลาดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Stablecoin และ Tokenization จะเติบโตขึ้นอย่างมหาศาล และปัจจัยที่สองคือ Solana จะสามารถ “ชิงส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น” มาครองได้สำเร็จ ซึ่ง Hougan มองว่าเป็น “การเดิมพันที่ดี”
เขายังเสริมอีกว่า “ผมคิดว่าผู้คนประเมินค่าต่ำไปอย่างมากว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงตลาดได้มากและรวดเร็วเพียงใด เป็นเรื่องง่ายสำหรับผมที่จะจินตนาการว่าตลาดนี้จะเติบโตขึ้น 10 เท่าหรือมากกว่านั้น” แม้ว่าเขาจะยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ Ethereum และบล็อกเชนอื่นๆ แต่เขาก็ชื่นชอบโอกาสของ Solana ในการคว้าส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีที่รวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ พร้อมด้วยชุมชนที่ยอดเยี่ยมและทัศนคติที่พร้อมจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยปัจจัยเหล่านี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ Solana ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ที่นักวิเคราะห์หลายคนจับตามอง
Solana ยังห่างชั้น Ethereum แต่กำลังไล่ตามทันในตลาด Stablecoin
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากข้อมูลในปัจจุบัน Ethereum ยังคงเป็นผู้นำตลาดอย่างชัดเจนในหลายมิติ ข้อมูลจาก DefiLlama ระบุว่า Ethereum มีมูลค่าตลาด Stablecoin สูงถึง 163,000 ล้านดอลลาร์ และมีมูลค่าสินทรัพย์รวมที่ล็อกไว้ในระบบ (TVL) มากกว่า 85,000 ล้านดอลลาร์
ในขณะที่ Solana ยังตามหลังอยู่พอสมควร โดยมีมูลค่าตลาด Stablecoin อยู่ที่ประมาณ 14,900 ล้านดอลลาร์ และมี TVL มากกว่า 11,300 ล้านดอลลาร์ ถึงกระนั้น Hougan ก็ได้จัดให้ Solana, Tron และ BNB Smart Chain เป็นหนึ่งใน “ผู้ท้าชิงอันดับต้นๆ” ที่พร้อมจะเข้ามาท้าทายบัลลังก์ของ Ethereum ในอนาคต
ขณะเดียวกัน การแข่งขันระหว่างสองเครือข่ายก็ทวีความรุนแรงขึ้นในแง่มุมอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน โดยล่าสุดมีรายงานว่าผู้ก่อตั้ง Solana ได้ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงเรื่องการรวมศูนย์ของ Ethereum L2 ซึ่งอาจกลายเป็นจุดอ่อนสำคัญเมื่อเทียบกับสถาปัตยกรรมของ Solana
สถาบันเริ่มมองเห็นศักยภาพ Solana หลัง Western Union เลือกใช้
Hougan เชื่อว่าความสนใจจากนักลงทุนสถาบันที่มีต่อ Solana กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีข้อตกลงล่าสุดเป็นเครื่องยืนยัน เช่น การที่บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Western Union ประกาศนำบล็อกเชน Solana มาใช้สำหรับระบบชำระเงินด้วย Stablecoin ของตน
“มันเป็นสินทรัพย์ที่ใหม่กว่าและกำลังพยายามไล่ตามคู่แข่งในการได้รับการยอมรับจากสถาบัน แต่ก็กำลังไล่ตามทัน” Hougan กล่าว นอกจากนี้ Bitwise เองก็มีผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับ Solana เช่น Staking ETF ที่เพิ่งเปิดตัวไป ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของบริษัทที่มีต่อเครือข่ายนี้ ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันนี้เองที่ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มให้ความสนใจกับแนวโน้มราคา Solana ในปี 2025 – 2030 ว่าจะสามารถเติบโตไปในทิศทางใด
เขาสรุปทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า “หากผมคิดถูก การผสมผสานระหว่างตลาดที่กำลังเติบโตและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ Solana เติบโตอย่างก้าวกระโดด เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับ Bitcoin”
มุมมองเชิงบวกนี้ยังสอดคล้องกับรายงานบางส่วนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ ซึ่งจากข้อมูลการคาดการณ์ราคา Solana ของ Gemini AI ก็ได้ให้ภาพแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจสำหรับช่วงสิ้นปี 2025 เช่นกัน