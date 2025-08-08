นักวิเคราะห์ดังมั่นใจ! Bitcoin มีแนวโน้มแตะ $180K อย่างมีนัยยะ
Jason Pizzino นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์คริปโตชื่อดัง ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าราคา Bitcoin (BTC) อาจพุ่งขึ้นได้อีกราว 55% จากระดับปัจจุบัน โดยชี้ว่ามีโอกาสที่ราคา Bitcoin จะทะยานไปถึง $180,000 แต่ความสำเร็จนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสำคัญเพียงข้อเดียวที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
การวิเคราะห์ของ Pizzino เป็นเพียงหนึ่งในมุมมองที่น่าสนใจ ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวโน้มราคา Bitcoin อย่างละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างรอบด้าน
ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดคือการเข้าซื้อของบริษัทขนาดใหญ่ เช่นกรณีล่าสุดที่ Metaplanet เดินหน้าสะสมบิทคอยน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกในระยะยาว
เจาะตัวแปรเด็ด! USDT Dominance ชี้ทางราคาบิทคอยน์พุ่งแรง
ในวิดีโอล่าสุดบนช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามกว่า 355,000 คน Pizzino ได้เปิดเผยทฤษฎีของเขาว่า ตลาดคริปโตจะเข้าสู่ Altcoin Season อย่างแท้จริง และราคา Bitcoin จะสามารถพุ่งทะลุช่วง $150,000 ถึง $180,000 ได้ ก็ต่อเมื่อสัดส่วนของ USDT Dominance (อัตราส่วนของเหรียญ USDT เทียบกับสินทรัพย์คริปโตทั้งหมด) ต้องร่วงลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 3.7% ให้ได้เสียก่อน
Pizzino อธิบายเพิ่มเติมว่า “ตราบใดที่ USDT Dominance ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 3.7% ถึง 4.8% เราอาจจะยังไม่ได้เห็นตัวเลขราคา Bitcoin ที่สูงอย่างสุดขั้วเหล่านั้น” ซึ่งในขณะที่เขียนบทความนี้ USDT Dominance อยู่ที่ระดับ 4.35% หมายความว่ายังมีเงินทุนจำนวนมากที่พักอยู่ใน Stablecoin และยังไม่ได้ไหลเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในสินทรัพย์อย่าง Bitcoin
ภาวะที่ USDT Dominance ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คือสัญญาณที่บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังเคลื่อนย้ายเงินทุนจาก Stablecoin เข้ามาซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ เช่น Bitcoin และ Altcoin ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะผลักดันให้ราคา Bitcoin ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรง
นอกจากการลดลงของ USDT Dominance แล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่สะท้อนการไหลเข้าของเงินทุนคือ การไหลเข้าของเงินทุนใน Bitcoin ETF ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังมีบทวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยอื่นๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่อาจกระตุ้นตลาด โดยล่าสุดมีการ วิเคราะห์ปัจจัยลับที่อาจทำให้ Bitcoin กลับตัว ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าติดตาม
แนวโน้มขาขึ้นยังแข็งแรง? จับตาระดับ $110K สู่เป้า $120K
นอกเหนือจาก USDT Dominance แล้ว Pizzino ยังได้ให้มุมมองเกี่ยวกับระดับราคาของ Bitcoin ที่จะเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของตลาดในระยะต่อไป โดยเขามองว่าแนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin จะยังคงแข็งแกร่งหากราคาสามารถยืนเหนือระดับ $110,000 ได้
“สำหรับฝั่งกระทิง สถานการณ์ในอุดมคติคือการที่ราคายืนเหนือ $110,000 หรือ $111,000 ได้ ซึ่งจะถือ 3.7% เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งมากสำหรับการไต่ระดับขึ้นครั้งต่อไป” Pizzino กล่าว
ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห์ข้อมูล on-chain ก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยมีรายงานว่า Bitcoin กำลังเผชิญแรงเทขายจากกลุ่มวาฬ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวรับสำคัญในระยะสั้นได้
ในทางกลับกัน หากราคา Bitcoin ไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้และกลับลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า $106,000 จะถือเป็นสัญญาณที่อ่อนแออย่างมากในระยะยาว และในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด หากราคาหลุดลงไปถึง $99,000 การฟื้นตัวกลับขึ้นมาจะเป็นไปอย่างเชื่องช้า ดังนั้น นักลงทุนจึงควรใช้ระดับราคาเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการวัดความแข็งแกร่งของตลาด Bitcoin ในช่วงเวลาข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม หากตลาดยังคงมีแรงซื้อกลับเข้ามา ก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านใหม่ๆ ซึ่งนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่ามี โอกาสที่ราคา BTC จะพุ่งสู่เป้าหมาย $120,000 หากสามารถผ่านแนวต้านสำคัญไปได้
สรุปสัญญาณสำคัญ! BTC มีลุ้นทะลุ $180K หาก USDT ร่วงต่ำ 3.7%
โดยสรุปแล้ว มุมมองของ Jason Pizzino ชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายราคา Bitcoin ที่ $180,000 นั้นมีความเป็นไปได้ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีเงื่อนไขสำคัญที่ต้องเกิดขึ้นก่อน นั่นคือการที่ USDT Dominance ต้องร่วงลงต่ำกว่า 3.7% ซึ่งจะเป็นสัญญาณการไหลเข้าของเงินทุนครั้งใหญ่ ขณะเดียวกัน นักลงทุนควรจับตาระดับราคาสำคัญที่ $110,000 เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น การติดตามปัจจัยเหล่านี้อย่างใกล้ชิดจะช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินทิศทางของตลาด Bitcoin ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
