วิเคราะห์ราคา Bitcoin กลับมาคำรามอีกครั้ง! จ่อทะลุ $120K ในไม่ช้า
ราคา Bitcoin เริ่มกลับมาน่าจับตาอีกครั้ง หลังสามารถดีดตัวขึ้นเหนือโซน $115,500 ได้อย่างมั่นคง สัญญาณนี้ทำให้นักวิเคราะห์มองว่าเป้าหมายถัดไปที่ $120,000 อาจอยู่ไม่ไกล แรงซื้อที่กลับเข้ามาถือเป็นสัญญาณเชิงบวก อาจเป็นจุดเริ่มต้นของรอบตลาดกระทิงใหม่ ข้อมูลทางเทคนิคยืนยันว่าโมเมนตัมยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นชัดเจน
ปัจจัยภายนอกอย่างนโยบายก็มีส่วนสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคาเช่นกัน ดังเช่นล่าสุดที่มี ข่าวทรัมป์เปิดทางให้ Bitcoin เข้ากองทุน 401(k) ซึ่งส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมาก
วิเคราะห์กราฟ Bitcoin: สัญญาณกระทิงและแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตา
จากกราฟรายชั่วโมง พบว่า Bitcoin สร้างฐานแข็งแรงเหนือแนวรับ $112,200 และไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง ทะลุแนวต้าน $113,500 และ $114,800 ได้สำเร็จ ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 100 ชั่วโมง ยิ่งตอกย้ำว่าตลาดยังมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องในระยะสั้น
ขณะนี้ BTC ซื้อขายเหนือ $115,500 และเคยทำจุดสูงสุดที่ $117,643 ก่อนพักตัว สิ่งที่ต้องจับตาคือแนวรับจากเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นบริเวณ $115,600 ที่อาจกลายเป็นแนวรับหลัก หากโมเมนตัมยังแข็งแกร่ง การทดสอบเป้าหมายใหม่ก็อาจเกิดขึ้นได้ในไม่ช้า
แนวต้านที่ควรจับตาในระยะสั้นคือ $117,500 หากผ่านได้จะมีโอกสไปถึง $118,250 และ $119,200 เป้าหมายสำคัญคือระดับจิตวิทยาที่ $120,000 และถ้าทะลุได้ ราคาอาจขยับขึ้นถึง $121,500 ได้เช่นกัน
สำหรับมือใหม่ที่มองเห็นโอกาสจากกระแสขาขึ้นนี้ การเรียนรู้ วิธีซื้อ Bitcoin ด้วยงบไม่มาก ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเข้าสู่ตลาด
หากราคา BTC ย่อตัว แนวรับสำคัญอยู่ตรงไหน?
อย่างไรก็ตาม หาก BTC ไม่สามารถผ่าน $117,500 ได้ อาจมีแรงขายกดดันให้ราคาย่อลง แนวรับแรกที่ต้องจับตาคือ $116,450 หากไม่สามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้ แนวรับถัดไปที่สำคัญคือเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ $115,600 ซึ่งจะชี้แนวโน้มราคาในระยะสั้น
หากแรงขายยังคงกดดันต่อเนื่องและราคาหลุดระดับ $115,600 โซน $114,550 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 61.8% จะเป็นแนวรับถัดไป การยืนเหนือแนวรับเหล่านี้มีความสำคัญต่อทิศทางระยะกลางของ Bitcoin
ความผันผวนของราคาเช่นนี้ทำให้นักลงทุนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อดีและข้อเสียของ Bitcoin ที่ควรรู้ จะช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาจากอินดิเคเตอร์ Hourly MACD ของ Bitcoin เริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรง ขณะที่ RSI ยังคงยืนเหนือระดับ 50 หมายถึงแรงซื้อยังครองความได้เปรียบ ดังนั้นแนวรับที่ $115,600 และ $114,550 ยังคงเป็นจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสใหม่บน Layer-2 ของ Bitcoin ที่ไม่ควรพลาด
ในช่วงที่ Bitcoin ฟื้นตัว โปรเจกต์ Layer-2 อย่าง Bitcoin Hyper ($HYPER) ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน ด้วยยอดระดมทุนทะลุ 7.6 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันสั้น
Bitcoin Hyper สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อลดค่าธรรมเนียมและเพิ่มความเร็วให้กับเครือข่าย BTC เดิม ช่วยให้ Bitcoin ขยายการใช้งานไปสู่ DeFi, dApps และ Meme Culture ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมฟีเจอร์ใช้งานได้ทันที เช่น Meme Coin Factory, ระบบ DeFi สำหรับ BTC และ Bridge เชื่อมข้ามเชน (BTC ↔ ETH ↔ SOL) ซึ่งเป็นการปลดล็อกศักยภาพใหม่ให้กับ Bitcoin
Presale ของ $HYPER ไม่มีรอบ VC เปิดให้รายย่อยเข้าถึงได้เท่าเทียม เริ่มต้นที่ $0.0115 และปรับราคาทุก 48 ชั่วโมง พร้อมฟีเจอร์ Stake รับผลตอบแทนสูง ถือเป็นโอกาสทองของนักลงทุนยุคใหม่
- ศึกษาวิธี: ซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
- เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper: https://bitcoinhyper.com/th
- ติดตามใน X: https://x.com/BTC_Hyper2
- ช่อง Telegram: https://t.me/btchyperz
Bitcoin ส่งสัญญาณบวกชัดเจน ลุ้นเป้าหมาย $120,000
ภาพรวม BTC ขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น การยืนเหนือ $115,500 ได้สำเร็จ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจนำไปสู่การทดสอบแนวต้านหลักที่ $120,000 แต่ต้องจับตาระดับ $117,500 ว่าจะผ่านได้หรือไม่
นักลงทุนควรติดตามทั้งแนวต้านและแนวรับ เพราะหากเกิดการย่อตัว แนวรับสำคัญอาจเป็นจุดเข้าซื้อที่ดี หาก BTC ยืนได้เหนือโซนเหล่านี้ โอกาสสร้าง All-Time High ใหม่ก็อาจใกล้เข้ามา
นอกจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคในระยะสั้นแล้ว นักลงทุนหลายคนอาจกำลังพิจารณาถึงภาพรวมในระยะยาวว่า Bitcoin ยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่ในปี 2025 ซึ่งต้องอาศัยการประเมินปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มของตลาดในอนาคตประกอบกัน
