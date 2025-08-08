BTC $116,776.02 1.93%
Cryptonews บิทคอยน์

วิเคราะห์ราคา Bitcoin กลับมาคำรามอีกครั้ง! จ่อทะลุ $120K ในไม่ช้า

Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
อัปเดตล่าสุด: 
วิเคราะห์ราคา Bitcoin กลับมาคำรามอีกครั้ง! จ่อทะลุ $120K ในไม่ช้า

ราคา Bitcoin เริ่มกลับมาน่าจับตาอีกครั้ง หลังสามารถดีดตัวขึ้นเหนือโซน $115,500 ได้อย่างมั่นคง สัญญาณนี้ทำให้นักวิเคราะห์มองว่าเป้าหมายถัดไปที่ $120,000 อาจอยู่ไม่ไกล แรงซื้อที่กลับเข้ามาถือเป็นสัญญาณเชิงบวก อาจเป็นจุดเริ่มต้นของรอบตลาดกระทิงใหม่ ข้อมูลทางเทคนิคยืนยันว่าโมเมนตัมยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นชัดเจน

ปัจจัยภายนอกอย่างนโยบายก็มีส่วนสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคาเช่นกัน ดังเช่นล่าสุดที่มี ข่าวทรัมป์เปิดทางให้ Bitcoin เข้ากองทุน 401(k) ซึ่งส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมาก

วิเคราะห์กราฟ Bitcoin: สัญญาณกระทิงและแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตา

จากกราฟรายชั่วโมง พบว่า Bitcoin สร้างฐานแข็งแรงเหนือแนวรับ $112,200 และไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง ทะลุแนวต้าน $113,500 และ $114,800 ได้สำเร็จ ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 100 ชั่วโมง ยิ่งตอกย้ำว่าตลาดยังมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องในระยะสั้น

กราฟราคา BTC/USD
กราฟราคา BTC/USD ขอบคุณแหล่งที่มาจาก newsbtc/tradingview

ขณะนี้ BTC ซื้อขายเหนือ $115,500 และเคยทำจุดสูงสุดที่ $117,643 ก่อนพักตัว สิ่งที่ต้องจับตาคือแนวรับจากเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นบริเวณ $115,600 ที่อาจกลายเป็นแนวรับหลัก หากโมเมนตัมยังแข็งแกร่ง การทดสอบเป้าหมายใหม่ก็อาจเกิดขึ้นได้ในไม่ช้า

แนวต้านที่ควรจับตาในระยะสั้นคือ $117,500 หากผ่านได้จะมีโอกสไปถึง $118,250 และ $119,200 เป้าหมายสำคัญคือระดับจิตวิทยาที่ $120,000 และถ้าทะลุได้ ราคาอาจขยับขึ้นถึง $121,500 ได้เช่นกัน

สำหรับมือใหม่ที่มองเห็นโอกาสจากกระแสขาขึ้นนี้ การเรียนรู้ วิธีซื้อ Bitcoin ด้วยงบไม่มาก ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเข้าสู่ตลาด

หากราคา BTC ย่อตัว แนวรับสำคัญอยู่ตรงไหน?

อย่างไรก็ตาม หาก BTC ไม่สามารถผ่าน $117,500 ได้ อาจมีแรงขายกดดันให้ราคาย่อลง แนวรับแรกที่ต้องจับตาคือ $116,450 หากไม่สามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้ แนวรับถัดไปที่สำคัญคือเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ $115,600 ซึ่งจะชี้แนวโน้มราคาในระยะสั้น

หากแรงขายยังคงกดดันต่อเนื่องและราคาหลุดระดับ $115,600 โซน $114,550 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 61.8% จะเป็นแนวรับถัดไป การยืนเหนือแนวรับเหล่านี้มีความสำคัญต่อทิศทางระยะกลางของ Bitcoin

ความผันผวนของราคาเช่นนี้ทำให้นักลงทุนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อดีและข้อเสียของ Bitcoin ที่ควรรู้ จะช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

เมื่อพิจารณาจากอินดิเคเตอร์ Hourly MACD ของ Bitcoin เริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรง ขณะที่ RSI ยังคงยืนเหนือระดับ 50 หมายถึงแรงซื้อยังครองความได้เปรียบ ดังนั้นแนวรับที่ $115,600 และ $114,550 ยังคงเป็นจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสใหม่บน Layer-2 ของ Bitcoin ที่ไม่ควรพลาด

ในช่วงที่ Bitcoin ฟื้นตัว โปรเจกต์ Layer-2 อย่าง Bitcoin Hyper ($HYPER) ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน ด้วยยอดระดมทุนทะลุ 7.6 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันสั้น

Bitcoin Hyper สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อลดค่าธรรมเนียมและเพิ่มความเร็วให้กับเครือข่าย BTC เดิม ช่วยให้ Bitcoin ขยายการใช้งานไปสู่ DeFi, dApps และ Meme Culture ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Bitcoin Hyper ($HYPER) Presale Widget

แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมฟีเจอร์ใช้งานได้ทันที เช่น Meme Coin Factory, ระบบ DeFi สำหรับ BTC และ Bridge เชื่อมข้ามเชน (BTC ↔ ETH ↔ SOL) ซึ่งเป็นการปลดล็อกศักยภาพใหม่ให้กับ Bitcoin

Presale ของ $HYPER ไม่มีรอบ VC เปิดให้รายย่อยเข้าถึงได้เท่าเทียม เริ่มต้นที่ $0.0115 และปรับราคาทุก 48 ชั่วโมง พร้อมฟีเจอร์ Stake รับผลตอบแทนสูง ถือเป็นโอกาสทองของนักลงทุนยุคใหม่

Bitcoin ส่งสัญญาณบวกชัดเจน ลุ้นเป้าหมาย $120,000

ภาพรวม BTC ขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น การยืนเหนือ $115,500 ได้สำเร็จ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจนำไปสู่การทดสอบแนวต้านหลักที่ $120,000 แต่ต้องจับตาระดับ $117,500 ว่าจะผ่านได้หรือไม่

นักลงทุนควรติดตามทั้งแนวต้านและแนวรับ เพราะหากเกิดการย่อตัว แนวรับสำคัญอาจเป็นจุดเข้าซื้อที่ดี หาก BTC ยืนได้เหนือโซนเหล่านี้ โอกาสสร้าง All-Time High ใหม่ก็อาจใกล้เข้ามา

นอกจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคในระยะสั้นแล้ว นักลงทุนหลายคนอาจกำลังพิจารณาถึงภาพรวมในระยะยาวว่า Bitcoin ยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่ในปี 2025 ซึ่งต้องอาศัยการประเมินปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มของตลาดในอนาคตประกอบกัน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
