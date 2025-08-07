สัญญาณอันตราย! วาฬเทขาย Bitcoin สวนทางรายย่อย ตลาดกระทิงจบแล้ว?
ตลาดคริปโตกำลังเผชิญกับช่วงเวลาสำคัญ หลังจากที่ราคา Bitcoin พุ่งทะลุจุดสูงสุดตลอดกาลได้ไม่นาน ข้อมูล on-chain ล่าสุดกลับชี้ให้เห็นถึงแรงขายจากกลุ่ม “วาฬ” ที่ทยอยเทขาย Bitcoin อย่างต่อเนื่อง ขัดแย้งกับกลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่งเข้าสู่ตลาด คำถามสำคัญคือ นี่เป็นแค่การย่อตัวปกติในตลาดกระทิง หรือคือสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงในรอบนี้กันแน่
สำหรับมือใหม่ที่กำลังสนใจลงทุนในตลาดคริปโต การเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ วิธีซื้อ Bitcoin สำหรับผู้เริ่มต้น คือขั้นตอนพื้นฐานที่ควรศึกษาอย่างถี่ถ้วน
วิเคราะห์สัญญาณจากวาฬ: ทำไมผู้ถือ Bitcoin ระยะยาวถึงเริ่มเทขาย?
ข้อมูลจาก CryptoQuant ที่ Maartunn นำเสนอเผยให้เห็นภาพรวมตลาดที่ไม่ค่อยสดใสนัก โดยระบุว่าแรงขายหลักในตอนนี้มาจากกลุ่มผู้ถือ Bitcoin ระยะยาวที่เริ่มขายทำกำไรหลังราคาขึ้นไปใกล้ $123,000 ที่น่าตกใจคือมี BTC เก่ากว่า 80,000 เหรียญเคลื่อนไหวจากกระเป๋ายุค Satoshi ซึ่งไม่เคลื่อนไหวมานานกว่า 14 ปี แสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายใหญ่มองเห็นจังหวะทำกำไรแล้ว
รูปแบบนี้เคยเกิดขึ้นช่วงปลายของตลาดกระทิงรอบก่อน เมื่อรายย่อยเริ่มเข้าซื้อมากขึ้น แต่แรงขายจากวาฬกลับกดดันราคา แม้จะมีแรงซื้อจาก Strategy และ Metaplanet ก็ยังไม่พอรับมือแรงขายที่พุ่งสูงจนทำให้ราคาไม่สามารถรักษาระดับเหนือ $120,000 ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า “วาฬ” ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญในการชี้ชะตาของราคาตลาด
ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ถือระยะสั้นเริ่มทยอยขายขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล on-chain ระบุว่ามีการขายขาดทุนรวมกว่า 100,000 BTC นับจากกลางกรกฎาคม ซึ่งแสดงถึงความเปราะบางของตลาดและแรงกดดันที่อาจยังไม่สิ้นสุด
แต่ถึงแม้จะมีแรงเทขายต่อเนื่อง แต่สถาบันบางแห่งก็ยังคงเข้าซื้อ โดย Galaxy Digital เพิ่งเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม แม้จะสวนทางกับแรงขายของนักลงทุนรายใหญ่บางกลุ่มก็ตาม
แนวรับ Bitcoin สำคัญที่ $112K: จุดตัดสินชะตาตลาดกระทิงรอบนี้
นักวิเคราะห์ต่างชี้ว่าโซนราคา $108,000–$112,000 คือแนวรับสำคัญที่ต้องจับตา เพราะเป็นระดับที่มีการซื้อขายจำนวนมากในอดีต และเคยเป็นจุดสูงสุดเก่ามาก่อน หาก Bitcoin ยังยืนเหนือบริเวณนี้ได้ อาจหมายความว่าราคายังมีโอกาสไปต่อในรอบนี้
แต่สถานการณ์เริ่มน่ากังวลเมื่อมีสัญญาณไหลออกจากกองทุน ETF เป็นครั้งแรกในรอบ 15 สัปดาห์ โดยเฉพาะ Bitcoin ETF ที่มียอดไหลออกกว่า 404 ล้านดอลลาร์ จากยอดรวม 223 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงการลดความมั่นใจของนักลงทุนสถาบันในช่วงสั้น
ถึงอย่างนั้น หลายคนกลับมองว่านี่คือโอกาสในการสะสม โดยมีการแนะนำให้ ซื้อ Bitcoin ช่วงราคาตก เพื่อรอผลตอบแทนเมื่อราคากลับตัวในระยะต่อไป
Maartunn สรุปว่า ตราบใดที่แนวรับยังไม่หลุดลงไปแบบชัดเจน เราก็อาจมองว่านี่คือการพักตัวแบบปกติ แต่ถ้าแนวรับ $112K พังลงจริงๆ ตลาด Bitcoin อาจเข้าสู่แนวโน้มขาลงที่เด่นชัด และนักลงทุนต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ใหม่นี้
Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสใหม่บน Layer-2 ที่อาจเติบโตสวนกระแส Bitcoin
ในช่วงที่ราคา Bitcoin ผันผวน หลายคนเริ่มหันไปมองโปรเจกต์ที่มีศักยภาพสูงอย่าง Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งสร้างบน SVM โดยมุ่งเป้าให้ Bitcoin เป็นมากกว่าทรัพย์สินเก็บมูลค่า แต่กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับ DeFi, dApps และ Meme Culture
Bitcoin Hyper แก้จุดอ่อนของ Bitcoin ทั้งด้านความเร็วและค่าธรรมเนียม ด้วยระบบที่ทำธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาที ค่าธรรมเนียมต่ำกว่า $0.001 และมีความปลอดภัยสูงผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP) พร้อมระบบนิเวศใช้งานได้ทันที เช่น Meme Coin Factory และระบบ DeFi ที่ใช้ BTC เป็นหลักประกัน
พรีเซลของ $HYPER เปิดให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้เท่าเทียม ไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC ราคาจะเพิ่มทุก 48 ชั่วโมง และสามารถ Stake เพื่อรับผลตอบแทนสูงถึง 146% ยอดระดมทุนทะลุ 7.3 ล้านดอลลาร์ บ่งบอกถึงความมั่นใจใน Layer-2 ที่ Bitcoin Hyper สร้างขึ้น
- ศึกษาวิธี: ซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
- เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper: https://bitcoinhyper.com/th
- ติดตามใน X: https://x.com/BTC_Hyper2
- ช่อง Telegram: https://t.me/btchyperz
บทสรุป: ทางแยกของ Bitcoin — โอกาสใหม่หรือจุดเริ่มขาลง?
ตลาด Bitcoin ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งสำคัญ ฝั่งหนึ่งคือแรงขายจากวาฬและกระแสเงินทุนไหลออกจาก ETF ที่สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุน อีกฝั่งคือแนวรับแข็งแกร่งบริเวณ $108K–$112K ที่ยังไม่ถูกเจาะทะลุ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าราคายังมีแรงส่งต่อในระยะสั้น
หลายฝ่ายยังไม่ฟันธงว่ารอบนี้เป็นจุดจบของตลาดกระทิงหรือแค่การพักตัวชั่วคราว สิ่งที่ชัดเจนคือนักลงทุนควรเฝ้าติดตามแนวรับดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพราะการทะลุแนวรับนี้ลงมาอาจเปลี่ยนโครงสร้างตลาดในทันที
การประเมินโอกาสในตลาดคริปโตควรมองทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง บทวิเคราะห์แนวโน้ม Bitcoin ปี 2025–2030 จะช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นในภาวะตลาดที่ผันผวนเช่นนี้
