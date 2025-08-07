BTC $114,790.56 1.12%
สัญญาณอันตราย! วาฬเทขาย Bitcoin สวนทางรายย่อย ตลาดกระทิงจบแล้ว?

Anuchit Laemsing
ตรวจสอบข้อมูลโดย
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

Pakphum Kerdprap
อัปเดตล่าสุด:
สัญญาณอันตราย! วาฬเทขาย Bitcoin สวนทางรายย่อย ตลาดกระทิงจบแล้ว?

ตลาดคริปโตกำลังเผชิญกับช่วงเวลาสำคัญ หลังจากที่ราคา Bitcoin พุ่งทะลุจุดสูงสุดตลอดกาลได้ไม่นาน ข้อมูล on-chain ล่าสุดกลับชี้ให้เห็นถึงแรงขายจากกลุ่ม “วาฬ” ที่ทยอยเทขาย Bitcoin อย่างต่อเนื่อง ขัดแย้งกับกลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่งเข้าสู่ตลาด คำถามสำคัญคือ นี่เป็นแค่การย่อตัวปกติในตลาดกระทิง หรือคือสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงในรอบนี้กันแน่

สำหรับมือใหม่ที่กำลังสนใจลงทุนในตลาดคริปโต การเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ วิธีซื้อ Bitcoin สำหรับผู้เริ่มต้น คือขั้นตอนพื้นฐานที่ควรศึกษาอย่างถี่ถ้วน

วิเคราะห์สัญญาณจากวาฬ: ทำไมผู้ถือ Bitcoin ระยะยาวถึงเริ่มเทขาย?

ข้อมูลจาก CryptoQuant ที่ Maartunn นำเสนอเผยให้เห็นภาพรวมตลาดที่ไม่ค่อยสดใสนัก โดยระบุว่าแรงขายหลักในตอนนี้มาจากกลุ่มผู้ถือ Bitcoin ระยะยาวที่เริ่มขายทำกำไรหลังราคาขึ้นไปใกล้ $123,000 ที่น่าตกใจคือมี BTC เก่ากว่า 80,000 เหรียญเคลื่อนไหวจากกระเป๋ายุค Satoshi ซึ่งไม่เคลื่อนไหวมานานกว่า 14 ปี แสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายใหญ่มองเห็นจังหวะทำกำไรแล้ว

รูปแบบนี้เคยเกิดขึ้นช่วงปลายของตลาดกระทิงรอบก่อน เมื่อรายย่อยเริ่มเข้าซื้อมากขึ้น แต่แรงขายจากวาฬกลับกดดันราคา แม้จะมีแรงซื้อจาก Strategy และ Metaplanet ก็ยังไม่พอรับมือแรงขายที่พุ่งสูงจนทำให้ราคาไม่สามารถรักษาระดับเหนือ $120,000 ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า “วาฬ” ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญในการชี้ชะตาของราคาตลาด

ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ถือระยะสั้นเริ่มทยอยขายขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล on-chain ระบุว่ามีการขายขาดทุนรวมกว่า 100,000 BTC นับจากกลางกรกฎาคม ซึ่งแสดงถึงความเปราะบางของตลาดและแรงกดดันที่อาจยังไม่สิ้นสุด

แต่ถึงแม้จะมีแรงเทขายต่อเนื่อง แต่สถาบันบางแห่งก็ยังคงเข้าซื้อ โดย Galaxy Digital เพิ่งเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม แม้จะสวนทางกับแรงขายของนักลงทุนรายใหญ่บางกลุ่มก็ตาม

แนวรับ Bitcoin สำคัญที่ $112K: จุดตัดสินชะตาตลาดกระทิงรอบนี้

นักวิเคราะห์ต่างชี้ว่าโซนราคา $108,000–$112,000 คือแนวรับสำคัญที่ต้องจับตา เพราะเป็นระดับที่มีการซื้อขายจำนวนมากในอดีต และเคยเป็นจุดสูงสุดเก่ามาก่อน หาก Bitcoin ยังยืนเหนือบริเวณนี้ได้ อาจหมายความว่าราคายังมีโอกาสไปต่อในรอบนี้

แต่สถานการณ์เริ่มน่ากังวลเมื่อมีสัญญาณไหลออกจากกองทุน ETF เป็นครั้งแรกในรอบ 15 สัปดาห์ โดยเฉพาะ Bitcoin ETF ที่มียอดไหลออกกว่า 404 ล้านดอลลาร์ จากยอดรวม 223 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงการลดความมั่นใจของนักลงทุนสถาบันในช่วงสั้น

ถึงอย่างนั้น หลายคนกลับมองว่านี่คือโอกาสในการสะสม โดยมีการแนะนำให้ ซื้อ Bitcoin ช่วงราคาตก เพื่อรอผลตอบแทนเมื่อราคากลับตัวในระยะต่อไป

Maartunn สรุปว่า ตราบใดที่แนวรับยังไม่หลุดลงไปแบบชัดเจน เราก็อาจมองว่านี่คือการพักตัวแบบปกติ แต่ถ้าแนวรับ $112K พังลงจริงๆ ตลาด Bitcoin อาจเข้าสู่แนวโน้มขาลงที่เด่นชัด และนักลงทุนต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ใหม่นี้

Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสใหม่บน Layer-2 ที่อาจเติบโตสวนกระแส Bitcoin

ในช่วงที่ราคา Bitcoin ผันผวน หลายคนเริ่มหันไปมองโปรเจกต์ที่มีศักยภาพสูงอย่าง Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งสร้างบน SVM โดยมุ่งเป้าให้ Bitcoin เป็นมากกว่าทรัพย์สินเก็บมูลค่า แต่กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับ DeFi, dApps และ Meme Culture

Bitcoin Hyper แก้จุดอ่อนของ Bitcoin ทั้งด้านความเร็วและค่าธรรมเนียม ด้วยระบบที่ทำธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาที ค่าธรรมเนียมต่ำกว่า $0.001 และมีความปลอดภัยสูงผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP) พร้อมระบบนิเวศใช้งานได้ทันที เช่น Meme Coin Factory และระบบ DeFi ที่ใช้ BTC เป็นหลักประกัน

พรีเซลของ $HYPER เปิดให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้เท่าเทียม ไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC ราคาจะเพิ่มทุก 48 ชั่วโมง และสามารถ Stake เพื่อรับผลตอบแทนสูงถึง 146% ยอดระดมทุนทะลุ 7.3 ล้านดอลลาร์ บ่งบอกถึงความมั่นใจใน Layer-2 ที่ Bitcoin Hyper สร้างขึ้น

ไปยัง BTC Hyper

บทสรุป: ทางแยกของ Bitcoin — โอกาสใหม่หรือจุดเริ่มขาลง?

ตลาด Bitcoin ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งสำคัญ ฝั่งหนึ่งคือแรงขายจากวาฬและกระแสเงินทุนไหลออกจาก ETF ที่สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุน อีกฝั่งคือแนวรับแข็งแกร่งบริเวณ $108K–$112K ที่ยังไม่ถูกเจาะทะลุ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าราคายังมีแรงส่งต่อในระยะสั้น

หลายฝ่ายยังไม่ฟันธงว่ารอบนี้เป็นจุดจบของตลาดกระทิงหรือแค่การพักตัวชั่วคราว สิ่งที่ชัดเจนคือนักลงทุนควรเฝ้าติดตามแนวรับดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพราะการทะลุแนวรับนี้ลงมาอาจเปลี่ยนโครงสร้างตลาดในทันที

การประเมินโอกาสในตลาดคริปโตควรมองทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง บทวิเคราะห์แนวโน้ม Bitcoin ปี 2025–2030 จะช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นในภาวะตลาดที่ผันผวนเช่นนี้

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$3,929,628,752,144
-0.4
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
