Bitcoin และ Ethereum มาแรง! ETF ดูดเงินทะลุ $500M ในวันเดียว
Bitcoin และ Ethereum ดันตลาดคริปโตพุ่ง หลังมีเงินทุนกว่า 503 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่กองทุน Spot ETF ภายในวันเดียว มูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกทะยานขึ้น 3.29% แตะ 3.86 ล้านล้านดอลลาร์ สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันที่เริ่มกลับมาแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของสถาบันการเงินและการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตได้รับแรงหนุนอีกครั้งจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การยอมรับในวงกว้างจากสถาบันการเงิน รวมถึงคำสั่งบริหารล่าสุดของ Donald Trump ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุคริปโตในแผน 401(k) ซึ่งช่วยผลักดันให้เกิดกระแสเชิงบวกในตลาด
Bitcoin ETF ทุบสถิติ! เงินทุนไหลเข้ากว่า $280M
กองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่กลับมาบูมอีกครั้ง โดยมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิรวมกว่า 280.69 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 7 สิงหาคม ตามข้อมูลจาก Sosovalue
กองทุน IBIT ของ BlackRock ยังคงเป็นผู้นำตลาด โดยมีเงินไหลเข้าสูงถึง 156.64 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย FBTC ของ Fidelity ที่ 43.45 ล้านดอลลาร์ การไหลเข้าของเงินทุนนี้สะท้อนถึงความต้องการ BTC ที่เพิ่มขึ้นจากฝั่งสถาบัน
การฟื้นตัวของเงินทุนใน Bitcoin ETF นี้ช่วยหนุนราคา BTC ให้กลับมามีเสถียรภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรายย่อย นอกจากนี้ ข้อมูลทางเทคนิคอย่าง Total BTC Futures Open Interest (OI) ที่สูงถึง 80,000 ล้านดอลลาร์ และการกลับตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA-120) ยังบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนผ่านจากแนวโน้มขาลงไปสู่สภาวะที่เป็นกลางถึงกระทิง ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าจับตาสำหรับทิศทางราคา BTC ในระยะต่อไป
Ethereum ไม่น้อยหน้า! ETF ดึงดูดเม็ดเงินกว่า $222M
ในฝั่งของ Ethereum ก็ไม่แพ้กัน กองทุน Spot Ethereum ETF มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิสูงถึง 222.34 ล้านดอลลาร์ โดยกองทุน ETHA ของ BlackRock เป็นตัวท็อปด้วยยอดเงินไหลเข้า 103.52 ล้านดอลลาร์
ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันไม่ได้ให้ความสนใจแค่ BTC เพียงอย่างเดียว แต่ยังมองเห็นศักยภาพการเติบโตของ ETH ด้วยเช่นกัน
กระแสเงินทุนที่แข็งแกร่งนี้ส่งผลให้ราคา ETH พุ่งขึ้นทดสอบระดับ 3,900 ดอลลาร์ และนักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นราคาแตะ 4,000 ดอลลาร์ในไม่ช้า ปัจจัยหนุนเพิ่มเติมยังมาจากการที่บริษัท SharpLink Gaming ประกาศระดมทุน 200 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายคลัง ETH ของบริษัท ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความต้องการ ETH ในระดับองค์กรที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย
ปัจจัยบวกหนุนตลาดคริปโต: สัญญาณกระทิงมาแล้วหรือยัง?
นอกเหนือจากเงินทุน ETF ที่ไหลเข้า Bitcoin และ Ethereum แล้ว ตลาดคริปโตโดยรวมยังได้รับปัจจัยบวกจากข่าวสารอื่นๆ เช่น คำสั่งผู้บริหารของทรัมป์ที่อาจเปิดทางให้มีการลงทุนคริปโตในกองทุน 401(k) และการที่คดีความระหว่าง Ripple และ SEC ใกล้จะสิ้นสุดลง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้น
นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant ชี้ว่าตลาดได้เปลี่ยนจากช่วงที่ถูกกดดันด้วยการขายอย่างหนัก (Aggressive Short) มาสู่ช่วงที่เป็นกลางและมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Neutral-Bullish) มากขึ้น การกลับมาของเงินทุนสถาบันใน BTC และ ETH ถือเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่อาจนำไปสู่การฟื้นตัวของตลาดในวงกว้าง และทำให้นักลงทุนต้องจับตาดูกลุ่มเหรียญ Altcoin ที่อาจมีโอกาสพุ่งตามในลำดับถัดไป
