BTC $116,488.18 -0.14%
ETH $3,897.66 2.04%
SOL $176.52 1.86%
PEPE $0.000011 2.88%
SHIB $0.000012 2.14%
BNB $786.44 1.24%
DOGE $0.22 4.04%
XRP $3.32 7.69%
Cryptonews บิทคอยน์

Bitcoin และ Ethereum มาแรง! ETF ดูดเงินทะลุ $500M ในวันเดียว

Bitcoin Bitcoin ETF BTC ETF ETH Ethereum
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Bitcoin และ Ethereum มาแรง! ETF ดูดเงินทะลุ 500 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว

Bitcoin และ Ethereum ดันตลาดคริปโตพุ่ง หลังมีเงินทุนกว่า 503 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่กองทุน Spot ETF ภายในวันเดียว มูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกทะยานขึ้น 3.29% แตะ 3.86 ล้านล้านดอลลาร์ สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันที่เริ่มกลับมาแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของสถาบันการเงินและการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตได้รับแรงหนุนอีกครั้งจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การยอมรับในวงกว้างจากสถาบันการเงิน รวมถึงคำสั่งบริหารล่าสุดของ Donald Trump ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุคริปโตในแผน 401(k) ซึ่งช่วยผลักดันให้เกิดกระแสเชิงบวกในตลาด

Bitcoin ETF ทุบสถิติ! เงินทุนไหลเข้ากว่า $280M

กองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่กลับมาบูมอีกครั้ง โดยมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิรวมกว่า 280.69 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 7 สิงหาคม ตามข้อมูลจาก Sosovalue

กองทุน IBIT ของ BlackRock ยังคงเป็นผู้นำตลาด โดยมีเงินไหลเข้าสูงถึง 156.64 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย FBTC ของ Fidelity ที่ 43.45 ล้านดอลลาร์ การไหลเข้าของเงินทุนนี้สะท้อนถึงความต้องการ BTC ที่เพิ่มขึ้นจากฝั่งสถาบัน

Bitcoin Spot ETF
ที่มา: Sosovalue

การฟื้นตัวของเงินทุนใน Bitcoin ETF นี้ช่วยหนุนราคา BTC ให้กลับมามีเสถียรภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรายย่อย นอกจากนี้ ข้อมูลทางเทคนิคอย่าง Total BTC Futures Open Interest (OI) ที่สูงถึง 80,000 ล้านดอลลาร์ และการกลับตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA-120) ยังบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนผ่านจากแนวโน้มขาลงไปสู่สภาวะที่เป็นกลางถึงกระทิง ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าจับตาสำหรับทิศทางราคา BTC ในระยะต่อไป

Ethereum ไม่น้อยหน้า! ETF ดึงดูดเม็ดเงินกว่า $222M

ในฝั่งของ Ethereum ก็ไม่แพ้กัน กองทุน Spot Ethereum ETF มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิสูงถึง 222.34 ล้านดอลลาร์ โดยกองทุน ETHA ของ BlackRock เป็นตัวท็อปด้วยยอดเงินไหลเข้า 103.52 ล้านดอลลาร์

ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันไม่ได้ให้ความสนใจแค่ BTC เพียงอย่างเดียว แต่ยังมองเห็นศักยภาพการเติบโตของ ETH ด้วยเช่นกัน

กระแสเงินทุนที่แข็งแกร่งนี้ส่งผลให้ราคา ETH พุ่งขึ้นทดสอบระดับ 3,900 ดอลลาร์ และนักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นราคาแตะ 4,000 ดอลลาร์ในไม่ช้า ปัจจัยหนุนเพิ่มเติมยังมาจากการที่บริษัท SharpLink Gaming ประกาศระดมทุน 200 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายคลัง ETH ของบริษัท ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความต้องการ ETH ในระดับองค์กรที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย

ปัจจัยบวกหนุนตลาดคริปโต: สัญญาณกระทิงมาแล้วหรือยัง?

นอกเหนือจากเงินทุน ETF ที่ไหลเข้า Bitcoin และ Ethereum แล้ว ตลาดคริปโตโดยรวมยังได้รับปัจจัยบวกจากข่าวสารอื่นๆ เช่น คำสั่งผู้บริหารของทรัมป์ที่อาจเปิดทางให้มีการลงทุนคริปโตในกองทุน 401(k) และการที่คดีความระหว่าง Ripple และ SEC ใกล้จะสิ้นสุดลง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้น

นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant ชี้ว่าตลาดได้เปลี่ยนจากช่วงที่ถูกกดดันด้วยการขายอย่างหนัก (Aggressive Short) มาสู่ช่วงที่เป็นกลางและมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Neutral-Bullish) มากขึ้น การกลับมาของเงินทุนสถาบันใน BTC และ ETH ถือเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่อาจนำไปสู่การฟื้นตัวของตลาดในวงกว้าง และทำให้นักลงทุนต้องจับตาดูกลุ่มเหรียญ Altcoin ที่อาจมีโอกาสพุ่งตามในลำดับถัดไป

ข่าว Bitcoin ล่าสุด
นักวิเคราะห์ดังมั่นใจ! Bitcoin มีแนวโน้มแตะ $180K อย่างมีนัยยะ
Bitcoin และ Ethereum มาแรง! ETF ดูดเงินทะลุ $500M ในวันเดียว
วิเคราะห์ราคา Bitcoin กลับมาคำรามอีกครั้ง! จ่อทะลุ $120K ในไม่ช้า
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 8 สิงหาคม 2025
Trump ได้ลงนามเปิดทาง Bitcoin เข้ากองทุน 401(k) ราคา BTC พุ่งทันที!
Bitcoin เสี่ยงดิ่ง ก่อนลุ้นทะยานสู่ $120,000?
ข่าว Ethereum ล่าสุด
Bitcoin และ Ethereum มาแรง! ETF ดูดเงินทะลุ $500M ในวันเดียว
สัญญาณอันตราย! วาฬเทขาย Bitcoin สวนทางรายย่อย ตลาดกระทิงจบแล้ว?
ตลาดแดง! Bitcoin, Dogecoin และ XRP ร่วงตามหุ้น นักวิเคราะห์แนะ “ช้อนซื้อ”
Bitcoin ซื้อเพิ่ม Ethereum ขายทิ้ง! กลยุทธ์ใหม่ของ Galaxy Digital?
Ethereum เสี่ยงหลุด $3,600! กองทุน BitMine ทุ่ม $3B – ETH รอดไหม?
XRP และ Ethereum มีทรัพยากรสำคัญร่วมกัน และนี่คือเหตุผลที่เป็นสัญญาณบวกต่อ XRP

XRP ข่าวล่าสุด
XRP พุ่งทะลุ $3 ขณะที่ Ripple รอความเคลื่อนไหวถัดไปจาก SEC
2025-08-06 04:29:43
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
Google Gemini ชี้ XRP ทะลุ $20, DOGE แตะ $1.10, SOL พุ่งเกิน $6K!
2025-08-07 15:55:53
,
โดย Pakphum Kerdprap
XRP ข่าวล่าสุด
ประธาน SEC จุดประกายความหวังเรื่องโหวตถอนอุทธรณ์ ขณะที่ BTC อยู่ที่ $115K
2025-08-06 04:34:19
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,062,148,503,349
5.73
เหรียญยอดนิยม
XRP ข่าวล่าสุด
XRP พุ่งทะลุ $3 ขณะที่ Ripple รอความเคลื่อนไหวถัดไปจาก SEC
2025-08-06 04:29:43
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
Google Gemini ชี้ XRP ทะลุ $20, DOGE แตะ $1.10, SOL พุ่งเกิน $6K!
2025-08-07 15:55:53
,
โดย Pakphum Kerdprap
XRP ข่าวล่าสุด
ประธาน SEC จุดประกายความหวังเรื่องโหวตถอนอุทธรณ์ ขณะที่ BTC อยู่ที่ $115K
2025-08-06 04:34:19
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
นักวิเคราะห์ดังมั่นใจ! Bitcoin มีแนวโน้มแตะ $180K อย่างมีนัยยะ
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-08-08 19:16:43
ข่าว Altcoin
SPX6900 พาเหรียญแฝด TOKEN6900 ทะยานสู่บทใหม่ของตำนาน 69
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-08-08 14:54:43
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า