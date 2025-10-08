BTC $122,963.91 -1.28%
Strategy ทุ่มสุดตัว! ถือ Bitcoin จนคลังใหญ่คับ NVIDIA, Apple, & Tesla!

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Strategy ซื้อ Bitcoin จนคลังมูลค่าแตะ $80B แซงหน้ายักษ์ใหญ่

Strategy Inc. สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในโลกการเงิน ด้วยการทะยานขึ้นสู่อันดับ 5 ของบริษัทในสหรัฐฯ ที่มีเงินสดในคลังสำรองมากที่สุด โดยมีสินทรัพย์เป็น Bitcoin (BTC) มูลค่ามหาศาลถึง 8 หมื่นล้านดอลลาร์ แซงหน้าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง NVIDIA, Apple, และ Tesla

การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ราคา BTC พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) อีกครั้ง ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เจาะลึกพอร์ต Bitcoin ของ Strategy Inc. มูลค่ามหาศาล

Strategy Inc. ได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดเผยขนาดการถือครอง BTC ที่น่าทึ่ง จากข้อมูลล่าสุดในเอกสารที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ณ วันที่ 5 ตุลาคม บริษัทถือครอง BTC ทั้งสิ้น 640,031 โทเคน ซึ่งมีมูลค่าประเมินล่าสุดสูงถึง 8 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มตัว

การถือครอง BTC จำนวนมหาศาลนี้ทำให้ Strategy Inc. มีขนาดคลังสำรองใหญ่เป็นอันดับ 5 ในสหรัฐฯ ตามหลังเพียง Berkshire Hathaway, Amazon, Google และ Microsoft เท่านั้น แต่กลับนำหน้าบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง NVIDIA, Apple, Meta และ Tesla ในแง่ของเงินสดและสินทรัพย์ระยะสั้น

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 บริษัทมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealised gain) จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลถึง 3.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกำไรที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อ BTC อยู่ที่ 73,983 ดอลลาร์

เบื้องหลังความสำเร็จของ BTC และท่าทีของยักษ์ใหญ่เทค

ความสำเร็จของ Strategy Inc. เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ตลาดคริปโตกำลังคึกคัก โดยราคา BTC เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ระดับเหนือ 125,000 ดอลลาร์ และมีมูลค่าตลาดรวมทะลุ 2.47 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่กองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง แม้แต่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock ก็ยังให้ความสนใจและมองว่า BTC อาจเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่ที่แตกต่างออกไป

ในทางกลับกัน บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft และ Meta กลับพลาดโอกาสทำกำไรมหาศาล หลังจากปฏิเสธข้อเสนอให้จัดสรรเงินสดสำรอง 1-5% มาลงทุนใน Bitcoin เมื่อราคา BTC ยังอยู่ที่ 97,170 ดอลลาร์ และ 104,800 ดอลลาร์ตามลำดับ

การตัดสินใจดังกล่าวทำให้พวกเขาพลาดผลตอบแทนสองหลัก ในขณะที่มูลค่าเงินสดของบริษัทกลับลดลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการยอมรับ BTC ในภาคธุรกิจยังคงเติบโตต่อ โดยปัจจุบันมีบริษัทมหาชนกว่า 200 แห่งแล้ว ที่ถือครอง BTC เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากช่วงต้นปี 2025 ที่มีไม่ถึง 100 แห่ง

ความเสี่ยงและกลยุทธ์ภายใน: Strategy เดิมพันสูงกับ Bitcoin

Michael Saylor ผู้ก่อตั้ง Strategy บริษัทที่สะสม Bitcoin จนมีมูลค่ามหาศาล

แม้ว่ากลยุทธ์การลงทุนใน BTC จะส่งผลให้ Strategy Inc. เติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สำคัญ บริษัทมีภาระหนี้สินจำนวนมาก รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพหลายชุด ซึ่งอาจทำให้สถานะทางการเงินเปราะบางหากตลาดคริปโตเข้าสู่ภาวะซบเซา ความเสี่ยงจากหนี้สินอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการระดมทุนใหม่และดำเนินกลยุทธ์การลงทุนใน BTC ต่อไปในอนาคต

นอกเหนือจากความเสี่ยงทางการเงินแล้ว ล่าสุดคณะกรรมการบริหารของ Strategy Inc. ยังได้ลงมติเพิ่มวงเงินงบประมาณด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลประจำปีสำหรับ Michael J. Saylor (ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูง) จากเดิม 1.4 ล้านดอลลาร์ เป็น 2 ล้านดอลลาร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2025 สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการปกป้องบุคลากรคนสำคัญ ท่ามกลางการเดิมพันครั้งใหญ่ของบริษัทกับอนาคตของราชาคริปโต

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
