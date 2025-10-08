Strategy ทุ่มสุดตัว! ถือ Bitcoin จนคลังใหญ่คับ NVIDIA, Apple, & Tesla!
Strategy Inc. สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในโลกการเงิน ด้วยการทะยานขึ้นสู่อันดับ 5 ของบริษัทในสหรัฐฯ ที่มีเงินสดในคลังสำรองมากที่สุด โดยมีสินทรัพย์เป็น Bitcoin (BTC) มูลค่ามหาศาลถึง 8 หมื่นล้านดอลลาร์ แซงหน้าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง NVIDIA, Apple, และ Tesla
การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ราคา BTC พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) อีกครั้ง ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เจาะลึกพอร์ต Bitcoin ของ Strategy Inc. มูลค่ามหาศาล
Strategy Inc. ได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดเผยขนาดการถือครอง BTC ที่น่าทึ่ง จากข้อมูลล่าสุดในเอกสารที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ณ วันที่ 5 ตุลาคม บริษัทถือครอง BTC ทั้งสิ้น 640,031 โทเคน ซึ่งมีมูลค่าประเมินล่าสุดสูงถึง 8 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มตัว
การถือครอง BTC จำนวนมหาศาลนี้ทำให้ Strategy Inc. มีขนาดคลังสำรองใหญ่เป็นอันดับ 5 ในสหรัฐฯ ตามหลังเพียง Berkshire Hathaway, Amazon, Google และ Microsoft เท่านั้น แต่กลับนำหน้าบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง NVIDIA, Apple, Meta และ Tesla ในแง่ของเงินสดและสินทรัพย์ระยะสั้น
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 บริษัทมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealised gain) จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลถึง 3.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกำไรที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อ BTC อยู่ที่ 73,983 ดอลลาร์
เบื้องหลังความสำเร็จของ BTC และท่าทีของยักษ์ใหญ่เทค
ความสำเร็จของ Strategy Inc. เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ตลาดคริปโตกำลังคึกคัก โดยราคา BTC เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ระดับเหนือ 125,000 ดอลลาร์ และมีมูลค่าตลาดรวมทะลุ 2.47 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่กองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง แม้แต่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock ก็ยังให้ความสนใจและมองว่า BTC อาจเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่ที่แตกต่างออกไป
ในทางกลับกัน บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft และ Meta กลับพลาดโอกาสทำกำไรมหาศาล หลังจากปฏิเสธข้อเสนอให้จัดสรรเงินสดสำรอง 1-5% มาลงทุนใน Bitcoin เมื่อราคา BTC ยังอยู่ที่ 97,170 ดอลลาร์ และ 104,800 ดอลลาร์ตามลำดับ
การตัดสินใจดังกล่าวทำให้พวกเขาพลาดผลตอบแทนสองหลัก ในขณะที่มูลค่าเงินสดของบริษัทกลับลดลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการยอมรับ BTC ในภาคธุรกิจยังคงเติบโตต่อ โดยปัจจุบันมีบริษัทมหาชนกว่า 200 แห่งแล้ว ที่ถือครอง BTC เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากช่วงต้นปี 2025 ที่มีไม่ถึง 100 แห่ง
ความเสี่ยงและกลยุทธ์ภายใน: Strategy เดิมพันสูงกับ Bitcoin
แม้ว่ากลยุทธ์การลงทุนใน BTC จะส่งผลให้ Strategy Inc. เติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สำคัญ บริษัทมีภาระหนี้สินจำนวนมาก รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพหลายชุด ซึ่งอาจทำให้สถานะทางการเงินเปราะบางหากตลาดคริปโตเข้าสู่ภาวะซบเซา ความเสี่ยงจากหนี้สินอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการระดมทุนใหม่และดำเนินกลยุทธ์การลงทุนใน BTC ต่อไปในอนาคต
นอกเหนือจากความเสี่ยงทางการเงินแล้ว ล่าสุดคณะกรรมการบริหารของ Strategy Inc. ยังได้ลงมติเพิ่มวงเงินงบประมาณด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลประจำปีสำหรับ Michael J. Saylor (ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูง) จากเดิม 1.4 ล้านดอลลาร์ เป็น 2 ล้านดอลลาร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2025 สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการปกป้องบุคลากรคนสำคัญ ท่ามกลางการเดิมพันครั้งใหญ่ของบริษัทกับอนาคตของราชาคริปโต