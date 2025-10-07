ลุ้นนิวไฮ! Bitcoin พุ่งทะลุ $126,000 รับปัจจัยบวกหนุน
ราคา Bitcoin (BTC) พุ่งทะยานทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) เหนือระดับ $126,000 ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ตอกย้ำสถานะสินทรัพย์หลบภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง การพุ่งขึ้นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้มูลค่าของ Bitcoin เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในปีที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนสถาบัน นโยบายที่เป็นมิตรต่อคริปโต และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
นอกเหนือจากการเติบโตของ Bitcoin แล้ว บรรยากาศของตลาดกระทิงยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นความสนใจในโปรเจกต์เกิดใหม่ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนล่าสุด ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงไปพร้อมกับตลาดโดยรวม
เจาะลึกปัจจัยหนุน Bitcoin ทะยานสู่สถิติใหม่
นักวิเคราะห์ชี้ว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ความต้องการ Bitcoin เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยแรกคือภาวะชะงักงันทางการเมืองในสหรัฐฯ จากเหตุการณ์ Government Shutdown ที่ดำเนินมาเป็นสัปดาห์ที่สอง ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและโยกย้ายเงินทุนกว่า 6 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเพื่อหาแหล่งพักพิงที่ปลอดภัย
สถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับการที่ราคาทองคำพุ่งทะลุ $4,000 ต่อออนซ์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างเรื่องเล่าของ Bitcoin ในฐานะ ‘ทองคำดิจิทัล’ (Digital Gold) นอกจากนี้ การอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (dollar index) ที่ลดลงเกือบ 10% ในปีนี้ และทิศทางนโยบายที่สนับสนุนคริปโตมากขึ้นภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก็เป็นอีกแรงส่งสำคัญที่กระตุ้นให้นักลงทุนหันมากระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ดิจิทัล
Spot Bitcoin ETF ทุบสถิติ! สวนทางอุปทานที่ลดต่ำสุดในรอบ 6 ปี
การอนุมัติ Spot Bitcoin ETF ถือเป็นหัวใจสำคัญของตลาดกระทิงรอบนี้ โดยข้อมูลล่าสุดเผยว่ากองทุนของสถาบันยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock และ Fidelity มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิถึง 3.24 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นยอดที่สูงเป็นอันดับสองนับตั้งแต่เปิดตัวกองทุน
ในขณะที่ความต้องการจากสถาบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุปทานของ Bitcoin ในตลาดกลับลดลงอย่างน่าจับตา โดยรายงานระบุว่าปริมาณ Bitcoin สำรองบนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ (Centralized Exchanges) ลดลงเหลือเพียง 2.83 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี ภาวะอุปทานที่ตึงตัวนี้ได้เพิ่มแรงกดดันด้านบวกต่อราคา ทำให้การซื้อขายมีแนวโน้มที่จะดันราคาสูงขึ้นไปอีก
Ryan Lee หัวหน้านักวิเคราะห์จาก Bitget กล่าวว่า หากแรงผลักดันจาก ETF ยังคงดำเนินต่อไป ราคา Bitcoin อาจพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับ $130,000 ได้ในระยะสั้น
วิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญในตลาดยังคงมองว่าแนวโน้มของ Bitcoin ยังคงเป็นบวก Shivam Thakral ซีอีโอของ BuyUcoin อธิบายว่ารูปแบบการหมุนเวียนของเงินทุนเป็นเรื่องปกติในช่วงเริ่มต้นของตลาดกระทิง “โดยปกติแล้วนักลงทุนมักจะเข้าซื้อ Bitcoin ก่อน เพราะรู้สึกว่าปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากกว่า”
เขายังเสริมอีกว่าฤดูกาลของ Altcoin (Altcoin Season) ยังไม่จบลง เพียงแค่หยุดพักชั่วคราวเท่านั้น “เมื่อราคา Bitcoin เริ่มนิ่งและนักเทรดเริ่มทำกำไร เราจะได้เห็น Altcoin ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งอย่าง Ethereum, Solana และ Chainlink กลับมาเฉิดฉายอีกครั้ง” สะท้อนให้เห็นว่าตลาดกำลังมองหาโปรเจกต์ที่มีมูลค่าที่แท้จริงมากกว่าการเก็งกำไรตามกระแส
จากแนวโน้มดังกล่าว นักลงทุนจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจและศึกษาว่า เหรียญอะไรน่าลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาสจากการฟื้นตัวของตลาด Altcoin ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
ด้วยอุปทานที่อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบหลายปีและกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง แนวรับสำคัญของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ $117,300 และหากโมเมนตัมยังคงแข็งแกร่ง มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ $140,000 ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า