บิทคอยน์

ลุ้นนิวไฮ! Bitcoin พุ่งทะลุ $126,000 รับปัจจัยบวกหนุน

XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
เหรียญบิทคอยน์ส่องแสงบนกราฟตลาดหุ้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 07-10-2025

ราคา Bitcoin (BTC) พุ่งทะยานทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) เหนือระดับ $126,000 ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ตอกย้ำสถานะสินทรัพย์หลบภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง การพุ่งขึ้นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้มูลค่าของ Bitcoin เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในปีที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนสถาบัน นโยบายที่เป็นมิตรต่อคริปโต และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกเหนือจากการเติบโตของ Bitcoin แล้ว บรรยากาศของตลาดกระทิงยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นความสนใจในโปรเจกต์เกิดใหม่ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนล่าสุด ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงไปพร้อมกับตลาดโดยรวม

เจาะลึกปัจจัยหนุน Bitcoin ทะยานสู่สถิติใหม่

นักวิเคราะห์ชี้ว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ความต้องการ Bitcoin เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยแรกคือภาวะชะงักงันทางการเมืองในสหรัฐฯ จากเหตุการณ์ Government Shutdown ที่ดำเนินมาเป็นสัปดาห์ที่สอง ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและโยกย้ายเงินทุนกว่า 6 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเพื่อหาแหล่งพักพิงที่ปลอดภัย

สถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับการที่ราคาทองคำพุ่งทะลุ $4,000 ต่อออนซ์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างเรื่องเล่าของ Bitcoin ในฐานะ ‘ทองคำดิจิทัล’ (Digital Gold) นอกจากนี้ การอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (dollar index) ที่ลดลงเกือบ 10% ในปีนี้ และทิศทางนโยบายที่สนับสนุนคริปโตมากขึ้นภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก็เป็นอีกแรงส่งสำคัญที่กระตุ้นให้นักลงทุนหันมากระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ดิจิทัล

Spot Bitcoin ETF ทุบสถิติ! สวนทางอุปทานที่ลดต่ำสุดในรอบ 6 ปี

การอนุมัติ Spot Bitcoin ETF ถือเป็นหัวใจสำคัญของตลาดกระทิงรอบนี้ โดยข้อมูลล่าสุดเผยว่ากองทุนของสถาบันยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock และ Fidelity มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิถึง 3.24 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นยอดที่สูงเป็นอันดับสองนับตั้งแต่เปิดตัวกองทุน

ในขณะที่ความต้องการจากสถาบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุปทานของ Bitcoin ในตลาดกลับลดลงอย่างน่าจับตา โดยรายงานระบุว่าปริมาณ Bitcoin สำรองบนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ (Centralized Exchanges) ลดลงเหลือเพียง 2.83 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี ภาวะอุปทานที่ตึงตัวนี้ได้เพิ่มแรงกดดันด้านบวกต่อราคา ทำให้การซื้อขายมีแนวโน้มที่จะดันราคาสูงขึ้นไปอีก

Ryan Lee หัวหน้านักวิเคราะห์จาก Bitget กล่าวว่า หากแรงผลักดันจาก ETF ยังคงดำเนินต่อไป ราคา Bitcoin อาจพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับ $130,000 ได้ในระยะสั้น

วิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญในตลาดยังคงมองว่าแนวโน้มของ Bitcoin ยังคงเป็นบวก Shivam Thakral ซีอีโอของ BuyUcoin อธิบายว่ารูปแบบการหมุนเวียนของเงินทุนเป็นเรื่องปกติในช่วงเริ่มต้นของตลาดกระทิง “โดยปกติแล้วนักลงทุนมักจะเข้าซื้อ Bitcoin ก่อน เพราะรู้สึกว่าปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากกว่า”

เขายังเสริมอีกว่าฤดูกาลของ Altcoin (Altcoin Season) ยังไม่จบลง เพียงแค่หยุดพักชั่วคราวเท่านั้น “เมื่อราคา Bitcoin เริ่มนิ่งและนักเทรดเริ่มทำกำไร เราจะได้เห็น Altcoin ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งอย่าง Ethereum, Solana และ Chainlink กลับมาเฉิดฉายอีกครั้ง” สะท้อนให้เห็นว่าตลาดกำลังมองหาโปรเจกต์ที่มีมูลค่าที่แท้จริงมากกว่าการเก็งกำไรตามกระแส

จากแนวโน้มดังกล่าว นักลงทุนจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจและศึกษาว่า เหรียญอะไรน่าลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาสจากการฟื้นตัวของตลาด Altcoin ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ด้วยอุปทานที่อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบหลายปีและกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง แนวรับสำคัญของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ $117,300 และหากโมเมนตัมยังคงแข็งแกร่ง มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ $140,000 ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

