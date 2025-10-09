วิเคราะห์ราคา Bitcoin แนวโน้มเทคนิคชี้การพักฐาน แต่ยังอยู่ในกรอบขาขึ้นระยะยาวอย่างมั่นคง
หลังจากพุ่งแตะ 126,300 ดอลลาร์ Bitcoin ได้เข้าสู่ช่วงการพักฐาน กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวในกรอบขาลง โดยมีแนวต้านแถว 123,500 ดอลลาร์ และแนวรับ Fibonacci อยู่ที่ช่วง 119,500–117,400 ดอลลาร์
เครื่องมือวัดโมเมนตัมอยู่ในโซนกลาง ค่า RSI ที่ 47 ขณะที่ MACD เริ่มแคบลง แสดงให้เห็นว่าแรงขายเริ่มอ่อนลง หากราคาเบรกเหนือ 124,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง มีโอกาสกลับไปทดสอบ 126,300 ดอลลาร์ และอาจขยับไปที่ 130,000 ดอลลาร์ แต่ถ้าหลุดต่ำกว่า 117,400 ดอลลาร์ อาจลงไปทดสอบ 115,000 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมองว่าการพักตัวรอบนี้เป็นการปรับฐานที่ดีต่อสุขภาพของตลาด ภายในกรอบขาขึ้นระยะยาว โดยนักลงทุนรายใหญ่บางรายยังคงยึดแนวทาง Strategy ถือ Bitcoin จนคลังใหญ่ เพื่อสะสมในช่วงราคากดดัน
คาซัคสถานเข้มงวดกำกับคริปโต
หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของคาซัคสถาน (AFM) ได้ปิดแพลตฟอร์มคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาตไปแล้ว 130 แห่ง และยึดเงินผิดกฎหมายกว่า 16.7 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงิน พร้อมปรับเข้มมาตรการ AML โดยบังคับให้ยืนยันตัวตนสำหรับธุรกรรมที่เกินกว่า 500,000 เทงเจ (ราว 925 ดอลลาร์)
แม้การบังคับใช้จะเข้มข้นกว่าปีก่อนที่มีเพียง 36 แพลตฟอร์มถูกปิด แต่รัฐบาลยังคงสนับสนุนการใช้งานคริปโตอย่างถูกกฎหมาย ทั้งการเปิดกองทุน Bitcoin แห่งชาติ การอนุญาตให้จ่ายค่าธรรมเนียมด้วย Stablecoin และกำลังพิจารณาการสร้างทุนสำรองคริปโตที่หนุนโดยภาครัฐ
ท่าทีที่สมดุลนี้สะท้อนแนวโน้มของตลาดเกิดใหม่ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงแต่ไม่ปิดกั้นนวัตกรรม นักลงทุนมองว่ามาตรการเหล่านี้ช่วยเสริมเสถียรภาพและสนับสนุนให้ Bitcoin ยึดฐาน $121K มั่น ในรอบล่าสุด
กองทุน 1 พันล้านดอลลาร์ของ BNB และการขับเคลื่อนระบบนิเวศ
ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance อย่าง Changpeng Zhao เปิดตัวกองทุนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ผ่าน YZi Labs เพื่อเร่งการเติบโตของระบบนิเวศ BNB Chain โดยกองทุนนี้จะเน้นสนับสนุนผู้พัฒนาในระยะยาว ครอบคลุมหลากหลายภาคส่วนทั้ง DeSci, ปัญญาประดิษฐ์, DeFi, การเทรด และการสร้างสินทรัพย์จริงในรูปแบบโทเค็น
แม้ว่า BNB จะปรับตัวลดลงกว่า 28% ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมา เหลือราว 1,299 ดอลลาร์ แต่กิจกรรมบนเครือข่ายยังคงแข็งแกร่ง โดยจำนวนธุรกรรมรายวันพุ่งแตะ 26 ล้านครั้ง ซึ่งถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ธันวาคม 2023 สะท้อนว่าความมีส่วนร่วมของทั้งนักพัฒนาและผู้ใช้ยังคงเร่งตัวขึ้น
ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ โครงการ EASY และ Most Valuable Builder จะรวมพลังเพื่อมอบเงินทุนสูงสุดถึง 500,000 ดอลลาร์ต่อหนึ่งโปรเจ็กต์ พร้อมสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรด้านเทคนิคและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นการตอบสนองเชิงกลยุทธ์ต่อการแข่งขันที่ร้อนแรงในตลาด Layer-1 และยังตอกย้ำว่า Binance ต้องการรักษาความสำคัญในโลกการเงินกระจายศูนย์
Maxi Doge ($MAXI): ผสมพลังมีมกับวัฒนธรรม Gym-Bro
หนึ่งในโปรเจ็กต์ที่กำลังเป็นที่พูดถึงคือ Maxi Doge ($MAXI) โทเค็นสายมีมที่ผสานวัฒนธรรมการเทรดโหดสไตล์ดีเจนเข้ากับพลังความสนุกสนานของ Gym-Bro, คาเฟอีน และการแข่งขันที่เต็มไปด้วยพลังบวก จึงไม่น่าแปลกใจที่ถูกยกให้เป็น เหรียญมีมมาแรง ในกระแสคริปโตช่วงนี้
สิ่งที่ทำให้ $MAXI โดดเด่นคือการสร้างชุมชนที่ให้ผลตอบแทนกับผู้ถือผ่านการ Stake เพื่อรับรางวัล, การแข่งขันเทรดที่มีลีดเดอร์บอร์ด และกิจกรรมร่วมกับพาร์ตเนอร์ ซึ่งทั้งหมดนี้เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศ ขณะที่สัญญาอัจฉริยะยังผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยโดย SolidProof และ Coinsult
แรงสนับสนุนยังคงสูง โดยรอบ Presale ระดมทุนทะลุ 2.8 ล้านดอลลาร์แล้ว ที่ราคาเพียง $0.000261 ต่อโทเค็น และจะปรับขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ Presale เดินหน้า ทำให้นักลงทุนมองว่า $MAXI เป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ในปีนี้
ผู้ถือ $MAXI ยังจะได้สิทธิ์เข้าร่วม:
- ระบบ Staking พร้อม APY แบบไดนามิก
- การแข่งขันเทรดพร้อมรางวัลบนลีดเดอร์บอร์ด
- กิจกรรมชุมชนและการเชื่อมต่อกับโปรเจ็กต์อื่นๆ ในอนาคต
หากคุณกำลังประเมินโครงการ Maxi Doge ขอให้เตรียม บทวิเคราะห์/รีวิว Maxi Doge และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Maxi Doge ทีละขั้นตอน ไปประกอบการพิจารณาร่วมกัน
รับเนื้อหาแบบเป็นทางการจาก เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge พร้อมเก็บอินไซต์สดใหม่ได้ที่ X และ ช่อง Telegram
