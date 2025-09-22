Bitcoin ทดสอบแนวต้าน 117,000 ดอลลาร์ จับตาสัญญาณบวกก่อนโอกาสระเบิดราคาครั้งใหญ่
ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin แม้จะค่อยๆ ไต่ระดับขึ้นมา แต่กลับเจอแรงต้านสำคัญหลายครั้ง ทำให้นักลงทุนจำนวนมากตั้งคำถามว่าทิศทางต่อไปของสินทรัพย์ดิจิทัลเบอร์หนึ่งนี้จะเป็นอย่างไร ข้อมูล on-chain ล่าสุดได้สะท้อนสัญญาณที่น่าสนใจและอาจตอบข้อสงสัยเหล่านี้ได้บางส่วน
ระดับ $117,000: กำแพงสำคัญที่ชะลอราคา
เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา Joao Wedson ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Alphractal ได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม X ย้ำถึงการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าโซน $117,000 คือแนวต้านสำคัญที่อาจชะลอการปรับตัวขึ้นของ Bitcoin
เขาอ้างอิงการวิเคราะห์ที่ใช้ตัวชี้วัด on-chain 2 ตัวหลัก ได้แก่ CVDD (Cumulative Value Days Destroyed) Channel ซึ่งสะท้อนปริมาณทุนเก่าที่ถูกเคลื่อนเข้าตลาด และ Fibonacci-Adjusted Market Mean Price ที่เป็นต้นทุนเฉลี่ยของนักลงทุน Bitcoin ปรับด้วยสัดส่วนฟีโบนักชี ตัวเลขทั้งสองนี้กลับชี้ไปในทิศทางเดียวกัน คือ $117,000 ถือเป็นโซนที่ความเสี่ยงในการย่อตัวมีสูง
สิ่งนี้ไม่เพียงแต่บ่งบอกถึงความสำคัญทางเทคนิค แต่ยังสะท้อนภาวะ “ลังเลใจ” ของตลาดในช่วงนี้อีกด้วย ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่า สัญญาณ SOPR ชี้ชัด Bitcoin กำลังเข้าสู่รอบกระทิงใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้แรงซื้อจากนักลงทุนเริ่มกลับมาอย่างคึกคัก
ทิศทางต่อไปของ Bitcoin จะเป็นอย่างไร?
Wedson ได้ชี้ว่าหากราคา Bitcoin สามารถทะลุแนวต้าน $118,600 ได้สำเร็จ จะเป็นการยืนยันโมเมนตัมเชิงบวกและอาจเปิดทางสู่การปรับตัวขึ้นครั้งใหญ่ แต่หากเกิดการหลุดแนวรับ $113,700 อาจนำไปสู่การปรับฐานลงสู่ $110,000 และหากแรงขายยังกดดันต่อเนื่อง ราคาอาจร่วงลึกไปถึง $100,000 ซึ่งอาจเป็นจุดที่สถาบันการเงินรายใหญ่เข้ามาสะสมเพิ่มเติม
ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายบริเวณ $115,660 ในรอบ 24 ชั่วโมงแทบไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่หลายฝ่ายยังคงจับตาแรงขับเคลื่อนรอบใหม่ โดยมีนักวิเคราะห์จาก CryptoQuant ที่คาดว่า Bitcoin มีโอกาสแตะ 208,000 ดอลลาร์ หากตลาดสามารถรักษาแรงซื้อและกระแสเงินทุนไหลเข้าได้อย่างต่อเนื่อง
มุมมองจากนักลงทุนและภาพรวมตลาด
นอกจากข้อมูล on-chain แล้ว มุมมองจากนักลงทุนรายใหญ่ก็มีความสำคัญ Arthur Hayes อดีต CEO ของ BitMEX ได้ให้ความเห็นว่า ตลาด Bitcoin กำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากที่ผ่านช่วงการปรับฐานและความไม่แน่นอนมาพักใหญ่
สำหรับนักลงทุนทั่วไป แม้จะมีความผันผวน แต่ Bitcoin ยังคงถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์หลักในพอร์ตการลงทุนระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ควบคู่ไปกับ Altcoin ชั้นนำหลายตัวที่กำลังได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งสถาบันและกระแสตลาด