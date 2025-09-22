BTC $115,553.78 -0.24%
ETH $4,491.72 0.07%
SOL $237.68 -0.77%
PEPE $0.000010 -1.58%
SHIB $0.000012 -0.61%
BNB $1,048.01 2.66%
DOGE $0.26 -1.47%
XRP $2.98 0.16%
Cryptonews วงการคริปโต

Hayes ชี้เป้า! Bitcoin และตลาดคริปโตจ่อรับสภาพคล่อง – ส่องบัญชี TGA

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Arthur Hayes คาดการณ์ตลาดคริปโตจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อบัญชี TGA ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แตะ 85

Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX และนักวิเคราะห์ชื่อดัง ได้ออกมาให้มุมมองที่น่าสนใจว่าตลาดคริปโตกำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยมีปัจจัยสำคัญคือบัญชีเงินสดคงคลังของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (TGA) ที่ใกล้แตะระดับ 8.5 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเขามองว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสภาพคล่องกำลังจะไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตและ Bitcoin และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่

เจาะลึกมุมมอง Arthur Hayes: ทำไมยอดเงินคลังสหรัฐฯ สำคัญต่อ BTC

Arthur Hayes ได้อธิบายว่าบัญชี TGA ซึ่งเป็นบัญชีดำเนินงานหลักของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สาขานิวยอร์กนั้น มีผลโดยตรงต่อสภาพคล่องในตลาดการเงินทั้งหมด เมื่อกระทรวงการคลังเพิ่มเงินในบัญชีนี้ (โดยการออกพันธบัตรหรือเก็บภาษี) เท่ากับว่าเป็นการดึงสภาพคล่องออกจากระบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดคริปโตและราคา BTC โดยตรง

ในทางกลับกัน Hayes เชื่อว่าเมื่อบัญชี TGA มีเงินสะสมถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเขาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 8.5 แสนล้านดอลลาร์ กระทรวงการคลังจะชะลอการดึงสภาพคล่อง และเงินทุนจะเริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง เขากล่าวว่า “การเติบโตจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อการไหลออกของสภาพคล่องสิ้นสุดลง”

มุมมองนี้ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตาดูระดับเงินคงคลังของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพราะอาจเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับทิศทางของราคา BTC ในอนาคตอันใกล้นี้

สถานการณ์ปัจจุบันของ TGA และผลกระทบต่อคริปโต

ข้อมูลจาก MacroMicro ณ วันที่ 18 กันยายน 2025 ระบุว่า ยอดเงินในบัญชี TGA อยู่ที่ 8.164 แสนล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เพียง 3 วันก่อนหน้านั้น ยอดเงินดังกล่าวได้พุ่งทะลุ 8.5 แสนล้านดอลลาร์ไปแล้ว ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของปี 2025

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เป็นผลมาจากการที่วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมาย “Big Beautiful Bill” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2025 ซึ่งเป็นการขยายเพดานหนี้เพิ่มขึ้น 5 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้กระทรวงการคลังสามารถออกพันธบัตรเพื่อระดมเงินสดเข้าบัญชี TGA ได้อย่างเต็มที่

ช่วงเวลาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2025 เป็นต้นมา กระทรวงการคลังได้เร่งเพิ่มเงินในบัญชีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับภาวะที่ตลาดคริปโตค่อนข้างซบเซาเนื่องมาจากสภาพคล่องที่ถูกดูดออกไป แต่หากการวิเคราะห์ของ Hayes ถูกต้อง การที่ยอด TGA ใกล้ถึงเป้าหมายที่เขากำหนดไว้ อาจหมายความว่าจุดเปลี่ยนของตลาดใกล้เข้ามาแล้ว และอาจปลดล็อกคลื่นสภาพคล่องลูกใหม่ที่จะไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตในไม่ช้า

ยอดคงเหลือบัญชีทั่วไปของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่มา: MacroMicro

คาดการณ์อนาคตตลาดคริปโต: เมื่อสภาพคล่องไหลกลับสู่ BTC

เมื่อบัญชี TGA ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีเสถียรภาพและหยุดการดึงสภาพคล่องออกจากระบบการเงิน นักวิเคราะห์หลายคนรวมถึง Arthur Hayes คาดการณ์ว่าเงินทุนจำนวนมหาศาลจะเริ่มมองหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกครั้ง ซึ่ง Bitcoin และตลาด Altcoin ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลัก

ปรากฏการณ์นี้อาจเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ราคา BTC กลับมาฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนที่กำลังรอสัญญาณการกลับตัวของตลาดต่างจับตาดูตัวเลขนี้อย่างไม่กะพริบตา เพราะมันอาจเป็นสัญญาณแรกที่ชัดเจนที่สุดของการเริ่มต้นรอบขาขึ้นครั้งใหม่ หลังจากที่ตลาดต้องเผชิญกับภาวะสภาพคล่องตึงตัวมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น การเคลื่อนไหวของบัญชี TGA ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนคริปโตไม่ควรพลาด

Bitcoin Hyper เหรียญ Altcoin ที่จะเข้ามาปรับปรุงเครือข่าย BTC

Bitcoin Hyper ($HYPER) พัฒนาขึ้นเป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับ BTC จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าสู่เครือข่ายความเร็วสูง รองรับการใช้งาน DeFi, dApps และ Meme Culture ได้จริง

โครงการนี้ระดมทุนได้กว่า $17.42M แล้ว สะท้อนความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะช่วงที่ BTC มีโอกาสสร้างสถิติราคาสูงสุดใหม่และ Altcoin Season กำลังคึกคัก

Bitcoin Hyper ระดมทุนทะลุ 16M

Bitcoin Hyper แก้ปัญหาความช้า ค่าธรรมเนียมสูง และข้อจำกัดด้านการเขียนโปรแกรมของ BTC เดิม ด้วยความสามารถประมวลผลธุรกรรมหลายหมื่นรายการต่อวินาที ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ และยังคงความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP)

นอกจากนี้ ระบบ Cross-Chain Bridge ยังเชื่อม BTC, ETH และ SOL เข้าด้วยกัน ทำให้การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ปลอดภัยและใช้งานได้หลากหลาย ขณะที่เหรียญ HYPER มี Utility ที่จับต้องได้จริง ไม่ว่าจะใช้เป็นค่า Gas, Staking Reward และ Governance Token ซึ่งไม่ใช่แค่การเก็งกำไร แต่ผู้ถือมีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบนิเวศ HYPER ได้จริง

ความสำเร็จของ Presale และโครงสร้างที่โปร่งใสก็เป็นอีกจุดแข็งสำคัญ เพราะโครงการนี้ไม่ได้เปิดรอบพิเศษให้ VC ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม

สำหรับผู้ที่อยากเข้าใจจุดเด่นของโครงการนี้ แนะนำให้เริ่มจากบทวิเคราะห์ Bitcoin Hyper หรือถ้ามั่นใจแล้วจะดูคู่มือวิธีซื้อ HYPER แบบละเอียดก็ได้ เพื่อเตรียมแนวทางที่เหมาะสม

ติดตามแผนงานและโรดแมปได้ที่เว็บไซต์ทางการของ HYPER พร้อมรับมุมมองภาคสนามจาก X และ ช่อง Telegram

ไปยัง HYPER

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,234,072,042,676
-0.18
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Solana
จับตาสัญญาณบวก! Solana ลุ้นทะยานสู่ $310 รับข่าวดีจาก CME
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-09-22 01:12:52
XRP ข่าวล่าสุด
สายฟาร์มเฮ! SolMining เปิดให้ขุดเหรียญ XRP รับรางวัลรายวัน
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-21 20:51:19
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า