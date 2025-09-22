Hayes ชี้เป้า! Bitcoin และตลาดคริปโตจ่อรับสภาพคล่อง – ส่องบัญชี TGA
Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX และนักวิเคราะห์ชื่อดัง ได้ออกมาให้มุมมองที่น่าสนใจว่าตลาดคริปโตกำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยมีปัจจัยสำคัญคือบัญชีเงินสดคงคลังของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (TGA) ที่ใกล้แตะระดับ 8.5 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเขามองว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสภาพคล่องกำลังจะไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตและ Bitcoin และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่
เจาะลึกมุมมอง Arthur Hayes: ทำไมยอดเงินคลังสหรัฐฯ สำคัญต่อ BTC
Arthur Hayes ได้อธิบายว่าบัญชี TGA ซึ่งเป็นบัญชีดำเนินงานหลักของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สาขานิวยอร์กนั้น มีผลโดยตรงต่อสภาพคล่องในตลาดการเงินทั้งหมด เมื่อกระทรวงการคลังเพิ่มเงินในบัญชีนี้ (โดยการออกพันธบัตรหรือเก็บภาษี) เท่ากับว่าเป็นการดึงสภาพคล่องออกจากระบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดคริปโตและราคา BTC โดยตรง
ในทางกลับกัน Hayes เชื่อว่าเมื่อบัญชี TGA มีเงินสะสมถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเขาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 8.5 แสนล้านดอลลาร์ กระทรวงการคลังจะชะลอการดึงสภาพคล่อง และเงินทุนจะเริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง เขากล่าวว่า “การเติบโตจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อการไหลออกของสภาพคล่องสิ้นสุดลง”
มุมมองนี้ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตาดูระดับเงินคงคลังของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพราะอาจเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับทิศทางของราคา BTC ในอนาคตอันใกล้นี้
สถานการณ์ปัจจุบันของ TGA และผลกระทบต่อคริปโต
ข้อมูลจาก MacroMicro ณ วันที่ 18 กันยายน 2025 ระบุว่า ยอดเงินในบัญชี TGA อยู่ที่ 8.164 แสนล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เพียง 3 วันก่อนหน้านั้น ยอดเงินดังกล่าวได้พุ่งทะลุ 8.5 แสนล้านดอลลาร์ไปแล้ว ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของปี 2025
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เป็นผลมาจากการที่วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมาย “Big Beautiful Bill” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2025 ซึ่งเป็นการขยายเพดานหนี้เพิ่มขึ้น 5 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้กระทรวงการคลังสามารถออกพันธบัตรเพื่อระดมเงินสดเข้าบัญชี TGA ได้อย่างเต็มที่
ช่วงเวลาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2025 เป็นต้นมา กระทรวงการคลังได้เร่งเพิ่มเงินในบัญชีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับภาวะที่ตลาดคริปโตค่อนข้างซบเซาเนื่องมาจากสภาพคล่องที่ถูกดูดออกไป แต่หากการวิเคราะห์ของ Hayes ถูกต้อง การที่ยอด TGA ใกล้ถึงเป้าหมายที่เขากำหนดไว้ อาจหมายความว่าจุดเปลี่ยนของตลาดใกล้เข้ามาแล้ว และอาจปลดล็อกคลื่นสภาพคล่องลูกใหม่ที่จะไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตในไม่ช้า
คาดการณ์อนาคตตลาดคริปโต: เมื่อสภาพคล่องไหลกลับสู่ BTC
เมื่อบัญชี TGA ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีเสถียรภาพและหยุดการดึงสภาพคล่องออกจากระบบการเงิน นักวิเคราะห์หลายคนรวมถึง Arthur Hayes คาดการณ์ว่าเงินทุนจำนวนมหาศาลจะเริ่มมองหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกครั้ง ซึ่ง Bitcoin และตลาด Altcoin ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลัก
ปรากฏการณ์นี้อาจเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ราคา BTC กลับมาฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนที่กำลังรอสัญญาณการกลับตัวของตลาดต่างจับตาดูตัวเลขนี้อย่างไม่กะพริบตา เพราะมันอาจเป็นสัญญาณแรกที่ชัดเจนที่สุดของการเริ่มต้นรอบขาขึ้นครั้งใหม่ หลังจากที่ตลาดต้องเผชิญกับภาวะสภาพคล่องตึงตัวมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น การเคลื่อนไหวของบัญชี TGA ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนคริปโตไม่ควรพลาด
