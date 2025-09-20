ผู้เชี่ยวชาญ CryptoQuant คาด Bitcoin มีโอกาสแตะ $208,000 หลังโมเดลใหม่ชี้กระแสเงินไหลเข้าระดับสูง
Ki Young Ju ซีอีโอของ CryptoQuant กลับมาสร้างกระแสการถกเถียงเรื่องเพดานราคาของ Bitcoin อีกครั้ง หลังเผยโมเดลใหม่ที่ชี้ว่า BTC อาจพุ่งขึ้นไปได้ถึงประมาณ $208,000 ต่อเหรียญ เขาโพสต์ข้อมูลจากแดชบอร์ด “Price Prediction Based on Realized Cap” ผ่าน X พร้อมข้อความว่า “ไม่มีใครสนใจคำทำนายของผมแล้ว แต่ผมยังมั่นใจว่า Bitcoin กำลังเข้าสู่รอบกระทิงใหม่ เพราะมีเม็ดเงินไหลเข้าเครือข่ายมากเกินไป”
การคาดการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดจากการวิเคราะห์ในต้นปี 2024 ที่เขาเคยบอกว่า Bitcoin มีโอกาสแตะ $112,000 โดยมีกรณีเลวร้ายที่สุดที่ $55,000 ผลลัพธ์คือ Bitcoin สามารถขึ้นไปทำสถิติสูงกว่า $108,000 ซึ่งเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับที่เขาทำนายอย่างมาก ทำให้คำพูดของเขาถูกจับตาจากนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้ง
เหตุผลที่ราคา Bitcoin อาจพุ่งเหนือ $208,000
กราฟที่ Ki เผยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2025 แสดงข้อมูล 3 เส้น ได้แก่ ราคาสpot ของ BTC (เส้นสีดำ), ราคาเพดานที่โมเดลคำนวณ (เส้นสีแดง) และราคาพื้น (เส้นสีเขียว) โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17 กันยายน 2025 ชี้ว่าราคา BTC อยู่ที่ $116,453 เพดานที่ $208,310 และพื้นฐานที่ $41,662 นั่นหมายความว่าตลาดยังมีพื้นที่ให้เติบโตขึ้นไปได้อีกมาก ก่อนที่จะเข้าโซน “เกินมูลค่า” ตามโมเดล
Realized Cap คือการประเมินมูลค่าตามราคาที่เหรียญเคลื่อนตัวครั้งล่าสุดบนบล็อกเชน แทนที่จะใช้ราคาตลาดปัจจุบัน ทำให้สะท้อนต้นทุนของนักลงทุนได้ดีกว่า โดยแดชบอร์ดของ CryptoQuant ใช้กรอบ “เพดาน–พื้น” เพื่อระบุว่าราคา BTC อยู่ตรงไหนในวงจรการเติบโตหรือหดตัว ซึ่งช่วยให้เข้าใจพลวัตของตลาดในภาพระยะยาวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
Ki ชี้ว่าการที่เพดานอยู่ใกล้ $208,000 นั้นเกิดจากแรงซื้อที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นจากกองทุน ETF, นักลงทุนสถาบัน ไปจนถึงกระแสเงินทุนที่เข้าสู่เครือข่ายโดยตรง เขาเน้นว่า “Too much capital inflows onchain” หรือมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบมากจนยากที่จะปฏิเสธทิศทางเชิงบวกนี้ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลายคนว่า ผู้เชี่ยวชาญคาด Bitcoin มีโอกาสสูง 70% ทำจุดสูงสุดใหม่ ภายในรอบนี้
มุมมองต่ออนาคตและความเสี่ยง
สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือ Ki ไม่ได้บอกว่า Bitcoin จะไปถึง $208,000 อย่างแน่นอน แต่เขาแสดงให้เห็นว่าตามโมเดลนี้ ตลาดยังไม่แตะเพดาน และมีโอกาสไต่ระดับขึ้นไปได้อีก ด้านล่างสุดก็ยังมีระดับ “พื้นฐาน” ที่ $41,662 ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงหากเกิดการปรับฐานครั้งใหญ่ ทำให้นักลงทุนควรใช้ข้อมูลนี้ประกอบการวางกลยุทธ์ ไม่ใช่เป็นคำทำนายตายตัว
แม้โมเดลนี้จะอิงจากข้อมูลออนเชน แต่การเคลื่อนไหวของ Bitcoin ก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น สภาพคล่องมหภาค, ความต้องการจาก ETF, การเข้าซื้อของบริษัทเอกชน และพฤติกรรมการขายของนักขุด ตัวอย่างเช่น Michael Saylor ดันสหรัฐถือ Bitcoin 1 ล้านเหรียญ ภายใต้แนวคิดการใช้ BTC เป็นสินทรัพย์สำรอง ก็สะท้อนว่ากระแสการลงทุนในระดับมหภาคมีบทบาทต่อราคาอย่างมาก
ท้ายที่สุด สิ่งที่ Ki ต้องการสื่อคือ Bitcoin ยังไม่แตะ “ขอบบน” ของรอบนี้ และเขายังคงเชื่อมั่นในทิศทางตลาด โดยอ้างอิงข้อมูลที่เคยใกล้เคียงความจริงมาแล้วในปี 2024 สำหรับนักลงทุนที่มองหาสินทรัพย์ระยะยาว การเคลื่อนไหวนี้อาจทำให้ Bitcoin ยังคงติดอันดับหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ซึ่งพร้อมสร้างโอกาสใหม่ในรอบตลาดถัดไป
Bitcoin Hyper: โอกาสใหม่ท่ามกลางกระแส Bitcoin พุ่งแรง
เมื่อผู้เชี่ยวชาญเริ่มคาดการณ์ว่า Bitcoin อาจพุ่งแตะ $208,000 นักลงทุนต่างมองหาทางเลือกใหม่ที่ได้ประโยชน์จากกระแสนี้ และ Bitcoin Hyper (HYPER) ในฐานะ Layer-2 แรกของ Bitcoin ที่ใช้ Solana Virtual Machine กำลังกลายเป็นตัวเลือกที่น่าจับตา
ด้วยความสามารถในการทำธุรกรรมความเร็วสูงและรองรับสมาร์ตคอนแทรกต์ Bitcoin Hyper ช่วยขยายศักยภาพของ Bitcoin จากเดิมที่เป็นเพียงสินทรัพย์เก็บมูลค่า สู่การเป็นแพลตฟอร์ม DeFi ที่เต็มรูปแบบ และยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายใหญ่ เช่นกรณีวาฬเข้าซื้อเหรียญ HYPER กว่า $50,000 ในรอบ Presale จนถูกยกให้เป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตา
ในขณะที่ตลาดคริปโตกำลังตื่นตัวไปกับแนวโน้มใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระแสสถาบันไล่ซื้อ Bitcoin หรือการเข้ามาของโปรเจกต์ชั้นนำ นักลงทุนก็ไม่ควรมองข้ามบทบาทของ Bitcoin Hyper ที่อาจสร้างผลตอบแทนสูงในรอบนี้ และอาจถูกจัดให้อยู่ในกระแสเดียวกับ เหรียญมีมมาแรง ที่ขับเคลื่อนบรรยากาศตลาดได้เช่นกันไปที่เพจ Bitcoin Hyper
