Cryptonews บิทคอยน์

สัญญาณ SOPR ชี้ชัด Bitcoin กำลังเข้าสู่รอบกระทิงใหม่ นักลงทุนแห่เข้าซื้ออย่างมั่นใจ

Bitcoin ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
เมืองไซเบอร์พังค์อนาคตกับสัญลักษณ์ Bitcoin เรืองแสง

นักวิเคราะห์คริปโตนาม PelinayPA เผยข้อมูลล่าสุดที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของผลกำไรผู้ถือ Bitcoin โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนระยะยาว (Long-Term Holders – LTH) ที่เริ่มเหนือกว่าเทรดเดอร์ระยะสั้น (Short-Term Holders – STH) สถานการณ์นี้อาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงการก่อตัวของวัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่ได้อย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน Bitcoin ยังคงซื้อขายอยู่ในโซนราคา 115,000 ดอลลาร์ หลังจากที่พุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดี แต่ถูกแรงขายกดกลับลงมาเท่ากับการปรับฐานในทันที

สัญญาณ SOPR ชี้การฟื้นตัว: Bitcoin อาจกำลังเข้าสู่รอบกระทิงใหม่

ในรายงาน QuickTake ของวันที่ 19 กันยายน PelinayPA อธิบายถึงดัชนี Spent Output Profit Ratio (SOPR) ซึ่งใช้วัดว่าการขาย Bitcoin ในแต่ละครั้งทำกำไรหรือขาดทุน เมื่อเปรียบเทียบค่า SOPR ระหว่างผู้ถือระยะยาวกับผู้ถือระยะสั้น (LTH/STH SOPR) จะสะท้อนโครงสร้างความแข็งแรงของตลาดได้อย่างชัดเจน หากอัตราส่วน LTH มากกว่า STH มักบ่งบอกว่านักลงทุนเก๋ายังได้กำไรเหนือกว่า และเป็นสัญญาณเริ่มต้นของตลาดกระทิงที่มีความยั่งยืน

ในทางกลับกัน หาก STH มีกำไรเหนือกว่า LTH มักเกิดขึ้นในช่วงปลายตลาดกระทิงหรือต้นตลาดหมี ซึ่งสะท้อนถึงการเก็งกำไรเกินจริง PelinayPA ยกตัวอย่างในรอบปี 2020–2021 ที่เทรดเดอร์รายสั้นได้กำไรอย่างมาก ส่งผลให้ตลาดร้อนแรงเกินไปและปิดท้ายด้วยการปรับฐานครั้งใหญ่ ตรงกันข้าม ในปี 2022–2024 ค่า SOPR ถูกกดลงต่ำเป็นเวลานาน สะท้อนการขาดทุนของนักลงทุนรายใหญ่ แต่เมื่อ Bitcoin ฟื้นตัวในปี 2023–2024 ค่า SOPR เริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆ ชี้ว่าตลาดกำลังกลับเข้าสู่โหมดสะสมกำลังใหม่

ล่าสุดค่า LTH/STH SOPR กำลังขยับขึ้น แสดงว่านักลงทุนระยะยาวเริ่มกลับมาได้เปรียบอีกครั้ง โดยนักวิเคราะห์คาดว่าระดับ 120,000 ดอลลาร์ อาจเป็นเป้าหมายทางเทคนิคถัดไป และนี่อาจเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ สำหรับผู้ที่มองหาสัญญาณการเติบโตต่อเนื่องของตลาดคริปโต

สถาบันและวาฬยังคงสะสม BTC อย่างต่อเนื่อง

นอกจากสัญญาณเชิงเทคนิคแล้ว ยังพบว่าสถาบันการเงินในสหรัฐฯ และกลุ่มวาฬคริปโตยังคงสะสม Bitcoin อย่างต่อเนื่องโดยไม่สนใจการแกว่งของราคา นักวิเคราะห์ Darkfost ระบุว่าดัชนี Coinbase Premium ซึ่งสะท้อนความต้องการซื้อจากฝั่งสหรัฐฯ ได้ปรับขึ้นเป็นบวกตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา และยังคงยืนบวกอย่างต่อเนื่อง ต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Binance ที่ความต้องการซื้อไม่สูงเท่า

ราคาล่าสุดของ Bitcoin อยู่ที่ 115,668 ดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อย 0.35% ในรอบสัปดาห์ แต่ปริมาณการสะสมจากสถาบันและวาฬยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง นักวิเคราะห์บางรายถึงขั้นชี้ว่า หากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไปอาจหนุนให้ราคาขยับขึ้นแรง โดยมีรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญ CryptoQuant คาด Bitcoin มีโอกาสแตะ 208,000 ดอลลาร์ หากกระแสเงินไหลเข้ายังคงแข็งแกร่งเช่นนี้

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกมุมมองที่เป็นบวกทั้งหมด เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ก่อตั้ง Solana ชี้ Bitcoin เสี่ยงถูกคุกคามจากคอมพิวเตอร์ควอนตัม ในอนาคต หากไม่มีการพัฒนาระบบเข้ารหัสเพื่อรองรับภัยคุกคามใหม่ๆ แต่ในปัจจุบัน ตลาดยังมองว่า Bitcoin ยังคงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความแข็งแรงที่สุด และการถือครองของสถาบันถือเป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นระยะยาวในเครือข่ายนี้

Bitcoin Hyper โอกาสใหม่ท่ามกลางกระแส Bitcoin ขาขึ้น

ในขณะที่นักวิเคราะห์หลายรายคาดการณ์ว่า Bitcoin มีโอกาสทะยานแตะ 208,000 ดอลลาร์ การเกิดขึ้นของ Bitcoin Hyper (HYPER) กลายเป็นแรงเสริมสำคัญ เพราะโปรเจกต์นี้ยกระดับการใช้งาน BTC จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าไปสู่เครือข่ายที่รองรับ DeFi และ Smart Contract ได้จริง

Bitcoin Hyper โอกาสใหม่ท่ามกลางกระแส Bitcoin ขาขึ้น

นักลงทุนจำนวนมากมองว่า Bitcoin Hyper คือ เหรียญใหม่ ที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากกระแสการสะสมของสถาบันและวาฬ หากตลาดเข้าสู่รอบกระทิงตามสัญญาณ SOPR ที่แข็งแรง การเปิดตัว Layer-2 แบบ SVM จะยิ่งดึงสภาพคล่องเข้าสู่ระบบมากขึ้น

ปัจจุบันโทเคน HYPER อยู่ในช่วงพรีเซลล์และได้รับความสนใจมหาศาล นักลงทุนจำนวนมากรีบ ซื้อ Bitcoin Hyper เพื่อเก็บก่อนราคาเปิดตัวสู่ตลาด เนื่องจากนี่คือหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ที่อาจสร้างโอกาสเติบโตระดับหลายเท่าตัวในรอบขาขึ้นครั้งใหม่นี้

ไปยังเพจ Bitcoin Hyper

Natharika Bumroongroj

