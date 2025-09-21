สัญญาณ SOPR ชี้ชัด Bitcoin กำลังเข้าสู่รอบกระทิงใหม่ นักลงทุนแห่เข้าซื้ออย่างมั่นใจ
นักวิเคราะห์คริปโตนาม PelinayPA เผยข้อมูลล่าสุดที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของผลกำไรผู้ถือ Bitcoin โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนระยะยาว (Long-Term Holders – LTH) ที่เริ่มเหนือกว่าเทรดเดอร์ระยะสั้น (Short-Term Holders – STH) สถานการณ์นี้อาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงการก่อตัวของวัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่ได้อย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน Bitcoin ยังคงซื้อขายอยู่ในโซนราคา 115,000 ดอลลาร์ หลังจากที่พุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดี แต่ถูกแรงขายกดกลับลงมาเท่ากับการปรับฐานในทันที
สัญญาณ SOPR ชี้การฟื้นตัว: Bitcoin อาจกำลังเข้าสู่รอบกระทิงใหม่
ในรายงาน QuickTake ของวันที่ 19 กันยายน PelinayPA อธิบายถึงดัชนี Spent Output Profit Ratio (SOPR) ซึ่งใช้วัดว่าการขาย Bitcoin ในแต่ละครั้งทำกำไรหรือขาดทุน เมื่อเปรียบเทียบค่า SOPR ระหว่างผู้ถือระยะยาวกับผู้ถือระยะสั้น (LTH/STH SOPR) จะสะท้อนโครงสร้างความแข็งแรงของตลาดได้อย่างชัดเจน หากอัตราส่วน LTH มากกว่า STH มักบ่งบอกว่านักลงทุนเก๋ายังได้กำไรเหนือกว่า และเป็นสัญญาณเริ่มต้นของตลาดกระทิงที่มีความยั่งยืน
ในทางกลับกัน หาก STH มีกำไรเหนือกว่า LTH มักเกิดขึ้นในช่วงปลายตลาดกระทิงหรือต้นตลาดหมี ซึ่งสะท้อนถึงการเก็งกำไรเกินจริง PelinayPA ยกตัวอย่างในรอบปี 2020–2021 ที่เทรดเดอร์รายสั้นได้กำไรอย่างมาก ส่งผลให้ตลาดร้อนแรงเกินไปและปิดท้ายด้วยการปรับฐานครั้งใหญ่ ตรงกันข้าม ในปี 2022–2024 ค่า SOPR ถูกกดลงต่ำเป็นเวลานาน สะท้อนการขาดทุนของนักลงทุนรายใหญ่ แต่เมื่อ Bitcoin ฟื้นตัวในปี 2023–2024 ค่า SOPR เริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆ ชี้ว่าตลาดกำลังกลับเข้าสู่โหมดสะสมกำลังใหม่
ล่าสุดค่า LTH/STH SOPR กำลังขยับขึ้น แสดงว่านักลงทุนระยะยาวเริ่มกลับมาได้เปรียบอีกครั้ง โดยนักวิเคราะห์คาดว่าระดับ 120,000 ดอลลาร์ อาจเป็นเป้าหมายทางเทคนิคถัดไป และนี่อาจเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ สำหรับผู้ที่มองหาสัญญาณการเติบโตต่อเนื่องของตลาดคริปโต
สถาบันและวาฬยังคงสะสม BTC อย่างต่อเนื่อง
นอกจากสัญญาณเชิงเทคนิคแล้ว ยังพบว่าสถาบันการเงินในสหรัฐฯ และกลุ่มวาฬคริปโตยังคงสะสม Bitcoin อย่างต่อเนื่องโดยไม่สนใจการแกว่งของราคา นักวิเคราะห์ Darkfost ระบุว่าดัชนี Coinbase Premium ซึ่งสะท้อนความต้องการซื้อจากฝั่งสหรัฐฯ ได้ปรับขึ้นเป็นบวกตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา และยังคงยืนบวกอย่างต่อเนื่อง ต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Binance ที่ความต้องการซื้อไม่สูงเท่า
ราคาล่าสุดของ Bitcoin อยู่ที่ 115,668 ดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อย 0.35% ในรอบสัปดาห์ แต่ปริมาณการสะสมจากสถาบันและวาฬยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง นักวิเคราะห์บางรายถึงขั้นชี้ว่า หากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไปอาจหนุนให้ราคาขยับขึ้นแรง โดยมีรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญ CryptoQuant คาด Bitcoin มีโอกาสแตะ 208,000 ดอลลาร์ หากกระแสเงินไหลเข้ายังคงแข็งแกร่งเช่นนี้
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกมุมมองที่เป็นบวกทั้งหมด เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ก่อตั้ง Solana ชี้ Bitcoin เสี่ยงถูกคุกคามจากคอมพิวเตอร์ควอนตัม ในอนาคต หากไม่มีการพัฒนาระบบเข้ารหัสเพื่อรองรับภัยคุกคามใหม่ๆ แต่ในปัจจุบัน ตลาดยังมองว่า Bitcoin ยังคงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความแข็งแรงที่สุด และการถือครองของสถาบันถือเป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นระยะยาวในเครือข่ายนี้
Bitcoin Hyper โอกาสใหม่ท่ามกลางกระแส Bitcoin ขาขึ้น
ในขณะที่นักวิเคราะห์หลายรายคาดการณ์ว่า Bitcoin มีโอกาสทะยานแตะ 208,000 ดอลลาร์ การเกิดขึ้นของ Bitcoin Hyper (HYPER) กลายเป็นแรงเสริมสำคัญ เพราะโปรเจกต์นี้ยกระดับการใช้งาน BTC จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าไปสู่เครือข่ายที่รองรับ DeFi และ Smart Contract ได้จริง
นักลงทุนจำนวนมากมองว่า Bitcoin Hyper คือ เหรียญใหม่ ที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากกระแสการสะสมของสถาบันและวาฬ หากตลาดเข้าสู่รอบกระทิงตามสัญญาณ SOPR ที่แข็งแรง การเปิดตัว Layer-2 แบบ SVM จะยิ่งดึงสภาพคล่องเข้าสู่ระบบมากขึ้น
ปัจจุบันโทเคน HYPER อยู่ในช่วงพรีเซลล์และได้รับความสนใจมหาศาล นักลงทุนจำนวนมากรีบ ซื้อ Bitcoin Hyper เพื่อเก็บก่อนราคาเปิดตัวสู่ตลาด เนื่องจากนี่คือหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ที่อาจสร้างโอกาสเติบโตระดับหลายเท่าตัวในรอบขาขึ้นครั้งใหม่นี้ไปยังเพจ Bitcoin Hyper
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม