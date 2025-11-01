ทั่วโลกขานรับ! Bitcoin ได้แรงหนุนจากสหรัฐฯ และเวเนซุเอลา
ในวาระครบรอบ 17 ปีของ Bitcoin สกุลเงินดิจิทัลอันดับ 1 ของโลกกำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่าสนใจ แม้ราคาจะปรับฐานในเดือนตุลาคมซึ่งเป็น ‘ตุลาแดงเดือด’ ครั้งแรกในรอบ 7 ปี แต่ภาพรวมการยอมรับในระดับโลกกลับแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
โดยล่าสุดสหรัฐอเมริกาได้ออกมาชื่นชมความเป็นผู้นำด้านคริปโตของสิงคโปร์ ขณะที่เวเนซุเอลาก็กำลังจะผนวก Bitcoin เข้ากับระบบธนาคารของประเทศ ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่อาจกำหนดทิศทางของ Bitcoin ในอนาคต
สหรัฐฯ ยกย่องสิงคโปร์เป็นผู้นำด้านกฎระเบียบ Bitcoin ในเวที APEC
ในการประชุมสุดยอด APEC 2025 ที่เกาหลีใต้ นายสก็อตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้กล่าวชื่นชมนายลอว์เรนซ์ หว่อง (Lawrence Wong) นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ สำหรับการสนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลและ Stablecoin ที่หนุนโดยดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างแข็งขัน
เบสเซนต์ได้เน้นย้ำถึงบทบาทผู้นำของสิงคโปร์ในการวางกรอบกฎระเบียบสำหรับเทคโนโลยีบล็อกเชนและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน
ปัจจุบัน สิงคโปร์ได้กลายเป็นศูนย์กลางคริปโตระดับโลก โดยมีประชากรเกือบ 1 ใน 4 ที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล และมีการออกใบอนุญาตในปี 2024 เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปี 2023
การยอมรับจากสหรัฐฯ ในครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่อการยอมรับ Bitcoin ภายใต้การกำกับดูแล ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อมูลค่าในระยะยาว
เวเนซุเอลาเตรียมผนวก Bitcoin เข้าสู่ระบบธนาคาร
Conexus บริษัทประมวลผลการชำระเงินที่ใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลา ซึ่งจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 40% ของประเทศ ประกาศแผนการที่จะรวม Bitcoin และ Stablecoin อย่าง Tether (USDT) เข้ากับระบบการเงินของประเทศ
บริษัทจะเปิดตัวเครือข่ายระหว่างธนาคารบนเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อช่วยให้ธนาคารในประเทศสามารถให้บริการรับฝากคริปโต และทำธุรกรรมได้รวดเร็วขึ้น ถูกลง และโปร่งใสมากขึ้น
นายโรดอลโฟ กัสปาร์รี (Rodolfo Gasparri) ประธานบริษัทเรียกความเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็น “การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มของโลก” ในขณะที่สินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
การผนวกรวมครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของ Bitcoin ในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ และอาจกระตุ้นความต้องการในระดับโลกต่อไป
Bitcoin ฉลอง 17 ปีท่ามกลาง ‘ตุลาแดงเดือด’ ครั้งแรกรอบ 7 ปี
ในขณะที่ White Paper ของ Bitcoin มีอายุครบ 17 ปี ซึ่งเผยแพร่โดย Satoshi Nakamoto เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2008 สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกกลับต้องเผชิญกับเดือนตุลาคมที่ราคาปิดลบ (Red October) เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี โดยปรับตัวลดลงสู่ระดับ 109,000 ดอลลาร์ท่ามกลางการปรับฐานของตลาดมูลค่า 19,000 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการปรับฐาน แต่ Bitcoin ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ และจัดอยู่ใน 8 อันดับแรกของสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการปรับฐานครั้งนี้เป็นการรีเซ็ตตลาดและช่วยสร้างเสถียรภาพเพื่อการเติบโตในระยะยาว
วิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin หลังเจอแรงเทขาย
จากกราฟทางเทคนิคในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคา Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่ชัดเจนภายในรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง (Descending Triangle) โดยมีแนวต้านอยู่ใกล้ระดับ 119,000 ดอลลาร์และแนวรับที่ประมาณ 106,000 ดอลลาร์ การบีบตัวของราคาบ่งชี้ว่าอาจเกิดการทะลุของราคาในไม่ช้า
ดัชนี RSI อยู่ที่ 46 ซึ่งสะท้อนโมเมนตัมที่เป็นกลาง แต่เริ่มมีทิศทางปรับตัวขึ้น ซึ่งมักเป็นสัญญาณของการฟื้นตัว หากราคาสามารถปิดเหนือ 111,000 ดอลลาร์ได้ จะเป็นการยืนยันการทะลุแนวต้านขึ้นไป โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 116,000 ดอลลาร์และ 119,000 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน หากราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 106,000 ดอลลาร์อาจทำให้เกิดการปรับฐานลึกลงไปที่แนวรับ 103,500 ดอลลาร์และ 100,250 ดอลลาร์ได้
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptonews.com/news/bitcoin-price-prediction-btc-turns-17-as-u-s-and-venezuela-push-global-crypto-integration/
ฮือฮา! Bitcoin Hyper ระดมทุนทะยาน 25 ล้านดอลลาร์ใน 3 เดือน
Bitcoin Hyper เหรียญ Presale โซลูชัน Layer-2 ที่ระดมทุนได้กว่า 25 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียง 3 เดือนกำลังเป็นที่จับตาในวงการคริปโต
โครงการนี้พัฒนาบน Solana Virtual Machine เพื่อยกระดับ Bitcoin ให้รองรับ DeFi, dApps และ NFT ด้วยความเร็วระดับหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาที และค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ โดยใช้ Zero-Knowledge Proof ยืนยันธุรกรรมกลับไปยัง Layer-1 อย่างปลอดภัย
Bitcoin Hyper แก้ไขข้อจำกัดของ Bitcoin เดิม ด้วยการเพิ่มความเร็วจาก 7 ธุรกรรมต่อวินาที เป็นหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาที ลดค่าธรรมเนียมจนเกือบเป็นศูนย์ และรองรับการเขียนโปรแกรมผ่าน Rust SDK และ API ครบชุด
มีฟีเจอร์พร้อมใช้งานตั้งแต่แรก เช่น Meme Coin Factory สำหรับสร้างโทเค็นบน Bitcoin, DeFi สำหรับนำ Bitcoin มาใช้เป็นหลักประกัน, Micropayment สำหรับโอนเงินจำนวนน้อย และ GameFi/NFT ที่เชื่อมต่อชุมชนจาก Solana มายัง Bitcoin Layer-2
นอกจากนี้ยังมีระบบบริดจ์ที่ปลอดภัยรองรับการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ระหว่าง BTC, ETH และ SOL
การระดมทุนที่รวดเร็วสะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก โดยผู้ถือเหรียญสามารถนำเหรียญไปทำการ Stake เพื่อรับผลตอบแทนสูงถึง 49% ต่อปี
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: