จับตาเดือด! Bitcoin รับแรงปะทะ Options $1.3 หมื่นล้านดอลลาร์
ตลาดคริปโตกำลังจะเผชิญกับความผันผวนครั้งใหญ่ โดยมีสัญญา Options ของ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) มูลค่ารวมกว่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ จ่อหมดอายุในวันที่ 31 ตุลาคม 2025 เวลา 8:00 UTC บนแพลตฟอร์ม Deribit ซึ่งนับเป็นหนึ่งในอีเวนต์ของตลาดอนุพันธ์คริปโตที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Bitcoin ที่มีมูลค่าสัญญาสูงถึง 1.359 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้นักลงทุนต้องจับตาทิศทางราคาอย่างใกล้ชิด
วิเคราะห์โครงสร้างตลาด Bitcoin ก่อนวันหมดอายุ Options ครั้งประวัติศาสตร์
ในขณะที่ราคา Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 109,287 ดอลลาร์ สัญญา Options จำนวน 124,171 ฉบับ มูลค่ามหาศาลถึง 1.359 หมื่นล้านดอลลาร์กำลังจะสิ้นสุดอายุลง ซึ่งเหตุการณ์นี้อาจสร้างแรงกดดันต่อโครงสร้างตลาดที่นักวิเคราะห์จาก Greeks.live มองว่า “เปราะบางและขาดแรงซื้อ” (fragile and bidless) หลังจากการชำระบัญชีครั้งล่าสุด
จุดที่น่าจับตาที่สุดคือ “Max Pain Price” หรือระดับราคาที่ทำให้ผู้ถือสัญญา Options ส่วนใหญ่ขาดทุน ซึ่งสำหรับ Bitcoin ในรอบนี้อยู่ที่ 114,000 ดอลลาร์ ในอดีต ราคาของ Bitcoin มักจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้โซน Max Pain เมื่อใกล้วันหมดอายุสัญญา ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Makers) ทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ในสถานะของตน
ข้อมูลจาก Deribit เผยให้เห็นอัตราส่วน Put-to-Call อยู่ที่ 0.70 ซึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองที่เป็นบวกเล็กน้อยในหมู่นักเทรด โดยมีสถานะ Call Open Interest (คาดว่าราคาจะขึ้น) จำนวน 73,001 สัญญา ซึ่งสูงกว่า Put Open Interest (คาดว่าราคาจะลง) ที่ 51,171 สัญญา อย่างไรก็ตาม ปริมาณ Open Interest โดยรวมได้ลดลงจากกว่า 100,000 สัญญามาอยู่ที่ประมาณ 70,000 สัญญาในหนึ่งเดือน แสดงให้เห็นว่านักเทรดบางส่วนอาจทำการขายทำกำไรออกไปแล้ว หรือมีความเชื่อมั่นในระดับราคาปัจจุบันน้อยลง
สำหรับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ นักวิเคราะห์ชี้ไปที่แนวต้านบริเวณ 116,000 – 118,000 ดอลลาร์ ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 106,000 ดอลลาร์ หากราคา Bitcoin หลุดแนวรับนี้ อาจหมายถึงการปรับฐานลงประมาณ 3% จากราคาปัจจุบัน นอกจากนี้นักเทรดยังคงจับตาช่องว่างราคา CME (CME gap) ที่ช่วง 110,000 – 111,000 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อราคา
มุมมองตลาด Ethereum และความเชื่อมั่นนักลงทุนโดยรวม
ในฝั่งของ Ethereum ซึ่งซื้อขายอยู่ที่ราคา 3,854 ดอลลาร์ มีสัญญา Options จำนวน 646,902 ฉบับ มูลค่ารวม 2.49 พันล้านดอลลาร์ที่จะหมดอายุ โดยมีระดับ Max Pain อยู่ที่ 4,100 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อย อัตราส่วน Put-to-Call ของ Ethereum ก็อยู่ที่ 0.70 เช่นเดียวกับ Bitcoin ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองที่เป็นบวกอย่างระมัดระวัง
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก Deribit ตั้งข้อสังเกตว่าสถานะของ Ethereum ดูจะมีความระมัดระวังมากกว่า แม้ว่า Call Open Interest (381,462 สัญญา) จะสูงกว่า Put Open Interest (265,440 สัญญา) ก็ตาม “มุมมองโดยรวมค่อนข้างเป็นบวกอย่างระมัดระวัง… แต่สถานะของ ETH เอนเอียงไปทางระมัดระวัง โดยมี Puts มากกว่า Calls” นักวิเคราะห์กล่าว ซึ่งอาจหมายความว่านักเทรดกำลังป้องกันความเสี่ยงขาลงอยู่
โดยสรุป การหมดอายุของ Options มูลค่ารวมกว่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์นี้ ถือเป็นอีเวนต์สำคัญที่จะสร้างความผันผวนให้กับราคา Spot อย่างแน่นอน แม้จะมีสัญญาณบวกจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ดีขึ้น แต่คำเตือนจาก Greeks.live เกี่ยวกับความเสี่ยงขาลงและแรงซื้อที่อ่อนล้าก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ นักลงทุนจึงควรจับตาระดับ Max Pain ที่ 114,000 ดอลลาร์สำหรับ Bitcoin และ 4,100 ดอลลาร์สำหรับ Ethereum อย่างใกล้ชิด เพราะอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาในระยะสั้น สถานการณ์เช่นนี้จึงเป็นที่น่าจับตาสำหรับผู้ที่มองหาเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในระยะสั้น
