Bitcoin ทุบสถิติ! ราคาทะลุ $126,000 จากแรงซื้อ ETF ล้นตลาด
ราคา Bitcoin (BTC) สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันนี้ โดยพุ่งทะยานผ่านระดับ $126,000 ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) ใหม่ที่ $126,198 ก่อนจะมีการย่อตัวลงเล็กน้อย การปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงของ Bitcoin ครั้งนี้ได้รับแรงหนุนสำคัญจากกระแสเงินทุนมหาศาลที่ไหลเข้าสู่กองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การพุ่งขึ้นครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากโมเมนตัมเชิงบวกที่สร้างมาก่อนหน้า โดยนักลงทุนได้จับตาสัญญาณการขึ้นต่อของตลาดคริปโตมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ราคาผ่านแนวต้านสำคัญที่ 120,000 ดอลลาร์
เม็ดเงินสถาบันทะลัก! ETF ผลักดัน Bitcoin ทำ All-Time High
ปัจจัยหลักที่ผลักดันราคา Bitcoin ให้พุ่งทะยานคือเงินทุนที่ไหลเข้ากองทุน Spot Bitcoin ETF ทั้ง 11 แห่งในสหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่ารวมสูงถึง 1.18 พันล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ที่ผ่านมา นับเป็นยอดเงินไหลเข้ารายวันที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ เป็นรองเพียงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2024 ซึ่งเป็นช่วงหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ Donald Trump ได้รับชัยชนะ โดยในครั้งนั้นมีเงินไหลเข้าถึง 1.37 พันล้านดอลลาร์
เมื่อพิจารณาเฉพาะเดือนตุลาคม พบว่าในช่วง 4 วันทำการแรก มีเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF เหล่านี้แล้วกว่า 3.47 พันล้านดอลลาร์ และนับตั้งแต่เปิดตัว กองทุน Spot Bitcoin ETF ทั้งหมดสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนสะสมได้แล้วประมาณ 60 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงอิทธิพลของนักลงทุนสถาบันที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในตลาดกระทิงรอบนี้ ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ยังคงจับตาดูสถานการณ์อยู่ข้างสนาม
บทบาทของนักลงทุนสถาบันยังสะท้อนผ่านข้อมูล On-chain ที่ชี้ถึงกำไรของวาฬ Bitcoin ในรอบนี้ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงอิทธิพลของผู้เล่นรายใหญ่ในการขับเคลื่อนราคาให้สร้างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ปัจจัยมหภาคก็เป็นอีกแรงหนุนสำคัญ โดยนักวิเคราะห์ชี้ว่าสถานการณ์ Shutdown ของสหรัฐฯ อาจหนุนราคา Bitcoin ให้สูงขึ้น ประกอบกับวิกฤตหนี้สาธารณะที่ทำให้นักลงทุนเข้าถือ Bitcoin เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ
IBIT โตแรง! BlackRock นำทัพดัน BTC ใกล้ทะลุ $130K
กองทุน IBIT ของ BlackRock กลายเป็นผู้นำตลาดอย่างชัดเจน โดยมีเงินไหลเข้ามากถึง 967 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว และกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) แตะ 100 พันล้านดอลลาร์ในเร็วๆ นี้ ปัจจุบัน IBIT มี AUM อยู่ที่ 98.5 พันล้านดอลลาร์ และถือครอง Bitcoin จำนวน 783,767 BTC ซึ่งเป็นการเติบโตที่รวดเร็วกว่ากองทุน Vanguard S&P 500 ETF ที่ใช้เวลามากกว่า 2,000 วันในการไปถึงจุดเดียวกัน
ในเชิงเทคนิค ราคา Bitcoin ปัจจุบันซื้อขายอยู่เหนือระดับ $124,000 โดยมีแนวรับสำคัญที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ $124,200 และแนวรับถัดไปที่ $123,250 สำหรับแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ $125,500 หากสามารถทะลุผ่านไปได้ เป้าหมายถัดไปคือการทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ $126,200 และอาจพุ่งต่อไปยังแนวต้านที่ระดับ $128,000 และ $130,000 ตามลำดับ ซึ่งนักลงทุนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด โดยสามารถติดตามการวิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin อย่างละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้
