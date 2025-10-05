Bitcoin ทะลุ $125,700 รับอานิสงส์ Shutdown สหรัฐฯ – Supply Shock
Bitcoin (BTC) พุ่งทะยานทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล (All-Time High) อีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทะลุระดับ $125,700 และมีมูลค่าตลาดรวมเกิน 2.5 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
นักวิเคราะห์ชี้ว่าการพุ่งขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยมหภาคหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ (Government Shutdown) ซึ่งกระตุ้นความสนใจในบทบาทของ BTC ในฐานะสินทรัพย์รักษามูลค่า และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งสู่เป้าหมายที่ $150,000 ภายในสิ้นปี 2025
วิเคราะห์ปัจจัย Shutdown สหรัฐฯ หนุนราคา Bitcoin ทะลุ ATH
การที่รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับภาวะ Shutdown ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2018 ได้จุดประกายการถกเถียงเกี่ยวกับบทบาทของ BTC ในฐานะ ‘Store of Value’ หรือสินทรัพย์รักษามูลค่าขึ้นมาอีกครั้ง Fabian Dori ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Sygnum Bank ให้ความเห็นกับ Cointelegraph ว่า “ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองได้ตอกย้ำความน่าสนใจในสินทรัพย์แบบกระจายอำนาจ (Decentralised Assets)”
Dori เสริมว่า ในขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่สภาพคล่องที่ผ่อนคลาย และการฟื้นตัวของวัฏจักรธุรกิจ ก็ได้ดึงดูดความสนใจมายังสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม Jake Kennis นักวิเคราะห์วิจัยอาวุโสจาก Nansen มองว่าผลกระทบเชิงบวกจากภาวะ Shutdown ต่อตลาดคริปโตจะขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) อย่างไร
Kennis กล่าวว่า “ตลาดคริปโตอาจได้รับประโยชน์หากการแก้ไขปัญหา Shutdown ช่วยลดความไม่แน่นอนและผลักดันให้ Fed มีท่าทีที่ผ่อนคลาย (Dovish) มากขึ้น” เขายังเตือนด้วยว่ายัง “เร็วเกินไปที่จะสรุปว่านี่คือจุดต่ำสุดของตลาดในรอบนี้” เพราะต้องรอการยืนยันด้วยเสถียรภาพของราคาเหนือแนวรับสำคัญเป็นเวลาหลายสัปดาห์
ข้อมูล On-Chain ชี้ชัด! วาฬเริ่มสะสม BTC เข้าสู่เฟสใหม่
นอกเหนือจากปัจจัยมหภาคแล้ว นักวิเคราะห์หลายรายมองว่าการเติบโตของราคา BTC ครั้งล่าสุดเป็นสัญญาณของการเข้าสู่ช่วงสะสมเหรียญครั้งใหม่โดยนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ เนื่องจากข้อมูลบนบล็อกเชน (On-chain Data) ชี้ให้เห็นถึงแรงเทขายที่ลดลงจากกลุ่มนี้
Fabian Dori จาก Sygnum Bank กล่าวว่า “ข้อมูลตลาดบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันอาจเชื่อมโยงกับช่วงของการสะสมเหรียญ” เขาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่า “แรงกดดันในการขายจากผู้ถือระยะยาว (Long-term holders) ดูเหมือนจะลดลง ในขณะที่นักลงทุนระยะสั้นเริ่มมีเสถียรภาพหลังจากช่วงที่ขาดทุน” ซึ่งในอดีต ช่วงเวลาที่กิจกรรมการเก็งกำไรลดลงและสถานะการลงทุนคงที่มักจะนำไปสู่การพุ่งขึ้นครั้งสำคัญของราคา BTC
ขณะเดียวกัน Glassnode แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน ระบุว่า Open Interest ของ BTC ได้ “รีเซ็ตอย่างรวดเร็ว” หลังจากการหมดอายุของ Options เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งอาจเป็นการ “ปูทาง” สำหรับไตรมาสที่ 4 ที่กำลังจะมาถึง
วิเคราะห์สัญญาณ Supply Shock หลังยอดบน Exchange ต่ำสุดใน 6 ปี
ปัจจัยสำคัญที่นักวิเคราะห์กำลังจับตามองคือสัญญาณของภาวะอุปทานขาดแคลน (Supply Shock) ข้อมูลจาก Glassnode เผยว่ายอดคงเหลือของ BTC บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (Centralized Exchanges) ได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี โดยมีจำนวนเพียง 2.83 ล้าน BTC เท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา มีเหรียญถูกถอนออกจากแพลตฟอร์มไปแล้วเกือบ 170,000 BTC
Matthew Sigel หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัลของ VanEck ได้ออกมาให้ความเห็นว่า “Exchange กำลังจะไม่มี Bitcoin เหลือให้ซื้อขาย” เขาคาดการณ์ว่าอาจเกิด “ภาวะขาดแคลนอย่างเป็นทางการครั้งแรก” ภายในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคมนี้ พร้อมเสริมว่า “นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน แต่บางทีการรีบสะสมเหรียญไว้ก็อาจเป็นความคิดที่ฉลาด”
สอดคล้องกับข้อมูลจาก Mike Alfred นักลงทุนและเทรดเดอร์ที่ได้เปิดเผยบทสนทนากับผู้บริหารโต๊ะเทรด OTC รายใหญ่ ซึ่งระบุว่าด้วยปริมาณการซื้อขายในปัจจุบัน แพลตฟอร์มอาจไม่มี BTC เหลือขายภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงหลังตลาดฟิวเจอร์สเปิดทำการในวันจันทร์ หากราคาไม่ปรับตัวขึ้นไปอยู่ในช่วง $126,000-$129,000
นักวิเคราะห์ชี้เป้า: ราคา Bitcoin อาจพุ่งไม่หยุดหากผ่านแนวต้านสำคัญ
ในมุมมองทางเทคนิค Rekt Capital นักวิเคราะห์ชื่อดังชี้ว่า หากราคา BTC สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับประมาณ $126,500 ไปได้อย่างแข็งแกร่ง มีโอกาสสูงที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปอีกมากและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน Nate Geraci ประธานของ Nova Dius Wealth ได้แสดงความเห็นเชิงเสียดสีต่อสถิติใหม่นี้ว่า “Bitcoin ทำ All-Time High ใหม่… และคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในการรับรู้ของคนทั่วไปแม้ว่ามูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นมหาศาลก็ตาม
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก CryptoQuant อย่าง PelinayPA ยังได้ยืนยันถึง “พลวัตที่ดีต่อสุขภาพ” ของตลาดในปัจจุบัน และมีนักวิเคราะห์อีกหลายรายที่ได้ระบุถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่อาจผลักดันให้ราคาของ BTC พุ่งทะยานไปสู่ระดับ $200,000 ได้ในอนาคต
