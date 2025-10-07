วาฬถือสั้นของ Bitcoin กำไรพุ่งแตะ 1.01 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงสุดในรอบไซเคิลนี้
ข้อมูลจาก On-chain ล่าสุดเผยว่า กลุ่มวาฬที่ถือ Bitcoin ระยะสั้น (Short-Term Holder: STH) กำลังนั่งอยู่บนกองกำไรที่สูงที่สุดของรอบนี้ หลังราคาปรับตัวขึ้นแรงต่อเนื่อง
Bitcoin Short-Term Holder Whales ทำกำไรสูงสุดในรอบ
นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant นามว่า Maartunn เปิดเผยผ่านโพสต์บน X ว่า วาฬในกลุ่มผู้ถือระยะสั้นของ Bitcoin มีกำไรที่ยังไม่รับรู้ (Unrealized Profit) สูงถึง 1.01 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของรอบนี้ การที่กำไรพุ่งขึ้นอย่างมาก สะท้อนถึงแรงซื้อที่หนุนราคาขึ้นมาจนแตะจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ โดยก่อนหน้านี้ Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับที่ไม่เคยทำได้มาก่อน
ผู้ถือระยะสั้น (STH) หมายถึงนักลงทุนที่เข้าซื้อภายใน 155 วันที่ผ่านมา ซึ่งโดยทั่วไปมักถูกมองว่าเป็น “มืออ่อน” ที่มีโอกาสขายเมื่อเจอความผันผวนรุนแรง อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ผู้ถือระยะสั้นทั่วไป แต่คือกลุ่ม Whales ที่ครอบครอง BTC มากกว่า 1,000 เหรียญ และเข้ามาในตลาดช่วงไม่เกิน 5 เดือนที่ผ่านมา
การที่ Bitcoin ยืนอยู่เหนือระดับเดิมได้ ทำให้แทบทุก STH Whale มีกำไร ยกเว้นผู้ที่ซื้อใกล้จุดสูงสุดล่าสุดเหนือ $125,000 ตัวชี้วัด Unrealized P&L จึงถูกใช้เพื่อวัดขนาดกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ปิดสถานะ ซึ่งข้อมูลล่าสุดบ่งบอกว่า STH Whale มีผลตอบแทนบวกพุ่งแรงกลับมา หลังจากช่วงปลายเดือนกันยายนเคยหลุดไปอยู่ในแดนลบ
แรงกดดันขาย และบททดสอบของตลาด
จากกราฟที่ Maartunn เผยแพร่ แสดงให้เห็นว่า STH Whales เคยเผชิญภาวะขาดทุนระยะสั้นเมื่อราคาปรับตัวลง แต่การรีบาวด์อย่างแข็งแกร่งทำให้กำไรสะสมกลับมาสูงสุดถึง 1.01 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของรอบนี้
หากมองในเชิงจิตวิทยาตลาด กำไรจำนวนมหาศาลอาจเป็นแรงจูงใจให้วาฬบางส่วนเลือกขายเพื่อทำกำไรออกมา คำถามสำคัญคือจะมีแรงซื้อใหม่เข้ามาดูดซับแรงขายได้มากพอหรือไม่
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับปัจจัยมหภาคที่สำคัญ เช่น หนี้สหรัฐฯ ที่ผลักดันให้ Bitcoin ขึ้นสู่ ATH ใหม่ เพราะนักลงทุนมองว่าบิทคอยน์ยังเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากการเสื่อมค่าของดอลลาร์และวิกฤติการเงินโลก การไหลเข้าของเงินทุนสถาบันผ่าน ETF ก็ยิ่งตอกย้ำความต้องการในระยะยาว
โครงสร้างการถือครองที่เปลี่ยนไป
นอกจากกำไรที่เพิ่มขึ้นแล้ว นักวิเคราะห์ On-chain ยังพบว่า ในรอบนี้มีการถ่ายโอนเหรียญจากผู้ถือระยะยาว (Long-Term Holders: LTH) มาสู่ผู้ถือระยะสั้นมากถึง 3.45 ล้าน BTC ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับช่วงปี 2016–2017 แต่ราคาบิทคอยน์ในรอบนี้กลับสูงกว่าถึง 100 เท่า ปรากฏการณ์นี้สะท้อนการเปลี่ยนมือของเหรียญจากกลุ่มที่อดทนถือยาว มาสู่กลุ่มที่ต้องการทำกำไรเร็วขึ้น
ขณะเดียวกัน ตลาดยังเผชิญแรงกดดันทางเทคนิค เพราะ Bitcoin และ XRP ยังคงอยู่ระหว่างทดสอบแนวต้านสำคัญ หากสามารถทะลุผ่านไปได้จะเป็นการเปิดทางสำหรับขาขึ้นต่อเนื่อง แต่หากถูกปฏิเสธ ราคาก็อาจผันผวนแรงในช่วงสั้น นักลงทุนจึงต้องจับตาสัญญาณทางเทคนิคและกระแสเงินทุนที่จะหนุนหรือกดดันตลาด
ในมุมมองของนักลงทุนทั่วไป เหรียญคริปโตไม่ได้ถูกมองเพียงแค่การเก็งกำไรระยะสั้นอีกต่อไป แต่เริ่มมีการจัดลำดับว่าเหรียญใดมีศักยภาพต่อการลงทุนจริงในระยะยาว ปัจจุบัน นักวิเคราะห์จำนวนมากยกตัวอย่างกลุ่ม เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่อาจได้อานิสงส์จากกระแสสถาบันและการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง DeFi, Layer 2 หรือเหรียญที่มีบทบาทด้านโครงสร้างพื้นฐานของตลาด
Bitcoin Hyper โดดเด่นท่ามกลางกระแส Bitcoin ทำสถิติใหม่
ในขณะที่ Bitcoin ทะยานขึ้นทำสถิติใหม่ โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยต่อยอดการใช้งานจริงกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น โดย Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งพัฒนา Layer-2 บน Bitcoin ด้วยสถาปัตยกรรม SVM และ Zero-Knowledge Rollups จึงถูกจับตาว่าอาจเป็นหนึ่งใน เหรียญมีมดาวรุ่ง ที่ไม่ได้มีเพียงกระแสชั่วคราว แต่มีเทคโนโลยีรองรับการเติบโตระยะยาว
การมีโครงสร้าง Layer-2 ที่เพิ่มความเร็วและรองรับการใช้งาน DeFi, NFT และ Smart Contract ได้จริง จึงอาจเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยขับเคลื่อนการยอมรับอย่างกว้างขวาง นักลงทุนจำนวนไม่น้อยจึงจัดให้ Bitcoin Hyper อยู่ในกลุ่ม เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ของปี 2025 โดยเฉพาะเมื่อโอกาสการเติบโตอาจขยายตัวมากขึ้นตามแรงหนุนจากสถาบันและกระแส Uptober ที่ยังไม่จบลง
ถ้าคุณต้องข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bitcoin Hyper สามารถอ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ทีละขั้นตอน เพื่อประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง
พบสรุปสำคัญใน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนใน X และ ช่อง Telegram
