บ.ทั่วโลกถือ Bitcoin รวมกันกว่า 1M BTC แล้ว! เสี่ยงเกิด Supply Shock?
Bitcoin (BTC) ในมือของบริษัทมหาชนทั่วโลกรวมกันทะลุ 1 ล้าน BTC เป็นครั้งแรก! คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.11 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ข้อมูลล่าสุดนี้ตอกย้ำถึงกระแสการยอมรับ BTC ในฐานะสินทรัพย์สำรองขององค์กร (Corporate Treasury) ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีบริษัทชั้นนำอย่าง Strategy (ชื่อเดิม MicroStrategy) ของ Michael Saylor เป็นหัวหอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุปทานและราคาเหรียญในอนาคต
เปิดพอร์ตยักษ์ใหญ่! ใครคือผู้ถือครอง Bitcoin รายใหญ่ที่สุด?
ข้อมูลจาก BitcoinTreasuries.NET เผยว่า ปัจจุบันบริษัทมหาชนทั่วโลกถือครอง BTC รวมกันถึง 1,000,698 เหรียญ ซึ่งคิดเป็นเกือบ 5% ของจำนวน BTC ทั้งหมดที่จะมีอยู่จริง โดยผู้นำเทรนด์นี้คือบริษัท Strategy ของ Michael Saylor ที่เริ่มเข้าสะสมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 และปัจจุบันถือครองมากถึง 636,505 BTC ทำให้กลายเป็นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มบริษัทมหาชนอย่างไม่มีใครเทียบได้
ตามมาด้วยบริษัทเหมืองขุดคริปโตอย่าง MARA Holdings ที่ถือครองอยู่ 52,477 BTC แต่ที่น่าจับตาคือผู้เล่นหน้าใหม่ที่กำลังมาแรงอย่าง XXI ของ Jack Mallers ซึ่งสะสมไปแล้ว 43,514 BTC และ Bitcoin Standard Treasury Company ที่มีในครอบครอง 30,021 BTC
นอกจากนี้ยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆ เช่น Trump Media & Technology Group, Metaplanet และ Coinbase ที่ต่างก็เข้ามาถือครอง BTC เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์บริษัทเช่นกัน
การสะสม BTC ของภาคองค์กรในระดับนี้ได้จุดประกายการคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะ “Supply Shock“ หรืออุปทานในตลาดที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากปัจจุบันเหลือ BTC ให้ขุดอีกเพียงประมาณ 5.2% เท่านั้น จากอุปทานสูงสุดที่ 21 ล้านเหรียญ
ดังนั้น การที่องค์กรขนาดใหญ่ยังคงเดินหน้าเข้าซื้ออย่างต่อเนื่อง อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคา BTC พุ่งสูงขึ้นอีกในอนาคต
มุมมองนักวิเคราะห์: เทรนด์สะสม BTC จะยั่งยืนหรือไม่?
เทรนด์การถือครอง BTC ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังขยายไปทั่วโลก โดยมีบริษัทมหาชนกว่า 120 แห่งนอกสหรัฐฯ ที่ถือครอง BTC ในงบดุลของตนเอง ประเทศอย่างแคนาดา, สหราชอาณาจักร, ฮ่องกง และเม็กซิโก ต่างก็มีบริษัทที่เริ่มนำกลยุทธ์นี้มาใช้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในระดับสากลที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสความตื่นตัวนี้ ก็เริ่มมีเสียงแสดงความกังวลจากนักวิเคราะห์บางกลุ่มเช่นกัน James Check นักวิเคราะห์จาก Glassnode และ Matthew Sigel จาก VanEck ได้ตั้งข้อสังเกตว่าความยั่งยืนของกลยุทธ์การถือครอง BTC ขององค์กรอาจเป็นสิ่งที่ต้องจับตาในระยะยาว เพราะผลตอบแทนมหาศาลที่เคยทำได้ง่ายๆ ในช่วงแรกอาจหมดไปแล้วเมื่อตลาดเติบโตและมีผู้เล่นเข้ามามากขึ้น
ถึงแม้จะมีคำเตือนจากนักวิเคราะห์ แต่บริษัทบางแห่งยังคงตั้งเป้าหมายการสะสม BTC อย่างดุดัน เช่น Metaplanet ของญี่ปุ่น และ Semler Scientific ของสหรัฐฯ ที่ตั้งเป้าจะถือครองให้ได้ถึง 210,000 BTC และ 105,000 BTC ตามลำดับภายในปี 2027 ซึ่งมากกว่าที่ถือครองในปัจจุบันถึง 10-20 เท่า แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นในศักยภาพของราชาคริปโตในระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง
