บ.ทั่วโลกถือ Bitcoin รวมกันกว่า 1M BTC แล้ว! เสี่ยงเกิด Supply Shock?

อัปเดตล่าสุด: 
การถือครอง Bitcoin ของบริษัทแตะ 1 ล้าน BTC ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

Bitcoin (BTC) ในมือของบริษัทมหาชนทั่วโลกรวมกันทะลุ 1 ล้าน BTC เป็นครั้งแรก! คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.11 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ข้อมูลล่าสุดนี้ตอกย้ำถึงกระแสการยอมรับ BTC ในฐานะสินทรัพย์สำรองขององค์กร (Corporate Treasury) ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีบริษัทชั้นนำอย่าง Strategy (ชื่อเดิม MicroStrategy) ของ Michael Saylor เป็นหัวหอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุปทานและราคาเหรียญในอนาคต

เปิดพอร์ตยักษ์ใหญ่! ใครคือผู้ถือครอง Bitcoin รายใหญ่ที่สุด?

ข้อมูลจาก BitcoinTreasuries.NET เผยว่า ปัจจุบันบริษัทมหาชนทั่วโลกถือครอง BTC รวมกันถึง 1,000,698 เหรียญ ซึ่งคิดเป็นเกือบ 5% ของจำนวน BTC ทั้งหมดที่จะมีอยู่จริง โดยผู้นำเทรนด์นี้คือบริษัท Strategy ของ Michael Saylor ที่เริ่มเข้าสะสมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 และปัจจุบันถือครองมากถึง 636,505 BTC ทำให้กลายเป็นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มบริษัทมหาชนอย่างไม่มีใครเทียบได้

ตามมาด้วยบริษัทเหมืองขุดคริปโตอย่าง MARA Holdings ที่ถือครองอยู่ 52,477 BTC แต่ที่น่าจับตาคือผู้เล่นหน้าใหม่ที่กำลังมาแรงอย่าง XXI ของ Jack Mallers ซึ่งสะสมไปแล้ว 43,514 BTC และ Bitcoin Standard Treasury Company ที่มีในครอบครอง 30,021 BTC

นอกจากนี้ยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆ เช่น Trump Media & Technology Group, Metaplanet และ Coinbase ที่ต่างก็เข้ามาถือครอง BTC เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์บริษัทเช่นกัน

การสะสม BTC ของภาคองค์กรในระดับนี้ได้จุดประกายการคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะ “Supply Shock หรืออุปทานในตลาดที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากปัจจุบันเหลือ BTC ให้ขุดอีกเพียงประมาณ 5.2% เท่านั้น จากอุปทานสูงสุดที่ 21 ล้านเหรียญ

ดังนั้น การที่องค์กรขนาดใหญ่ยังคงเดินหน้าเข้าซื้ออย่างต่อเนื่อง อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคา BTC พุ่งสูงขึ้นอีกในอนาคต

มุมมองนักวิเคราะห์: เทรนด์สะสม BTC จะยั่งยืนหรือไม่?

เทรนด์การถือครอง BTC ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังขยายไปทั่วโลก โดยมีบริษัทมหาชนกว่า 120 แห่งนอกสหรัฐฯ ที่ถือครอง BTC ในงบดุลของตนเอง ประเทศอย่างแคนาดา, สหราชอาณาจักร, ฮ่องกง และเม็กซิโก ต่างก็มีบริษัทที่เริ่มนำกลยุทธ์นี้มาใช้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในระดับสากลที่เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสความตื่นตัวนี้ ก็เริ่มมีเสียงแสดงความกังวลจากนักวิเคราะห์บางกลุ่มเช่นกัน James Check นักวิเคราะห์จาก Glassnode และ Matthew Sigel จาก VanEck ได้ตั้งข้อสังเกตว่าความยั่งยืนของกลยุทธ์การถือครอง BTC ขององค์กรอาจเป็นสิ่งที่ต้องจับตาในระยะยาว เพราะผลตอบแทนมหาศาลที่เคยทำได้ง่ายๆ ในช่วงแรกอาจหมดไปแล้วเมื่อตลาดเติบโตและมีผู้เล่นเข้ามามากขึ้น

ถึงแม้จะมีคำเตือนจากนักวิเคราะห์ แต่บริษัทบางแห่งยังคงตั้งเป้าหมายการสะสม BTC อย่างดุดัน เช่น Metaplanet ของญี่ปุ่น และ Semler Scientific ของสหรัฐฯ ที่ตั้งเป้าจะถือครองให้ได้ถึง 210,000 BTC และ 105,000 BTC ตามลำดับภายในปี 2027 ซึ่งมากกว่าที่ถือครองในปัจจุบันถึง 10-20 เท่า แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นในศักยภาพของราชาคริปโตในระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง

Bitcoin Hyper: BTC แห่งอนาคต สร้างโอกาสที่ไร้ขีดจำกัด!

ในขณะที่บริษัทรายใหญ่และรายย่อยจำนวนมากเร่งสะสม BTC กันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระแส Altcoin Season ที่เริ่มคึกคักขึ้น ทำให้เหรียญที่เกี่ยวข้องกับ BTC ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งหนึ่งในโปรเจกต์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษได้แก่ Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งได้ระดมทุนไปแล้วกว่า $13.64M ภายใน 2 เดือน

Bitcoin Hyper เหรียญ L2 ของเครือข่าย Bitcoin (BTC)

โครงการนี้มุ่งยกระดับ BTC จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่ใช้งานได้จริงในโลก DeFi, dApps และ Meme Culture โดยพัฒนาเป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) ที่สามารถประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาที ด้วยค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์

HYPER เข้ามาแก้ไขข้อจำกัดของ BTC เดิมที่มีความเร็วต่ำ ค่าธรรมเนียมสูง และไม่รองรับการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน โดยโครงการนี้จะเป็นการสร้างเลเยอร์ใหม่ที่เชื่อม BTC เดิมเข้ากับระบบที่รวดเร็วและประหยัดกว่า พร้อมรองรับการพัฒนาผ่าน Rust SDK และ API แถมยังคงความปลอดภัยไว้ด้วย Zero-Knowledge Proof (ZKP) ในการบีบอัดข้อมูลก่อนส่งกลับไปยืนยันบน Layer-1

นอกจากนี้ HYPER ยังมีระบบ Cross-Chain Bridge ที่รองรับการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ระหว่าง BTC, ETH และ SOL ตั้งแต่วันแรก โดยใช้ ZKP และ SPV เพื่อความปลอดภัย

ส่วนโทเค็น $HYPER ใช้เป็นค่า Gas สำหรับทุกธุรกรรมบน Layer-2 กล่าวคือ เป็นกุญแจเข้าถึง dApps และฟีเจอร์พรีเมียม รวมถึงใช้ในการกำกับดูแลแบบ DAO Governance

โครงการนี้ไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC หรือกองทุนใหญ่ โดยราคาพรีเซลเริ่มต้นที่ $0.0115 และปรับขึ้นทุกๆ 48 ชั่วโมง ปัจจุบันสามารถซื้อ $HYPER ได้ด้วย ETH, SOL, USDT, USDC, BNB หรือบัตรเครดิต และสามารถนำไป Stake เพื่อรับ APY ได้ทันที

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการล่างนี้ หรือติดตามใน X และ ช่องทาง Telegram ก็ได้

ไปยัง Bitcoin Hyper

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
