นักวิเคราะห์เตือน! Bitcoin อาจจะเข้าสู่ช่วงปรับฐานแรงอีกระลอกในช่วงเดือนตุลาคม

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
Affiliate Disclosure
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
Bitcoin แตกบนแท่นแก้วร้าว สื่อถึงความเสี่ยงตลาดคริปโต

การปรับฐานราคาของ Bitcoin ล่าสุดได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตลาดคริปโตในวงกว้าง หลายเหรียญปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในวันอังคารที่ผ่านมา Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์ คิดเป็นการปรับลงกว่า 12% จากจุดสูงสุดตลอดกาล นักวิเคราะห์หลายคนเตือนว่าความเสี่ยงอาจทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคม

ตลาดคริปโตใกล้ถึงจุดหักเห

นักวิเคราะห์ชื่อ OxPepesso อธิบายผ่านแพลตฟอร์ม X (Twitter เดิม) ว่า เขาตัดสินใจทยอยขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดก่อนเดือนตุลาคม โดยอ้างอิงจากรูปแบบทางประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง เขามองว่าผู้ลงทุนจำนวนมากเข้าใจผิด คิดว่าฤดูกาล Altcoin จะยาวนาน 6–8 เดือน ทั้งที่แท้จริงแล้วการเคลื่อนไหวของตลาดชี้ว่าฤดูกาลนี้จะเริ่มขึ้นเพียงช่วงปลายกันยายนถึงต้นตุลาคมเท่านั้น

นักเทรดเผยแผนขายคริปโต ก่อนจบ Altseason

สิ่งที่น่าสนใจคือความโดดเด่นของ Bitcoin กำลังลดลง ขณะที่กระแสของเหรียญมีมและพลังการฟื้นตัวของระบบนิเวศ Ethereum เริ่มเข้ามามีบทบาทแทนที่ ปัจจัยเหล่านี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดคริปโต และบ่งชี้ว่ากำลังเดินเข้าสู่ “ช่วงร้อนแรงเกินไป”

OxPepesso ยังชี้ถึงเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น Extreme Oscillators ซึ่งใช้วัดภาวะตลาดร้อนแรงหรืออ่อนแรง โดยตอนนี้ค่าอยู่ในระดับ 1–2 แม้ยังไม่ใช่ภาวะสูงสุด แต่ก็เตือนว่ามีโอกาสเกิดการปรับฐานใหญ่ นอกจากนี้ เขายังใช้ MVRV Bands เพื่อตรวจสอบมูลค่าตลาดของ Bitcoin เมื่อค่าใกล้ถึงขอบบน มักบ่งบอกว่าตลาดกำลัง “ร้อนแรงเกินไป” และมีโอกาสที่ราคาจะร่วงแรง

กราฟ BTC Extreme Oscillators ชี้ตลาดยังไม่ร้อนแรง

แม้ค่าตัวชี้วัดเหล่านี้ยังไม่แตะระดับวิกฤต แต่สัญญาณที่สะสมอยู่บอกได้ว่าตลาดกำลังเคลื่อนเข้าใกล้จุดเสี่ยง ซึ่งอาจทำให้การปรับฐานในเดือนตุลาคมมีผลกระทบที่กว้างขวาง โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่กำลังมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ เพราะควรต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

แนวโน้มราคา Bitcoin ที่อาจลดต่ำลง

อีกหนึ่งเครื่องมือที่ถูกจับตามองคือ Pi Cycle Top Indicator ซึ่งใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 111 วันและ 350 วันในการวัดจุดสูงสุดของรอบตลาด แม้ตอนนี้เส้นทั้งสองยังไม่ตัดกัน แต่ช่องว่างกำลังแคบลงเรื่อย ๆ เป็นสัญญาณว่าตลาดอาจใกล้ถึงจุดสูงสุดของรอบนี้

ตัวชี้วัด Pi Cycle Top ชี้ตลาดใกล้จุดสูงสุด

นอกจากนี้ ยังมีการติดตาม Onchain Originals Price Models ที่ช่วยสะท้อนพฤติกรรมนักลงทุนและบ่งชี้ช่วงราคาที่ Bitcoin ควรมีมูลค่าตามพื้นฐาน ทั้งแนวรับและโซนที่เริ่มร้อนแรงเกินไป ปัจจัยเหล่านี้ช่วยยืนยันว่าเรากำลังอยู่ในช่วงท้ายของวัฏจักรคริปโต

ความเห็นนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากนักวิเคราะห์ชื่อดัง Doctor Profit ที่เพิ่งปรับมุมมองไปในทางลบ เขาเคยคาดการณ์ว่า Bitcoin จะทำสถิติสูงสุดใหม่หลังแตะช่วง 90,000–95,000 ดอลลาร์ แต่ล่าสุดกลับยอมรับว่าโอกาสในการเติบโตเริ่มลดน้อยลง และมองว่าตลาดอาจเข้าสู่ช่วงราคาต่ำกว่าเดิม

ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ นักลงทุนจึงควรจับตาอย่างใกล้ชิด ไม่เพียงแต่กับ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเลือก เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ซึ่งจะเป็นตัวชี้ชะตาว่าใครจะอยู่รอดและใครจะสูญเสียไปในรอบตลาดถัดไป

Bitcoin Hyper ตัวเปลี่ยนเกมช่วงตลาดปรับฐาน?

ในขณะที่นักวิเคราะห์หลายรายเตือนว่า Bitcoin อาจเผชิญการปรับฐานครั้งใหญ่หลังทำจุดสูงสุด โปรเจกต์ Bitcoin Hyper กลับได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น เพราะเป็น Layer-2 ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการสเกลของ Bitcoin และเพิ่มศักยภาพการใช้งานด้าน DeFi, NFT และแอปพลิเคชัน Web3 ได้อย่างแท้จริง

Bitcoin Hyper ตัวเปลี่ยนเกมช่วงตลาดปรับฐาน?

เมื่อราคาของ Bitcoin ขยับเข้าสู่ช่วงสำคัญ นักลงทุนเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ที่สามารถสร้างโอกาสเติบโตได้มากกว่าเดิม Bitcoin Hyper จึงถูกจับตามองในฐานะ เหรียญใหม่ที่น่าสนใจ โดยมีเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) ช่วยให้ธุรกรรมเร็วขึ้นหลายพันเท่าและรองรับการใช้งานที่ Bitcoin เดิมไม่สามารถทำได้

ด้วยคาดการณ์ว่าราคา Bitcoin อาจพุ่งแตะ $180,000–$250,000 ภายในสิ้นปี การมี Layer-2 อย่าง Bitcoin Hyper ที่พร้อมขยายการใช้งานถือเป็นจุดแข็งมหาศาล สำหรับนักลงทุนที่มองหาทั้งโอกาสทำกำไรและรายได้จากการ Staking สูงถึง 78% APY นี่คือโปรเจกต์ที่มีศักยภาพจะกลายเป็น เหรียญมีมพร้อมพุ่ง ที่ตอบโจทย์ทั้งกระแสตลาดและอนาคตของคริปโต

ไปยังเพจ Bitcoin Hyper

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
