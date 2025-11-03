BTC $107,851.23 -2.38%
ETH $3,736.64 -4.32%
SOL $177.35 -5.19%
PEPE $0.0000062 -7.43%
SHIB $0.0000097 -4.69%
BNB $1,040.88 -4.71%
DOGE $0.17 -6.65%
XRP $2.44 -3.20%
Cryptonews บิทคอยน์

Uptober สิ้นสุด! Bitcoin ปิดลบครั้งแรกในรอบ 7 ปี — Ethereum ก็เช่นกัน

Bitcoin BTC ETH Ethereum ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
เหรียญ Bitcoin และ Ethereum แตกบนพื้นสะท้อนแสงสีม่วง

ตลาดคริปโตปิดท้ายเดือนตุลาคมด้วยสีแดงสด เมื่อ Bitcoin และ Ethereum สองเหรียญยักษ์ใหญ่มีผลตอบแทนติดลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2018 โดยเฉพาะ Bitcoin ที่ทำลายสถิติ “Uptober” หรือเดือนตุลาคมกระทิงที่ดำเนินมาอย่างยาวนานถึง 7 ปีเต็ม โดยราคา Bitcoin ปรับตัวลง 3.7% ส่วน Ethereum ร่วงลง 7% ท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยมหภาคทั่วโลก

วิเคราะห์ Bitcoin ทลายสถิติ “Uptober” ในรอบ 7 ปี

ข้อมูลจาก CoinGlass ยืนยันว่าเดือนตุลาคม 2025 เป็นเดือนที่ยากลำบากสำหรับ Bitcoin โดยปิดตลาดด้วยผลตอบแทนติดลบ 3.7% เหตุการณ์นี้ถือเป็นการสิ้นสุดตำนาน “Uptober” ที่นักลงทุนคุ้นเคยกันดี ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ราคา Bitcoin มักจะปรับตัวขึ้นในเดือนตุลาคมเสมอมาตลอด 7 ปีหลังสุด

ตารางผลตอบแทนรายเดือนของ Bitcoin ตั้งแต่ปี 2013–2025

การปิดลบครั้งนี้ทำให้เดือนตุลาคม 2025 กลายเป็นหนึ่งในสามครั้งในประวัติศาสตร์ของ Bitcoin ที่ปิดตลาดเป็นสีแดง ร่วมกับปี 2014 และ 2018 ตลอดทั้งเดือน ราคา Bitcoin เผชิญกับแรงเทขายอย่างหนักหลายระลอก ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

แต่ถึงแม้ว่าราคาจะมีความผันผวนที่ค่อนข้างมาก ก็มีรายงานที่น่าสนใจว่า บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งยังคงเดินหน้ากว้านซื้อ Bitcoin อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวของนักลงทุนสถาบัน

Ethereum ดิ่งตาม Bitcoin ปิดลบ 2 เดือนติดต่อกัน

สำหรับ Ethereum สถานการณ์ก็ไม่ต่างกัน โดยราคาปรับตัวลดลงถึง 7% ในเดือนตุลาคม นับเป็นการปิดตลาดติดลบเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของตลาด Altcoin ต่อทิศทางของเหรียญพี่ใหญ่อย่าง Bitcoin

ตารางผลตอบแทนรายเดือนของ Ethereum ตั้งแต่ปี 2016–2025

แต่ถึงแม้ว่าราคาจะปรับตัวลดลง แต่ข้อมูลล่าสุดกลับพบว่า วาฬ Ethereum ได้เข้าช้อนซื้อเหรียญเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจจะเป็นการบอกใบ้เป็นนัยๆ ว่านักลงทุนรายใหญ่ยังคงมองเห็นศักยภาพในการเติบโตของ Ethereum ในระยะยาว

ในอดีต Ethereum เคยปิดเดือนตุลาคมในแดนลบมาแล้ว 4 ครั้ง โดยครั้งที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในปี 2016 ซึ่งราคาดิ่งลงถึง 16.83% การเคลื่อนไหวของราคา ETH ในเดือนที่ผ่านมาสะท้อนภาพเดียวกับ Bitcoin อย่างชัดเจน โดยยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับ 4,500 ดอลลาร์ได้อีกเลยนับตั้งแต่การเทขายในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม

เจาะลึกปัจจัยมหภาค กดดันตลาด Bitcoin และ Ethereum

แรงกดดันหลักที่ทำให้ตลาดคริปโตซบเซามาจากปัจจัยมหภาคที่สำคัญสองประการ ประการแรกคือคำขู่ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ที่จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 100% ซึ่งสร้างความกังวลต่อภาวะการค้าโลก

ประการที่ 2 คือถ้อยแถลงของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่ส่งสัญญาณว่าอาจจะยังไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม 2025 ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ปัจจัยเหล่านี้ ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ทำให้นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซี อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าหาก Bitcoin สามารถทรงตัวเหนือระดับ 66,000 ดอลลาร์ได้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมกำลังเพื่อฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปี

ขณะเดียวกัน ในอีกมุมหนึ่งของโลกก็มีความเคลื่อนไหวเชิงบวกเกิดขึ้น หลังจากที่ เวเนซุเอลากำลังเตรียมจะนำ Bitcoin เข้าสู่ระบบธนาคาร ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการยอมรับในระดับประเทศที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ตลาดที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง การพิจารณาพื้นฐานและปัจจัยการเติบโตจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุน ซึ่งมีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนสำหรับปี 2025 ที่น่าสนใจเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
Uptober สิ้นสุด! Bitcoin ปิดลบครั้งแรกในรอบ 7 ปี — Ethereum ก็เช่นกัน
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2025
อิหร่านเอาจริง! สั่งปิดเหมือง Bitcoin เถื่อนกว่า 100 แห่ง
เหลือจะเชื่อ! ChatGPT AI คาด Bitcoin ทะลุ $180,000 และ Ethereum $10,000
ก้าวใหญ่! เวเนซุเอลาจ่อรับ Bitcoin เข้าระบบธนาคารทั่วประเทศ
ทั่วโลกขานรับ! Bitcoin ได้แรงหนุนจากสหรัฐฯ และเวเนซุเอลา

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,806,022,984,250
-6.36
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2025
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-11-03 09:16:01
XRP ข่าวล่าสุด
ลุ้นครั้งใหญ่! XRP ส่งสัญญาณขาขึ้นรับข่าวดี ETF ของ CanaryFunds ใกล้เปิดตัว
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-11-03 04:44:07
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า