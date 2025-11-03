BTC $110,075.83 -0.11%
วาฬแอบช้อนเงียบ! Ethereum ถูกเก็บเพิ่ม 29 ล้านดอลลาร์

อัปเดตล่าสุด: 
วาฬแอบช้อนเงียบ! Ethereum ถูกเก็บเพิ่ม 29 ล้านดอลลาร์

ข้อมูล On-chain ล่าสุดเผยให้เห็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาในตลาดคริปโต เมื่อสถาบันการเงินขนาดใหญ่อย่าง BitMine ได้เข้าซื้อ Ethereum เพิ่มอีก 29 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยที่กำลังลดลง

สัญญาณที่สวนทางกันนี้กำลังบอกใบ้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับแนวโน้มราคา Ethereum ในอนาคต หรือนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มกระทิงรอบใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบ ๆ

เจาะลึกข้อมูล On-chain: สถาบันทุ่มซื้อ Ethereum สวนกระแส

ข้อมูลจาก Arkham Intelligence ระบุว่ามีการทำธุรกรรมโอน Ethereum จำนวน 2 รายการจาก Galaxy Digital ไปยังที่อยู่หลักของ BitMine คิดเป็นมูลค่ารวม 29 ล้านดอลลาร์

การเข้าซื้อครั้งนี้เป็นการสะสมเพิ่มเติมจากพอร์ตเดิมของบริษัทที่มี Ethereum มูลค่าราว 12,200 ล้านดอลลาร์อยู่แล้ว นักวิเคราะห์มองว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับตลาดขาขึ้นรอบต่อไป

นักวิเคราะห์ตลาด Ted Pillows ได้ให้ความคิดเห็นว่าการเข้าซื้อ Ethereum อย่างต่อเนื่องของ BitMine ซึ่งมีรายงานว่าอยู่ระหว่าง 200-300 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ อาจทำให้อุปทานในตลาดลดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

“หากมีวาฬอีกเพียงไม่กี่รายที่ทำเหมือน BitMine บรรยากาศของตลาดอาจเปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืน” เขากล่าวเสริม

ทำไมรายย่อยถึงถอดใจจาก Ethereum?

ในขณะที่สถาบันกำลังเดินหน้าเก็บสะสม Ethereum ความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุนรายย่อยกลับดูลดลงอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลจากตลาดคาดการณ์ Kalshi แสดงให้เห็นว่าความคาดหวังที่ราคา Ethereum จะไปถึง 5,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 ได้ลดลงเหลือเพียง 34% จากเดิมที่เคยสูงกว่า 40% ในช่วงต้นเดือน

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรายย่อยคือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนและถ้อยแถลงล่าสุดของเจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ส่งสัญญาณว่าจะยังไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้ลดทอนความน่าสนใจในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซี

วิเคราะห์สัญญาณกระทิง: การสะสมของสถาบันอาจเป็นจุดเปลี่ยนตลาด Ethereum

นักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าปรากฏการณ์ที่สถาบันการเงินเข้าสะสมสินทรัพย์ท่ามกลางความลังเลของรายย่อยมักเป็นสัญญาณเริ่มต้นของ “Market Divergence” หรือภาวะที่ตลาดกำลังจะแยกตัวออกจากแนวโน้มเดิมซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวเป็นขาขึ้นได้

นอกจากนี้ กลไกการลดอุปทานของ Ethereum เองก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการ Stake การเติบโตของเครือข่าย Layer-2 และการเผาเหรียญ ซึ่งทั้งหมดนี้จะยิ่งช่วยเพิ่มแรงกดดันด้านราคาให้สูงขึ้นหากการเข้าซื้อจากรายใหญ่ยังคงดำเนินต่อไป

อนาคตราคา Ethereum: อัปเกรด Fusaka และเป้าหมายถัดไป

แม้ว่าปัจจุบันราคา Ethereum จะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3,780 ดอลลาร์ ซึ่งลดลง 1.2% ในรอบวัน แต่นักวิเคราะห์หลายคนยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่ออนาคต

ไมเคิล ฟาน เดอ ป็อปป์ (Michaël van de Poppe) นักวิเคราะห์ชื่อดังคาดการณ์ว่าการอัปเกรด Fusaka จะช่วยขยายตัวของระบบนิเวศ ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในรอบขาขึ้นครั้งต่อไปและอาจผลักดันให้ราคา Ethereum ทะลุระดับ 5,000 ดอลลาร์ไปได้อีกไกลเมื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมา

ดังนั้น แม้ตลาดในปัจจุบันจะดูซบเซา แต่เบื้องหลังการเข้าเก็บสะสมอย่างเงียบ ๆ ของสถาบัน อาจเป็นสัญญาณแรกเริ่มของการก่อตัวของตลาดกระทิงรอบใหม่ที่นักลงทุนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด

ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptodnes.bg/en/institutional-buyers-quietly-accumulate-ethereum-as-retail-interest-fades/

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน
